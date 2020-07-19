Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду

- Респираторы и перчатки у всех есть? Без них на территорию карьера впустить не можем. Правила безопасности, - трое охранников в защитных очках и кепках заходят в автобус на въезде в Еристовский горно-обогатительный комбинат в городе Горишние Плавни на Полтавщине. Смотрят документы. Сверяют списки с именами посетителей. Если вас там нет - доступ на объект запретят.

Проверка заканчивается через 3 мин. Мужчины поправляют нагрудные рации и утвердительно кивают коллегам на улице: "Все хорошо". Шлагбаум поднимается. Автобус медленно подкатывает к современному зелено-серому одноэтажному зданию с двумя новыми беседками рядом. Столовая "Горняк" - первый пункт, куда попадают туристы. Там проинструктируют по технике безопасности и выдадут респираторы, каски с надписью "Гость" и оранжевые жилетки - обязательные атрибуты для пребывания на ГОКе. Назначат уполномоченного от комбината, который будет сопровождать группу.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Столовая "Горняк". Здесь работники комбинатов получают полноценное питание. Также на территориях ГЗК есть пункты раздачи пищи.

Еристовский ГОК граничит с Полтавским и Белановским горно-обогатительными комбинатами. Месторождения находятся в Горишних Плавнях, за 310 км от Киева. Там в промышленных масштабах добывают железную руду. За границу ежегодно экспортируют миллионы тонн железорудных окатышей - так в горном деле называют готовую продукцию, которая прошла переработку. Окатыши важны в мировом производстве - из них выплавляют металл.

Три ГОКа - входят в группу Ferrexpo - крупнейшего производителя и экспортера железной руды среди стран бывшего СССР. Компания входит и в тройку крупнейших поставщиков окатышей в мире. Обеспечивает работой более 10 тыс. человек - в основном жителей Горишних Плавней.

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- Рад видеть, - улыбается генеральный директор Еристовского комбината Кристофер Мэтью Социо. Быстро говорит по-английски. Переводит невысокая блондинка.

Менеджер в маске и светоотражающей рубашке встречает на входе в диспетчерскую комбината - в 50 м от столовой. Предлагает зайти в фойе.

- Только просьба - соблюдать дистанцию. Выполняйте правила карантина, - просят работники ГОКа.

Фойе от двухкомнатной диспетчерской разделяет стеклянная стена. В первом помещении за работой в Еристовском карьере следят двое сотрудников. На столе - по три монитора, где выведены параметры и данные со всей техники, которая находится в месторождении. Есть возможность управлять системой водоотлива.

На стене два огромных монитора, которые в режиме реального времени показывают карьер. Веб-камеры периодически переключаются на разные его части. Видно, как по дороге тянется нагруженный самосвал.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Диспетчера следят за работой в Еристовском карьере. Могут составлять маршруты машинам, управлять системой водоотлива

- С диспетчерской происходит оперативное управление всем парком большегрузных автомобилей, - говорит Кристофер Мэтью Социо. - Все онлайн. Поэтому у наших сотрудников есть прекрасная возможность своевременно реагировать на любые проблемы и принимать взвешенные решения. Инвестируем и в технологии, позволяющие отслеживать техническое состояние оборудования. Информация тоже будет стекаться сюда. Диспетчерская - мозг комбината, - не без гордости говорит гендиректор.

На комбинате есть система, которая помогает распределять технику в карьере автоматически

Оператор может удаленно построить маршрут автомобилю или экскаватору.

- На комбинате есть система, которая помогает распределять технику в карьере автоматически - строит алгоритм, исходя из параметров удаленности, потребности в машинах. Помогает диспетчеру понять - в какую точку отправить технику, - продолжает Кристофер. - Диспетчер - ключевое лицо. В карьере есть обед, пересменки, остановки техники. Оператор все это должен учитывать и решать, куда перенаправлять машины, которые продолжают работать. Реагирует и на поломки.

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Диспетчер отправляет указания не человеку, а машине, подчеркивает гендиректор:

- Указание попадает в бортовой компьютер автомобиля. Он информирует водителя. Например, о перестройке маршрута.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Диспетчерская - мозговой центр Еристовского ГОКа, говорит гендиректор предприятия Кристофер Мэтью Социо

Во второй комнате операторов тоже двое, но задача у них другая - контролируют бурение. Специальные станки с вращательными долотами диаметром в 25 см - просверлюют горную породу на дне месторождения. Доходят до глубины в 17 м. Бурение - один из основных процессов в добыче руды. Формируют скважины, в которые заливают взрывчатку. После подрыва - горная порода оказывается на поверхности. Можно собирать руду.

- Бурением занимается робот. Я только контролирую. Иногда бывают сбои. Тогда надо влезть в процесс и перевести оборудование в ручной режим, - за невысоким столом перед 4 мониторами сидит диспетчер Станислав Вовк, 48 лет. Возле него пульт управления буровым станком. С помощью джойстиков, похожих на руль в самолетах Airbus, может переключать аппарат с ручного в автоматический режим. И наоборот. - На станке в карьере установлено 4 камеры. Вижу все в режиме онлайн. Камеру можно приблизить к технике. Могу посмотреть, что происходит с бурением у напарника и что-то подсказать.

Бурением занимается робот. Я только контролирую

На пульте управления - небольшой дисплей, куда выведены все параметры бурового станка - глубина, на которую надо пробить породу, скорость вращения. И общее количество метров, которые уже пробило долото.

Станислав выключает автоматический режим и переходит в ручное бурение, крутит джойстиком. Визуально на экране ничего не меняется - станок вращается с той же скоростью.

- За 11-часовую смену можно набурить и 10, и 20 скважин. Все зависит от прочности пород, - рассказывает. - Одним долотом можно пробить до километра. Это две-три смены. Затем станок надо менять. Останавливаем его, а работники снимают и ставят другое.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Диспетчер следит за работой бурового станка в Еристовском карьере. При необходимости может переводить оборудование из автоматического режима в ручной. И наоборот

По диспетчерских развешаны телефоны, куда звонить при внештатных ситуациях. Но таких не бывает. Технология работает идеально, убеждают работники.

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Территория вокруг админзданий Еристовского ГОКа выложена серой плиткой. Несмотря на горное производство - пыли нет. На комбинате за этим следят, карьеры и территорию поливают из специальных автомобилей Caterpillar-777D, которые могут перевозить 90 т воды.

- Эта машина посередине, - Кристофер Мэтью Социо проводит во внутренний двор комбината, где в ряд стоят три огромных автомобиля. Колеса зафиксированы специальными подпорками, чтобы техника случайного не покатилась. - Справа - сервисная машина для обслуживания техники в карьерах - дозаправляет, доливает масла и жидкости.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Три автомобиля Сaterpillar припаркованы на территории Еристовского горно-обогатительного комбината. Работают в карьере

Поражает огромный желтый самосвал Caterpillar-793D, который способен перевезти 220 т груза. Машина высотой более чем в 6 м. Ее колеса почти вдвое выше человека. Таких самосвалов на ГОКе 15. Один стоит $4-4,5 млн.

К концу следующего года крупнейшие машины Еристовского комбината планируют полностью автоматизировать. Ездить будут без водителей.

- Первые шесть должны поехать самостоятельно уже до конца этого года, - объясняет Социо. - Автоматизация предусматривает, что машина самостоятельно будет выполнять указания. Водители боятся, что потеряют работу. Это не так. Людей переучат. Они получат новые умения, которые улучшат их работу. На комбинате не будет сокращений.

Автоматизация должна проходить поэтапно, уверен руководитель ГОКа.

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- Система должна быть отшлифована и не давать сбоев. Потому что наш приоритет - безопасность. Машина будет останавливаться, если потеряем с ней GPS-связь. Или когда на дороге будет какое-то препятствие.

Первые шесть машин должны поехать самостоятельно до конца года

После отшлифовки работы автоматизированных машин на Еристовском ГОКе, они появятся и на Полтавском горно-обогатительном комбинате, который добывает железную руду с большего карьера.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Самосвал Сaterpillar-793D. Способен перевозить 220 т груза. К концу следующего года все такие машины на Еристовском ГОКе будут автоматизированы. Смогут ездить без водителей

Технику предприятия обслуживают в ремонтном цехе. Машины марки Hitachi осматривают в среднем раз в две недели. Caterpillar - раз в месяц.

- Самая тяжелая поломка - замена двигателя. На такой ремонт идет до пяти суток. Работает бригада из 3-4 человек, - говорит начальник управления по ремонту 42-летний Руслан Белоконь. - Кроме 220-тонников есть машины Caterpillar грузоподъемностью 180, 136 и 90 тонн. Есть Hitachi, которые возят по 180 тонн.

1

тонну дизельного топлива потребляет 220-тонный автомобиль Caterpillar за 10 часов работы. Ее часто дозаправляют в самом месторождении. Ездит по карьеру со скоростью в 40-50 км/час. На большую скорость такая техника не разгоняется.

- Чтобы управлять самой машиной - нужно привыкнуть к габаритам, - говорит директор по производству Еристовского ГОКа Эдуард Шкурин. - Один водитель привыкает за 2 смены, а другому не хватит и 3 месяцев. Впрочем, есть программа обучения, инструкторы. Как правило, берем на габаритные самосвалы водителей, у которых есть опыт и работали хотя бы на небольших самосвалах - на 40 тонн. Обязательна водительская категория С.

На комбинате работают около 100 шоферов.

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Смотровая площадка Еристовского комбината напоминает беседку полукругом. Под ногами шуршат мелкие камни. На краю - невысокая металлическая ограда. Работники просят слишком близко к ней не подходить.

Сам карьер - похож на впадину с дорогой-серпантином. По ней курсируют самосвалы. В год вывозят около 12 млн т руды. Этого достаточно, чтобы сформировать более 6 млн т окатышей.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Девушка фотографирует Еристовский карьер

- Карьер был основан в 2008 году. Разработка начиналась небольшими экскаваторами и самосвалами, - обводит рукой месторождение Эдуард Шкурин. Показывает на темную часть карьера. - Это - рудное тело. Руду добывают из разных горизонтов. После подрыва скважин мы ее собираем в самосвалы. Они везут на перегрузочные пункты. Грузят в вагоны и доставляют на Полтавский ГОК. Там уже и делают железорудный концентрат или окатыши.

175

метров - глубина Еристовского карьера. Длина - 2,5 км, ширина - 1,5 км.

1,1

млрд т руды - есть в Еристовском месторождении, по оценкам экспертов. Ее будут добывать еще минимум 20 лет. На 2020-й добыто 180 млн кубометров горной массы. Из нее выбрали 90 млн т руды, которая была отправлена в производство.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Еристовский карьер начал разрабатыватся с 2008 года. Сейчас он глубиной 175 метров

- Наша деятельность направлена на экспорт и мы сильно завязаны на мировом рынке. Было опасение, что из-за коронавируса будут негативные тенденции. Но, этого не произошло. Стабильно работаем, - говорит финансовый директор Еристовского ГОКа Владимир Леонов, 41 год.

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Карьер Полтавского горно-обогатительного комбината - за пару километров от Еристовского. Он значительно больше по размерам: протяженность более 7 км, шириной - 2,5 км. Глубина - 400 м. Здесь добывают ежегодно руды, которой достаточно для создания более 10,5 млн т окатышей. Все идет на экспорт.

В этом году предприятие отмечает 50-летие.

- Руду доставляем на дробильную фабрику. Там измельчаем. Сначала в крупных дробилках, а потом в средних и мелких. Образовавшаяся пульпа (концентрат, порошок - Gazeta.ua) идет в бункера обогатительной фабрики. Там в специальных мельницах руда дробится до 44 микрон. Становится в два раза тоньше, чем человеческий волос, - рассказывает о технологии производства первый заместитель председателя правления Полтавского ГОКа Владимир Иванов.

- После помола концентрат проходит цикл обогащения. Используется различное оборудование. На выходе получаем руду с содержанием железа не менее 65 процентов. Далее еще один процесс обогащения, который называется флотация (руду доводят практически до кипения с помощью специальных химических реагентов. Это позволяет отделить от нее все, что не является железом. - Gazeta.ua). Затем всю эту пульпу перекачивают в центр производства окатышей. Там и делают эти маленькие шарики. Есть несколько видов окатышей. Основной - с содержанием железа в 65 процентов. Продукцию высокого качества продаем в Германию, Японию. Окатыши с содержанием железа в 70 процентов - отправляем на завод в Техасе, США.

7200

человек работают на Полтавском горно-обогатительном комбинате. Около 2,5 тыс. - женщины. Работают на вспомогательном транспорте, геологами, охранниками. На самосвалах и экскаваторах работать не имеют права, согласно украинскому законодательству.

27

километров - общая протяженность дорог в Полтавском карьере. Ежедневно по ним курсируют более 40 автомобилей. Самый старый - 2008 года выпуска.

100

тонн - примерно столько весит буровая установка, работающая в карьерах. Может перемещаться, но с небольшой скоростью - 2,5 км/ч. Работает на дизельном топливе.

Автобус останавливается у смотровой площадки. Она асфальтирована и местами выложена плиткой. Вдоль металлического ограждения установлены мусорки. Посредине - беседка звездообразной формы.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Карьер Полтавского ГОКа - начали разрабатывать 50 лет назад. Его глубина - 400 метров. Раскинулся на более чем 7 километров

- Дышите воздухом, фотографируйтесь, - приглашает Иванов. - Здесь большие запасы руды. В 2078 году еще будем работать и добывать. Для создания взрывчатки, которой подрываем породы - привлекаем подрядчика. Она без тротила, потому что он вредит экологии. Эмульсионная с селитрой. На борту карьера заряжаем машину. Взрыв происходит только в скважине. Дистанционно. В месторождении и вокруг него в это время никого нет.

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По периметру карьера выстроены электрические опоры. Ток к ним подается через кабели, которые тянутся в специальных шахтах. Через опоры заряжаются экскаваторы, работают на электричестве. Карьер потребляет около 12 МВт каждый день.

Используем 60 процентов электричества всей области

- У нас есть мельница, которая одна берет девять мегаватт. Используем 60 процентов электричества всей области, - продолжает Владимир Иванов. - Постоянно в карьере работает 8-10 экскаваторов. Смена на месторождении продолжается 12 часов. За это время водитель делает 12-15 рейсов. Это трудно, потому что подниматься и опускаться - это перепады давления. Работа идет круглосуточно. Ночью карьеры освещаются.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Техника работает в Полтавском карьере

- Не заходят сюда случайные люди? Как женщины справляются с охраной?

- А вы попробуйте пройти на территорию, когда на посту вооруженная женщина. Мужчина еще как-то может пропустить, а женщина - под ружье положит. Бывали случаи, - присоединяется к разговору начальник горного цеха Тарас Зинченко.

19 940

гривен составила средняя зарплата по горно-обогатительным комбинатам компании Ferrexpo по итогам 2019 года. За шість месяцев 2020-го выплата увеличилась до более чем 20,2 тыс. грн.

Полтавский ГОК обеспечен кадрами. Потребность есть только в специфических специальностям, добавляет Иванов:

- Например, в маркшейдерах. Отвечаем перед государством, чтобы все работы выполнялись согласно нормативным документам. А эти специалисты делают необходимые расчеты, замеры, собирают данные по количеству добытой руды. Их готовят в университетах, но мало.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН На смотровой площадке Полтавского карьера построили беседку звездообразной формы

Новый дробильный цех Полтавского комбината похож на большой ангар, куда загоняют грузовые автомобили. Вокруг много металлических конструкций и труб, по которым крупная руда подается в дробильную машину. Выходит из нее кусочками, не превышающими 16 мм в диаметре. Всем процессом управляет один человек. Цех способен перемалывать до 2 тыс. т в час. Старые - молотят около 1 тыс. т за 60 минут.

После дробления руда идет в обогатительную фабрику. Процесс ее обработки там довольно нестандартный - засыпается в мельницы, которые похожи на огромные бочки. Они крутятся и от руды отделяются ненужные вещества.

Практически вся рабочая техника на территориях ГОКа - новая.

- Что не изменилось со времен СССР - так это только здания. Все, что внутри, - новое, модернизированное. Технологии очень изменились. Ранее окатыши изготавливали с содержанием железа в 60 процентов. Мы же делаем 67, - улыбается Владимир Иванов.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Новый дробильный цех на территории Полтавского ГОКа. Может обрабатывать до 2 тысяч тонн руды в час

185

километров - протяженность железнодорожных путей на территории комбината.

Белановский горно-обогатительный комбинат сейчас в процессе активного развития. Промышленную добычу руды планируют начать в течение 2-3 лет. К тому времени нужно отселить 425 домохозяйств с территории, которая нужна ГОКу.

- Решаем вопрос с собственниками, - говорит генеральный директор Белановского ГОКа Юрий Химич. - Некоторые политики говорят, что мы хотим выбросить людей. Это неправда. Обычно владельцы хотят денежную компенсацию за дом и мы платим цену, превышающую рыночную.

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Показывает фотографии трех старых домов.

- Сколько бы за этот дали денег? - показывает первую фотографию. - Мы заплатили 200 тысяч гривен. За другие два дали по 150 тысяч. Понятно, что есть владельцы, которые хотят по миллиону. Будем вести с ними переговоры.

Три комбината помогают финансово селам

Все три комбината помогают финансово селам, которые входят в Горишньоплавненскую объединенную территориальную громаду. Реализуют там социальные проекты, развивают инфраструктуру.

- У каждого ГОКа есть договор с населенными пунктами. Консультируемся с депутатами, общаемся с людьми. Решаем, какая нужна помощь и даем ее, - добавляет Химич.

Ежегодно группа Ferrexpo вкладывает от 80 до 100 млн грн в экологические программы.

- Средства идут для подавления пыли в карьерах, на газоочистные станции, защитные средства в цехах. Есть оборудование, которое помогает очищать воздух, - говорит председатель правления Полтавского ГОКа Виктор Лотоус. - Мы работаем с покупателями высшего качества. Они бы не покупали у нас продукцию, если бы она изготавливалась в экологически опасных условиях. Перед заключением контракта делают аудит и смотрят, как наше предприятие влияет на природу. Для них это главное.

Ежегодно группа Ferrexpo вкладывает от 80 до 100 млн грн в экологические программы

Горишние Плавни до 2016-го назывались Комсомольском. Город раскинулся на берегах Днепра, примерно в 100 км от областного центра. Здесь проживает более 50 тыс человек. Больше 12 тыс. - работают на горно-обогатительных комбинатах. Часть заняты в трикотажной промышленности, которая тоже хорошо развита. Продают футболки, майки, шорты, нижнее белье по Украине и заграницу. Здесь живут 16 тыс. пенсионеров.

В центре встречает городской голова Горишних Плавней Дмитрий Быков.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Кабинет географии школы №5 оснащен техникой. Это позволяет качественно обучать учеников

- 7 июля на сессии горсовета создали Объединенную территориальную общину с центром у нашем городе. Объединяет Горишние Плавни, Григоро-Бригадировскую, Саловскую, Келебердянскую и Дмитровскую сельссоветы, - жестикулирует. - Общий бюджет Горишньоплавненского горсовета с субвенциями из государственного бюджета - около миллиарда гривен. 60 процентов этих денег - поступления от Ferrexpo.

Общий бюджет горсовета с субвенциями из государственного бюджета - около миллиарда гривен

За спиной городского головы - большой сквер с лавочками и фонтаном-водопадом. Там фотографируются дети.

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- Социальных проектов Ferrexpo реализует десятки. Парк - это изюминка, - продолжает Быков. - Его построили в прошлом году, к 20-летию депутатской деятельности Константина Жеваго (главный акционер Ferrexpo. - Gazeta.ua). Он сделал взнос — 16 миллионов гривен. По вечерам здесь отдыхают сотни людей. А в праздник - приходят тысячи.

Автор: Сергей ДЗЕХ Кабинет роботехники в школе №5 в Горишних Плавнях. Здесь учеников могут собирать роботов

12 000

гривен в среднем стоит квадратный метр жилья в Горишних Плавнях. В городе действуют несколько программ, которые позволяют покупать квартиры на льготных условиях. Для медиков, педагогов, коммунальщиков есть система, по которой половину стоимости квартиры оплачивает городской совет. Работник должен отработать в бюджетной сфере города 10 лет. После этого жилье переходит полностью в его собственность. Участникам боевых действий квартиры покупают по другой системе: половину стоимости платит государство, а по 25 процентов - дают городская и областная власти.

В Горишних Плавнях работает общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением предметов природно-математического цикла. В прошлом году вошла в шестерку лучших учебных заведений области по результатам тестов ВНО.

Автор: Сергей ДЗЕХ Железорудные окатыши - так виглядит готовая продукция Еристовского и Полтавского горно-обогатительных комбинатов. Идет на экспорт в страны Европы и Азии. Из них плавят металл

В ней современные кабинеты географии, английского. Есть класс робототехники, где учеников учат конструировать. И новая лаборатория.

- Есть класс Ferrexpo. Туда четвертый год набираем детей. Мотивируем поступать в вузы на технические специальности, которые нужны нашим комбинатам, - говорит директор школы Алла Тузикова. - Профильный предмет класса - математика. Готовим учащихся и с английского, истории, украинского языка, физики.

Около сотни выпускников школы работают на горно-обогатительных комбинатах.

На горно-обогатительных комбинатах Горишних Плавней популяризируют промышленный туризм. Посетить производство может каждый желающий. В музей Полтавского ГОКа нужно оставить заявку. Когда соберется группа - координаторы назначать время и день посещения. Туристам покажут карьеры, производственные цеха, расскажут об истории комбинатов и планы их развития.

Полтавский горно-обогатительный комбинат запустил новый технологический комплекс по производству готовой продукции "Секция №9" обогатительных фабрик. Общая стоимость проекта составила более $100 млн. Инвестиция уже позволила обеспечить выплаты в государственный бюджет и бюджеты других уровней на сумму около 400 млн грн и дальше будет приносить в бюджеты около 300 млн грн ежегодно. Благодаря проекту созданы дополнительные рабочие места.

"Секция №9" - современный комплекс производственной цепочки, включающей дополнительные участки дробления и обогащения, новую электрическую подстанцию, систему передачи подготовленного сырья и готовой продукции, дополнительные конвейерные линии. Каждая часть проекта установлена ​​и смонтирована в соответствии с лучшими мировыми практиками и рекомендациями.

Главным производителем оборудования для "Секции №9" является компания Metso Outotec с производственными мощностями в Швеции и США. В процессе реализации проекта участвовало много других ведущих мировых компаний. Строительство продолжалось более четырех лет.

Для реализации проекта привлекали украинские подрядные организации из разных регионов - от 500 до 1000 человек в разные периоды строительства. Это обеспечило дополнительную занятость в различных сферах экономики страны и дополнительные поступления в бюджеты различных уровней.

Проект позволит выпускать дополнительно около 2 млн тонн готовой продукции. Это - увеличит объемы реализации предприятия на сумму около 2 млрд грн в год с 1 июля этого года.

"Секция №9" увеличит установленную мощность предприятия до более 15 млн тонн концентрата в год. Эффект от проекта будет заметен во втором полугодии 2020-го.