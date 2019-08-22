7 водных растений, завораживающих своим цветением

Ничто так не украшает водоем как усеянный цветами островок из зеленого листья.

Свою подборку самых привлекательных водных растений представил themysteriousworld.

1. Водяной мак. Это растение имеет темно-зеленые листья круглой формы и лимонно-желтые цветы с красно-коричневой сердцевиной. Растет на мелководных прудах со спокойной водой. Любит солнце. Цветки водяного мака отцветают в тот же день, когда и распускаются. Само же растение цветет многократно в течение всего лета. В ширину разрастается на полметра. В высоту стебли его достигают 15 см.

Автор: pondplantsonline.com Водяной мак

2. Стрелолист Эатона. Известен также как утиный картофель. Это многолетнее растение с характерным широкими листьями в форме наконечника стрелы. Дает привлекательные белые цветки — по 3 и больше вокруг одного стебля. "Мужские" особи имеют в центре желтые тычинки.

Хорошо растет в ручьях, на мелководье и в болотах. Образует колонии. Любит полутень. Цветет в период с июля по сентябрь. В высоту может достигать от 50 до 150 см.

Автор: inaturalist.org Стрелолист Эатона

3. Понтедерия сердцелистая. Это листопадное многолетнее растение родом из Америки. Растет в ручьях, прудах и болотах. Имеет сердцевидной формы листья, длина которых в среднем достигает 25 см. Поднимается на 30-60 см над поверхностью воды. Цветет трубчатыми голубыми цветками с июня по октябрь. Цветение понтедерии привлекает бабочек.

Автор: tropical-hobbies.com Понтедерия сердцелистая

4. Апоногетон двуколосый. Народное название — "водяной боярышник". Это растение имеет длинные узкие листья. Дает белые цветы с приятным ванильным ароматом. В высоту дорастает до плюс-минус 10 см, в ширину может разрастись до метра. В теплых регионах цветет дважды в год: с середины весны до середины лета и зимой.

Автор: crocus.co.uk Апоногетон двуколосый

5. Водяной гиацинт. Это многолетнее растение родом из Южной Америки. Хорошо растет в прудах, ручьях, озерах и канавах. Имеет плотные глянцевые листья округлой формы, которые в диаметре достигают 10-20 см. Дает красивые цветки голубого и нежно-фиолетового цвета. Цветет летом и осенью.

Автор: kcet.org Водяной гиацинт

6. Лотос. В буддизме он считается священной цветком. Растет в мелководных водоемах и озерах. Любит прямые солнечные лучи. Не переносит холода. Цветет это растение обычно розовым либо белым. Сам цветок в диаметре может достигать 20 см. Период цветения лотосов — с июня до середины августа. Цветки открываются утром и на ночь закрываются. Рассеивают вокруг приятный фруктовый аромат.

Автор: flowernifty.com Лотос

7. Водяная лилия. В мире существует 70 видов этого растения. Растут они в прудах, канавах и других мелких водоемах. Любят тропический и умеренный климат. Могут цвести белым, красным, желтым, розовым, персиковым, синим, фиолетовым, оранжевым. Период цветения водяных лилий — с весны до поздней осени. Цветы их раскрываются только утром или поздно вечером.

Самой крупной водной лилией в мире является Victoria amazonica. Родина этого растения — бассейн реки Амазонки. Victoria amazonica имеет идеально круглые листья диаметром от 120 см до 2 метров.

Автор: pri.org Victoria amazonica

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Для обустройства пруда подойдет солнечный участок, который защищен от ветра и не окружен лиственными деревьями. Не должно быть там и подземных препятствий, в частности таких, как водосточные трубы и кабели. Самим прудом можно не ограничиваться, а обустроить в придачу мини-водопад. Такое сочетание — услада для глаз и для слуха.