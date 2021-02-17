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среда, 17 февраля 2021 18:13

Куст комнатных помидор дают 300 плодов

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Помидоры можно выращивать на подоконнике. И речь не только о рассаду, но и полноценные кусты.

Автор: antonovsad.ru
  Комнатные помидоры сорта Баяя напоминают черри
Комнатные помидоры сорта Баяя напоминают черри

На одном могут быть до 300 плодов. Например, у сорта Баяя. Кусты хоть и не выше 30 см, зато густо усыпаны красными помидорами, как черри.

Похожий сорт Венус, высотой не более 30 см. У него желтый урожай.

Сеять эти помидоры стоит в феврале в контейнеры под стеклом. После появления трех настоящих листьев рассадить в отдельные горшки объемом 3 л. Если взять больше, растение будет тратить время на заполнение сосуды корнями, вместо того, чтобы отдавать силы на плоды.

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Комнатные помидоры не боятся фитофторы. Поэтому их надо обрабатывать от болезней. Подпитать после пожелтения или скручивания листьев

. В трехлитровой банке смешать 100 г прессованных дрожжей, полстакана сахара. Залить 2,5 л теплой воды и перемешать. Накрыть марлей, встряхивать раз в день и ждать, когда раствор перестанет бродить. Стакан удобрения развести в 10 л воды и полить.

Томаты - частый гость на огородах украинский. их любят все, ведь едят не только в свежем виде, но и консервируют. Но даже у опытных хозяев не всегда получается собрать

. Все из-за промахов во время выращивания рассады и неправильный уход.

Автор: Екатерина Романчук
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