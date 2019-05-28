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вторник, 28 мая 2019 23:31

Красота из старья: показали оригинальные клумбы из старых вещей
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Фото: idei-dekoru.com

Для декорирования дома подойдут как новые, так и старые предметы. Их нужно ярко раскрасить и поставить в правильном месте. Тогда выглядеть оригинально и уместно.

Цветам удобно в клумбе с детского велосипеда, старой сумки или сапог.

Оригинально выглядят растения с ногами. Для этого в штаны насыпают землю и вставляют в обувь. Тогда крепят горшок с цветами.

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Весенний декор не только украшает дом, но и придает ему характер. Это может быть нежная композиция в светлых тонах, или яркая для акцента всего дизайна комнаты.

Такие поделки освежают жилье и добавляют ярких оттенков. В этой подборке собраны такие композиции, изготовление их не требуется больших затрат.

idei-dekoru.com
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