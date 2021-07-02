Как облажаться с дизайном: подсказки для проектирования сада

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Дизайн садового участка создают так, чтобы служил много лет без дополнительной работы каждый день. Такой зеленый оазис успокоит и защитит от посторонних глаз прохожих.

В галерее собрали эксклюзивные образцы сочетаний растений и способы оформления тропинок. Надо учитывать, чтобы цветы и кусты не были очень капризны в уходе.

Семья с детьми должна учитывать потребности детей и думать о создании места для их физической активности. Есть готовые наборы с качелями, песочницу и горкой. Все, что вам нужно сделать, это организовать правильный ландшафт для установки такого комплекта. Дети любят небольшое футбольное поле или баскетбольную доску. Девочкам понравится садовый домик.

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Некоторые люди стараются садом выразить престиж и подчеркивать свой хороший вкус. Такого эффекта можно добиться, обратив особое внимание на расположение передней части приусадебного участка.

Многие владельцы частных домов любят выращивать свои собственные фрукты, овощи и травы. Это требует много работы и сил, но результат всегда приносят радость.

Стиль бохо чаще всего выбирают для оформления двора летом. Он стал яркий, интересный и творческий. Это о максимальный уют, поэтому должно быть много подушек, пледов, ковриков, гамаков. Но вряд ли понравится перфекционистам, которые любят минимум вещей и свободные поверхности.