Где купить лучшие сорта плодовых, роз, хвойных, садовые скульптуры и удобрения

Садовый центр Лизгард предлагает невероятно большое разнообразие посадочного материала. Ассортимент садового центра сможет удовлетворить потребности самого требовательного покупателя. В наличии множество сортов хвойных, лиственных, плодовых, красиво цветущих, декоративно-лиственных, почвопокровных растений, лиан, декоративных и пряных трав.

Садовый центр Лизгард реализует растения открытого и закрытого грунта

Садовый центр Лизгард реализует растения открытого и закрытого грунта от контейнеров Р9 до крупномеров 7-8 летнего возраста. Растения собственного производства и импорт из питомников Европы.

Садовый центр Лизгард реализует растения открытого и закрытого грунта

На территории размером от 80 соток растения размещены в ландшафтном стиле. Площадка садового центра распланирована так, что больше напоминает уютный уголок частной усадьбы где-то за окрестностями шумного города, чем строгую площадку с четкими грустными рядами товаров и ценников.

В садовом центре Лизгард вы сможете не только приобрести растения, а также насладиться сезонной красотой цветов, зелени, попробовать плоды и выбрать по своим предпочтениям. На территории ежедневно работают агрономы - консультанты.

Мы верим, что Вы так же преданно и бережно будете относиться к нашим растений как и мы.

Помимо реализации растений, наша компания занимается продажей скульптур для сада. С помощью садово-парковой скульптуры все владельцы приусадебных участков смогут воплотить в реальность все свои творческие фантазии и замыслы, а ваш участок станет любимым местом отдыха.

В нашем питомнике вы можете приобрести садовые фигуры, фонтаны, скульптуры животных в натуральную величину, а также другие изделия из дерева, полистоуна, шамота, мрамора, бетона, полимера и другие. Каждый из этих изделий имеет устойчивость к различным погодным явлениям: температурные перепады, солнечный свет, дождь, снег и т.д.

Благодаря садовым скульптурам ваш садовый участок станет настоящим сказочным уголком, красота которого будет очаровывать и никого не оставит равнодушным.

Садовый центр Лизгард реализует растения открытого и закрытого грунта

Наши специалисты готовы помочь органично вписать в окружающую среду самые разнообразные элементы: полянки, тропинки, водоемы и другие.

Садовый центр расположен в Киевской области, Киево-Святошинский район (по Житомирской трассе) по адресу: село Гуровщина, улица Киевская 58 Б.

Время работы:

с 8-00 до 18-00 (без выходных)

(067) 354-56-50

(066) 463-39-83

НАШ САЙТ: https://lizgard.com.ua/