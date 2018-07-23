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понедельник, 23 июля 2018 19:30

Книга рекордов Гиннеса: создали самую большую в мире цветочную композицию

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Жители маленького городка Табакундо в Эквадоре построили из роз точную копию местной пирамиды в натуральную величину. Эта цветочная композиция уже вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая из всех когда-либо существовавших.

Автор: http://am970theanswer.com/
  Новый мировой рекорд
Новый мировой рекорд

На создание цветочной "пирамиды" в эквадорцев пошло 546 364 розы. Из них большинство красного цвета и только 6% белых, желтых и розовых. Работы продолжались по 16 часов в день в течение целой недели. Пишет известное американское издание The New York Times.

Автор: http://am970theanswer.com/
  Новый мировой рекорд
Новый мировой рекорд

Участие в создании крупнейшей в мире цветочной композиции приняло 1500 человек.

"Мы сделали это, чтобы показать миру, откуда берутся самые прекрасные розы на Земле", — говорит Роза Сиснерос, одна из организаторов акции.

Автор: http://am970theanswer.com/
  Новый мировой рекорд
Новый мировой рекорд

На то, чтобы измерить параметры цветочной пирамиды и подтвердить факт включения ее в список мировых рекордов, у жюри пошел целый день.

Автор: http://am970theanswer.com/
  Новый мировой рекорд
Новый мировой рекорд

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Ранее показали впечатляющие фото цветущих полей. Это фермерские угодья, на которых выращивают тюльпаны разных цветов и сортов. По красоте своей эти поля ничем не уступают известному королевскому парку "Кекенхоф" в Нидерландах.

nytimes.com
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