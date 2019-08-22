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четверг, 22 августа 2019 12:56

7 водных растений, завораживающих своим цветением
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Ничто так не украшает водоем как усеянный цветами островок из зеленого листья.

Свою подборку самых привлекательных водных растений представил themysteriousworld.

1. Водяной мак. Это растение имеет темно-зеленые листья круглой формы и лимонно-желтые цветы с красно-коричневой сердцевиной. Растет на мелководных прудах со спокойной водой. Любит солнце. Цветки водяного мака отцветают в тот же день, когда и распускаются. Само же растение цветет многократно в течение всего лета. В ширину разрастается на полметра. В высоту стебли его достигают 15 см.

Автор: pondplantsonline.com
  Водяной мак
Водяной мак

2. Стрелолист Эатона. Известен также как утиный картофель. Это многолетнее растение с характерным широкими листьями в форме наконечника стрелы. Дает привлекательные белые цветки — по 3 и больше вокруг одного стебля. "Мужские" особи имеют в центре желтые тычинки.

Хорошо растет в ручьях, на мелководье и в болотах. Образует колонии. Любит полутень. Цветет в период с июля по сентябрь. В высоту может достигать от 50 до 150 см.

Автор: inaturalist.org
  Стрелолист Эатона
Стрелолист Эатона

3. Понтедерия сердцелистая. Это листопадное многолетнее растение родом из Америки. Растет в ручьях, прудах и болотах. Имеет сердцевидной формы листья, длина которых в среднем достигает 25 см. Поднимается на 30-60 см над поверхностью воды. Цветет трубчатыми голубыми цветками с июня по октябрь. Цветение понтедерии привлекает бабочек.

Автор: tropical-hobbies.com
  Понтедерия сердцелистая
Понтедерия сердцелистая

4. Апоногетон двуколосый. Народное название — "водяной боярышник". Это растение имеет длинные узкие листья. Дает белые цветы с приятным ванильным ароматом. В высоту дорастает до плюс-минус 10 см, в ширину может разрастись до метра. В теплых регионах цветет дважды в год: с середины весны до середины лета и зимой.

Автор: crocus.co.uk
  Апоногетон двуколосый
Апоногетон двуколосый

5. Водяной гиацинт. Это многолетнее растение родом из Южной Америки. Хорошо растет в прудах, ручьях, озерах и канавах. Имеет плотные глянцевые листья округлой формы, которые в диаметре достигают 10-20 см. Дает красивые цветки голубого и нежно-фиолетового цвета. Цветет летом и осенью.

Автор: kcet.org
  Водяной гиацинт
Водяной гиацинт

6. Лотос. В буддизме он считается священной цветком. Растет в мелководных водоемах и озерах. Любит прямые солнечные лучи. Не переносит холода. Цветет это растение обычно розовым либо белым. Сам цветок в диаметре может достигать 20 см. Период цветения лотосов — с июня до середины августа. Цветки открываются утром и на ночь закрываются. Рассеивают вокруг приятный фруктовый аромат.

Автор: flowernifty.com
  Лотос
Лотос

7. Водяная лилия. В мире существует 70 видов этого растения. Растут они в прудах, канавах и других мелких водоемах. Любят тропический и умеренный климат. Могут цвести белым, красным, желтым, розовым, персиковым, синим, фиолетовым, оранжевым. Период цветения водяных лилий — с весны до поздней осени. Цветы их раскрываются только утром или поздно вечером.

Самой крупной водной лилией в мире является Victoria amazonica. Родина этого растения — бассейн реки Амазонки. Victoria amazonica имеет идеально круглые листья диаметром от 120 см до 2 метров.

Автор: pri.org
  Victoria amazonica
Victoria amazonica

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Для обустройства пруда подойдет солнечный участок, который защищен от ветра и не окружен лиственными деревьями. Не должно быть там и подземных препятствий, в частности таких, как водосточные трубы и кабели. Самим прудом можно не ограничиваться, а обустроить в придачу мини-водопад. Такое сочетание — услада для глаз и для слуха.

themysteriousworld.com
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