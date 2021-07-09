Фитал - уникальный фунгицид от всех грибковых болезней!

Этот фунгицид уничтожает грибковые заболевания практически на всех растениях. Никакого привыкания грибковых патогенов к продукту не замечено. Препарат можно вносить опрыскиванием, а можно с капельным поливом, результат всегда будет отменным. Чудо-фунгицид разработан компанией "Кемилайн Агро", интернет-магазин Агростос является прямым дистрибьютором производителя.

Интернет-магазин Агростос - прямой дистрибьютор производителя

Уникальность препарата Фитал - в его действующих веществах. Все его компоненты - это неорганические вещества. Их всего 3. А именно: фосфористая кислота, фосфит алюминия и сульфат меди(медный купорос). Все 3 вещества, благодаря своему строению, моментально гидролизуются и быстро проникают в растение. Они системно перемещаются по растению, проникая во все его точки от корней до верхушек. То есть, Фитал уничтожает все болезни: и корней, и листьев, и ствола культуры.

Механизм действия Фитала

Ионы фосфористой кислоты и фосфита алюминия, даже в малых количествах, не дают развиваться мицелию, прорастать спорам и гифам. Они разрушают клеточные мембраны гриба, что приводит к его гибели. Медь в несколько раз снижает скорость прорастания спор. А присутствие ионов алюминия и меди вместе создают синергизм выздоровления культуры. Фитал не только лечит растение, но и в несколько раз повышает его иммунитет.

Интернет-магазин Агростос - прямой дистрибьютор производителя

Препарат защищает растение 2-3 недели, а после, окисляясь до фосфатов, обеспечивает растение фосфором. Медь также нужна культуре для фотосинтеза и других процессов. То есть, выполнив лечебные и профилактические функции, Фитал выступает как удобрение и стимулятор роста.

Купить фунгицид Фитал необходимо в интернет-магазине Агростос. Препарат продается в 10 л канистрах, в пластиковых флаконах по 0,5 л и по 1 л, а также во флакончиках по 20 мл. Производитель также разработал фунгицид специально для газона, который так и называется "Фитал для газона". Этот продукт продается в такой же таре.

Интернет-магазин Агростос - прямой дистрибьютор производителя

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