Как сделать сад на зависть всем: новый способ защиты деревьев без химии

В саду увеличивается урожай благодаря вредителям. Фото: acc.cv.ua

Сейчас становится популярен биологический способ защиты сада. На деревья или в теплице заселяют других насекомых для потребления вредных. Быстрее размножаются вредители, которые приспособлены даже к большим дозам к препаратам и на них не действуют. Есть фирмы, которые занимаются разведением насекомых или агрохолдинги имеют собственные био-лаборатории насекомых для своих полей.

Об этом рассказал Gazeta.ua Григорий Попов из Института зоологии им. Ивана Шмальгаузена Национальной академии наук Украины.

"Для каждой группы вредителей есть свои хищники похожи по размеру. Поэтому нет смысла заускаты в теплицу птиц, потому что нет столь крупных насекомых. Хищные мухи цинозии меньше обычных комнатные, но такого же цвета. Их приносят в конверте личинками и высыпают в теплице. Одни летают и едят вредителей. Другие откладывают яйца на месте скопления щитовки и те погибают", - пояснил специалист.

Выгодные использовать естественных хищников, например хищных клопов, клещей или мух. Их можно разводить и продавать. Они стали востребованы через открытие перед ними рынке Евросоюза, где строгие стандарты по содержанию химикатов. Поэтому это выход уменьшить их количества в продуктах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый рекорд Украины: показали необычную ягоду

Нельзя полностью уничтожить хотя бы одну вредную насекомое. Такого еще не было. Надо регулировать численность до минимума, чтобы не вредил культурам.

По данным всемирной организации питания насекомые съедают 20 процентов урожая. Их видов больше, чем всех видов животных и растений. Населения в мире увеличивается и все хотят есть. Люди должны вырывать пищу у насекомых, путем использования пестицидов.

Израильский стартап Tevel создал робота для замены тысяч временных работников. Беспилотники Flying Autonomous Robots для сбора фруктов решат кадровую проблему, возникшую из-за увеличения площади садов. Согласно прогнозам, к 2050 году площадь садов вырастет до таких размеров, что во время сезона садоводам будет не хватать 50 млн работников.