Куст комнатных помидор дают 300 плодов

Помидоры можно выращивать на подоконнике. И речь не только о рассаду, но и полноценные кусты.

Автор: antonovsad.ru Комнатные помидоры сорта Баяя напоминают черри

На одном могут быть до 300 плодов. Например, у сорта Баяя. Кусты хоть и не выше 30 см, зато густо усыпаны красными помидорами, как черри.

Похожий сорт Венус, высотой не более 30 см. У него желтый урожай.

Сеять эти помидоры стоит в феврале в контейнеры под стеклом. После появления трех настоящих листьев рассадить в отдельные горшки объемом 3 л. Если взять больше, растение будет тратить время на заполнение сосуды корнями, вместо того, чтобы отдавать силы на плоды.

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Комнатные помидоры не боятся фитофторы. Поэтому их надо обрабатывать от болезней. Подпитать после пожелтения или скручивания листьев

. В трехлитровой банке смешать 100 г прессованных дрожжей, полстакана сахара. Залить 2,5 л теплой воды и перемешать. Накрыть марлей, встряхивать раз в день и ждать, когда раствор перестанет бродить. Стакан удобрения развести в 10 л воды и полить.

Томаты - частый гость на огородах украинский. их любят все, ведь едят не только в свежем виде, но и консервируют. Но даже у опытных хозяев не всегда получается собрать . Все из-за промахов во время выращивания рассады и неправильный уход.