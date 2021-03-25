"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке

Автор: Ольга Стенько Двор дома престарелых в Худолиевке. Мусор выдрасывают прямо на землю

В селе действует неофициальный дом престарелых. По состоянию на конец февраля там проживало шесть человек - 2 женщины и 4 мужчины. За пребывание отдают 75% пенсии. Местные называют приют "бабдомом". Официально его статус утвердить не могут, потому что нужно чтобы были специально оборудованные помещения, медперсонал и тому подобное.

Фото: Ольга Стенько

Чтобы дом функционировал, сельсовет отдавала его в аренду кому-то из жителей. В 2020 году местные депутаты продлили арендатором здания на следующие 10 лет записали Елену Ярошенко. Кроме библиотечных работы, она в свободное время заботится об обитателях приюта. Кроме нее пожилых людей опекают 4 женщины. За работу получают по тысяче гривен в месяц.

Были времена, когда в "бабдоми" жили по 13 человек.

- Одну бабушку сын привез, а сам в Чехию поехал. Она наделала - сорвала резьбу на газовом кране. Утром кухарка услышала запах газа и перекрыла. Затем женщина стянула все кровати в кучу. Даже очень тяжелый диван, который мы втроем едва двигали. На третий день пришлось ее сыну вернуться и забрать. Отвез на Полтаву. Через месяц умерла, - добавляет Ярошенко.

Дом престарелых - это одноэтажное кирпичное здание, когда-то окрашенное в белый цвет. От дороги отделено невысоким деревянным забором. От низкой калитки к крыльцу ведет узкая пешеходная дорожка. Участок вокруг дома - 7 соток. Здесь есть старые хозяйственные постройки: погреб, гараж, развалившийся сарай. Два деревянных туалета - старый, которым не пользуются, на границе участка. У сарая - новый, но тоже уже с прогнившими досками.

В сарае провалилась крыша, вывалилась стена. Кучей навалены старые ватные матрасы, какие-то лохмотья. Между стенами растянутая веревка, на ней сушатся застиранные тряпки и женское нижнее белье.

Автор: Ольга Стенько Двор дома престарелых в Худолиевке. В разваливающемся сарае гниют старые матрасы. Здесь же жильцы сушат белье

За сараем на земле - помойка. Ровным слоем разбросаны пищевые отходы, пакеты, бутылки из-под водки, банки и крышки из-под консервации.

У крыльца управляется, счищая размокший снег, невысокий худой человек в черной трикотажной шапке, клетчатой ​​рубашке и камуфляжных брюках.

- Добрый день. Заходите. Ольга Александровна как раз убирает, она на кухне, - говорит Борис Гафулов, 78 лет.

За коричневыми входными дверями - холодный предбанник. Под окном невысокий крытый клеенкой стол. На нем алюминиевая миска с водой на дне, кусок мыла - рядом. Дверь справа ведет в небольшое помещение без окон. Старая груба, которой давно не пользуются, накрытая цветочным флисовой пледом. На старом трехстворчатый шкаф с зеркалом стоит зеленая пластиковая миска. Дальше - длинный узкий коридор с дерями в 6 жилых палат. В конце - дверь в хозяйственную часть строения.

Комната отдыха проходная. Напротив входа - следующую дверь. Там стоится рукомойник. На столе старые кастрюли, лежат газеты. Диван занимает пространство вдоль стены к окну. Застеленный бежево-черным покрывалом. В комнате есть телевизор.

В следующей комнате общего пользования стоит шкаф и аккуратно заправлено железная кровать. Работает душевая комната с прозрачными дверцами. С обеих сторон - стиральные машинки.

Автор: Ольга Стенько Душевая кабинка с прозрачными стенками находится в большой проходной комнате

- Добрый день. А я как раз убираю. Полы с хлоркой мою Каждый день, - говорит санитарка Ольга Ярошенко. Это высокая блондинка крепкого телосложения в белом халате поверх одежды. На руках - желтые резиновые перчатки. - Если бы еще ремонт какой-то хоть кто помог сделать - и вы! У нас здесь газ, тепло. Окна хоть какие вставили. Я здесь 24 года медсестрой работала, когда работала еще больница. Затем дорабатывала в амбулатории. В конце концов так и осталась. По разным сел у нас люди. Им о нас соцработники рассказывают.

Отопление в "бабдоме" газовый. На кухне газовая плита, крашеные полки. Морозильная камера на 6 прозрачных ящиков. В каждом в пакетах лежат продукты. Холодильник расположен в другой комнате. Отключен.

- Есть крупы, два мешка макарон, овощи - морковь, лук, картошка. Мука, ​​сахар, - говорит Ольга Александровна.

Первая справа в узком коридоре - мужская комната, рассчитанная на 4 жителей. Обстановка аскетичная: 4 кровати, 4 тумбочки, 4 стула. Мебель все разные. Голая деревянный пол крашеная в темно-красный цвет.

Слева у входа кровать 67-летнего Виктора Богданова. Живет здесь около 4-х лет. Мужчина лежит, закрывшись одеялом до небритого подбородка.

Автор: Ольга Стенько Виктор БОнданов живет в "бабдоме" около 4-х лет

- Я сам с Семеновки. Но, попал сюда раньше, чем там открыли дом престарелых. Предлагали переехать в Семеновку - не хочу. У меня есть родычи. Точно не знаю, приходили сюда ко мне или нет, - говорит.

Виктора Алексеевича в приют привезла родная сестра из деревни Вербки неподалеку Семеновки. У него есть дети, но никто не навещает. В прошлом имел большие проблемы с алкоголем. Сейчас болеет, большую часть времени проводит в постели.

На дальнем кровати сидит Анатолий Колишенко, 78 лет. На нем черные трикотажные спортивные штаны, заправленные в носки. Сверху - светлая рубашка и серый пиджак старого кроя.

- Он у нас уже лет 10. По нему с председателем сельсовета ездили в Семеновки. Местная поселковый председатель Людмила Милашевич позвонила. Мол, один, замерзает. Жил сам в страшных условиях, антисанитария. Соседка ходила к нему топить в доме и поесть приносила. Сын есть, которого он покинул в полуторагодовалому возрасте. Раз приезжал сюда на известную отца. Анатолий Павлович давно не в себе. Ранее пил сильно. Порезал одного дедушки у нас. Часто бывает агрессивен, стучит палкой в ​​стену. В последнее время почти не ходит, - говорит Ольга Ярошенко.

Автор: Ольга Стенько Анатолий Колишенко не хочет получать профильное лечение в специализированном учреждении

Мужчине требуется консультация психиатра. Его думали положить на лечение в психоневрологический стационар. Но закон не позволяет - человек должен добровольно дать разрешение на такие действия, добавляют в приюте.

Еще одна мужская комната - последние из трех дверей направо по коридору. Рассчитана на 2 постояльцев. Здесь обстановка уютнее. На окне - занавеска из зеленого шифонового тюля. У кроватей на полу - коврики. На столе в углу работает маленький телевизор.

- Я здесь дольше всех живу, 9 лет. Родился и жил когда-то в российской Казани. Там папка похоронен. Там остались и мои две жены. Дети есть. Внук был, но разбился на машине. Поехал с бабушкой, попали в аварию. Она выжила, а его не стало, - говорит Борис Гафулов. - С тех пор, как мамка умерла, приехал в Украину. Не помню уже в каком году. Сначала был в Глобинский район в селе Чапаев. Работал Скотники в колхозе. Потом вышел на пенсию. Когда умер сельский голова, уехал оттудава. В разных местах жил, а потом привезли сюда. Здесь раньше была больница, а стал бабдом. Когда я приехал, два человека жили. Но, они уже поумиралы. Нету больше никого из тех. Один остался. Прописан в бабдоме, - показывает украинский паспорт.

Борис Борисович был бездомным, жил на вокзале. Оттуда его и привезли соцслужбы в Худолиивский дом в 2011 году.

Автор: Ольга Стенько Борис Гафулов сейчас наидавнейший житель "бабдома"

- Сначала помогал здесь по хозяйству. Кухарки тогда Не было - денег не было. Сам все делал. А когда тут жильцов добавилосьь, деньги нашли и появились сотрудники. Все работает за счет нашей пенсии. У меня она 1600 гривен. На руки дают 300. Остальное идет на проживание и питание. Кормят хорошо. По коммунальные платит Елена Васильевна. Я еще подрабатываю в селе. За курами, поросятами смотрю. Могу птицу ощипывать и разделывать. Помогаю одной женщине. У нее два сына, но они свое хозяйство ведут. Заработал вчера 300 рублей. В смысле, гривен, - рассказывает мужчина. - В соседней Мусиевке тоже есть бабдом. Там знакомые бабушки живут - две осталось, остальные поумирали. У нас условия лучше.

- Борисович, извиняють. А где вы хлорку дели, которая тут стояла, - широко открывая двери в комнату, громко спрашивает санитарка.

Борис Борисович встает с постели и ищет в углу под ним бутылку с отбеливателем "Белизна".

- Ох, беда беда, - вздыхает женщина, прислонившись к дверному косяку. - Беда со старыми. А где же им быть? Под забор ведь не выбросишь?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У каждого своя квартира: диаспорянин сравнил украинские и нидерландские приюты

Из неотапливаемого коридора в комнату тянет холодным воздухом. Борис Гафулов отдает "белизну" и возвращается на кровать. Из-под газет на столе достает потертую тетрадь, из нее - старое женское фото середины прошлого века. С коричневой фотографии ласково смотрит круглолицая черноброва женщина в темном сарафане строгого покроя и белой блузке с коротким рукавом. Ей лет 40. Точнее возраст трудно понять, потому что женщину старит хлопчатобумажная светлая косынка, повязанная под подбородком.

- Моя бабушка, уже покойная. Мария Архиповна Шендрик. Она сама с Веремеевки была. Судьба такая тяжелая у нее. Обижала в Веремеевке, переехала в Липники (Веремеевка, Липники - села в Семеновском районе. - Gazeta.ua). А потом сюда ее перевезли. А дом там люди сожгли - был возле остановки. Она здесь лежала, жили мы с ней в этой самой комнате вместе. Я ей помогал. Когда упала, сам поднимал. Слегла. К ней фельдшер ходила, здесь недалеко живет. Умерла Мария от простуды, которая дала осложнение на легкие. 19 января был год - человек всхлипывает, отворачивается к окну, вытирает слезы.

"Бабушкой" Борис Борисович называет свою подругу, с которой вместе жили до прошлого года в "бабдоме".

Автор: Ольга Стенько Во второй мужчкой комнате более уютно

Сосед 68-летний Николай Юхименко наблюдает за разговором на кровати, улыбается.

- Я сам с Сотницкого Гребенковского района. Жил с отцом и матерью. Родители умерли, переехал в Худолиевка. Детей нет. Из родственников осталась сестра Галька, - говорит Николай Иванович. - Раньше был трактористом в колхозе. Земля осталась - деньги за паи получаю. А дом разобрали. Сын жены продал кому-то.

Николай Иванович жил с женой Зиной в доме в Худолиевке. Год назад в конце января она умерла.

- Они оба любили выпить. Зина как раз получила деньги за пай. Ну и загуляли. Они из магазина вышли, я за ними шел. Говорю: "Зина, идите домой, выспитесь, захотите выпить - принесите и пейте дома". И пошел себе. А ей, наверное, стало плохо - вроде тромб оторвался. Она на улице упала. Коля домой пошел. Утром встал, а ее нет. Пошел искать, а она там лежит. Хорошей жинкой была. И Коля хороший. После того живет в бабдоме, - рассказывает о приятеле Борис Борисович.

- Вместо меня пенсию получает одна женщина, бывшая соседка Наташа. В магазине работает. Она меня навещает, как опекун. Если что-то надо, приносит, - добавляет Николай Иванович.

В женской комнате слева от входа на стене прикриплений вешалка с полкой и крючками. Дальше - старая двустворчатая деревянный шкаф, украшенная шпоном, с зеркалом на фасаде. Закрыта на большой навесной замок. Вплотную к ней стоит старый прямоугольный обеденный стол, застеленный красно-белой тонкой скатертью. Сверху накрыто несколькими газетами. За столом - кровать застелена бело-зеленым покрывалом. В центре свернулся клубком полосатый кот.

Автор: Ольга Стенько Женская комната

- Мурчик. Всешний. Спать ходит к Борису. Когда Ольга приходит мгновение пол, то убегает ко мне, - заходит в комнату Ольга Стусенко, 82 года. Она невысокого роста. Идет медленно, усаживается удобно на кровати. - Всю жизнь прожила в Худолиевке. Работала дояркой в ​​колхозе. Замуж

не ходила, детей не имела. Мой брат женился. Его невестка из Сумской области. Внука женщина меня поедала. Так я уже плакала! Пошла к голове, сказала, что хочу бежать. Он мне сказал, чтобы я переходила. 25 декабря, перед прошлого новым годом, переехала сюда. Так что здесь живу больше года. Брата невестка от меня требувала, чтобы я ей пай свой отдала. Я сказала: "Ты чужая - не отдам!" Ни копейки не дала ей.

Женщина щурится, плачет. Крупные слезы катятся по ее морщинистым щекам. Вытирает кончиком теплого платка.

- Пенсию ежемесячно получаю. Было 2500, добавили еще 300 гривен. Из нее 1700 отдаю в бабдом на продукты и коммунальные. Тем шо остаецця - распоряжаюсь. Сардельки покупала, канхветы. Недавно масло брала. А еще нада купят таблеткы - и мочовик болен, и сердце, давление скачет. Врача у нас нет. Таблеткы помогает человек один - Владимир Михайлович. Привозит нам помощь. Было, врач приезжала с Мусиевка. Посмотрела меня, послушала. Надо, говорит поехать просветиться (сделать рентген. - Gazeta.ua) в больницу в Хорол. Пришлось нанимать машину. В одной женщины, у нас здесь завтра придет очередь в, парень на машине робе - Гриша. Заплатила ему 300 гривен. А еще 450 в больнице отдала за то, что светили. Сказали, что я печень застудила.

Кроме внучатого племянника женщина имеет сестру Галину, которая живет в поселке Гаспра в Крыму.

- Я ей звонила, просила: забери меня к себе. Не могу, говорит, тебя здесь не припишут. Сказали: "Чужих никого не брать".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ООН фиксирует принудительные выселения украинцев из Крыма

- У нее там был дом, который потом снесли. Вместо нее поставили пятиэтажкой. Я там два раза была у нее в гостях. Приезжаю раз, а дом номер 15 НЕ одноэтажный, а вот такой большой. Вот, говорю, ты хорошо живешь, - смеется Ольга Акимовна.

Соглашается рассказать о ежедневном режиме в "бабдоме".

Автор: Ольга Стенько Жительнице Худолиевского "бабдома" Ольга Стусенко

- Утром просыпаюсь когда как - не рано ли и не поздно. Если бы в доме, то раньше бы вставала, потому что нужно управляться. А сегодня встала, постирала немножко своего. Здесь есть машинка, но я свое белье никому не даю. Руками стирала. Сходила повесила на улице - спрятала, чтобы его никто не видел. Как подсохнет, сниму и перевишу на спинке кровати. Вот и вся работа. Еще могу почитать газеты, без очков вижу. Выписываю три, почтальон носит. Хожу иногда на село - к одной женщине, чтобы мне юбку подшила, растянулась резинка. А еще купила кофту теплую. У одной женщины, которая приезжает в село вещами торговать. Говорит: "Бери. У тебя никого нет. Для себя живешь". Я взяла, отдала 600 гривен.

В женской комнате тепло.

- Как были морозы, треснуло окно, - вспминает Ольга Акимовна. - Так бахнуло, что я испугалась. Газовщик говорил, что неправильно вставили окно, так и треснуло.

Прошу Ольгу Акимовну рассказать о Худолиевке.

- Раньше был в Худолиевке большой колхоз. Я там проработала с 19 лет и до пенсии. Тогда село было еще людное. Моя нынешняя соседка Мария, работала почтальоном. То еще большими сумками развозила газеты на велосипеде.

- Добрый день! Я вам кое-что привез. Сейчас будем открыл посылки, приходите мерить, - открывает дверь мужчина средних лет в светло-коричневой куртке и с голубой медицинской маской на лице. Это - депутат областного совета двух созывов, местный фермер Владимир Ярошенко. Опекает приют. Привез посылки, которые старикам присылают неравнодушные люди из разных городов.

Автор: Ольга Стенько Волонтерская помощь для жильцов дома - теплая обувь и одежда

Ольга Акимовна благодарит. Перебирает одежду, ищет друой платок. Ее соседка 77-летняя Мария Рева неторопливо надевает светло-голубой флисовый халат. Подвязывает поясницу шерстяным платком.

- Да, было дело, работала почтальоном, - говорит Мария Михайловна. - А потом у меня в 1971-м родился ребеночек, в следующем году вдвоем поехали в Лубны. Мужа не было. Там и жили до 1993-го - в тех проклятых Лубнах. Воспитывала дитя сама. Работала на разных работах. Была и на почте. Оттуда - на хлебозавод. Работали в 3 смены. Тяжело было, то перешла дворником работать. 4 года убирала тротуары. А зимы такие страшные, что не могла и того выполнять. Потом пошла в мастерскую, где ремонт бытовой техники, убирала. Вот уже там доработала и до пенсии. Потом вернулись в Худолиевка - знакомая женщина пустила. Затем той бабушки не стало, мы с дитем вдвоем жили в ее доме. В 2016-м переехала в бабдом, потому что в доме стало холодно, силы не хватает рубить дрова, отапливать. Дом стоит закрытый.

Женщина надевает теплые войлочные тапочки на искусственном меху с застежкой-молнией спереди.

- Сыночек мой, Саша, тоже в приюте. В Пирятинском районе, село Кроты (расстояние от Худолиевки 120 км. - Gazeta.ua). Так случилось, что пошел в Житомирскую область. Шел и не в силах был прийти домой, зашел в стог соломы. Там лежал на холоде. Его нашли, а ножки не спасли. Теперь в приюте, - Мария Михайловна оборачивается назад, где между кроватью и стенкой прикреплено выгоревшее черно-белое фото статного юноши в форме советской армии. - Было дитя при здоровьице. В армии отслужил, как положено. А потом такое произошло. 22 февраля исполнилось 50 лет.

Женщина рассказывает, что пока была в силах, посещала сына в приюте - нанимала машину и ездила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине проверят дома престарелых

- Хотела забрать его сюда, чтобы вместе быть. Сказали, что нет таких условий. Он на коляске. А я туда не могу переехать, там же мужчины. Теперь у меня стала сильная слабость, не знаю увижу ли его еще когда-нибудь.

Развлечений в приюте нет вообще, добавляет женщина.

- Телевизор есть. Но он только до обеда открыт. А потом кухарка раздает обед и закрывает там все. Чтобы не поломали.

- Якимовна, а идите сюда, - заглядывает в дверь Ольга Александровна.

Ольга Стусенко выходит и идет к общей комнаты отдыха. На столе между комнатных цветов стоит коробка с рыбными консервами и икрой мойвы в стеклянных баночках. На диване разложены трикотажные свитера, коробочки с лекарствами, теплые носки, 10 пар нового теплой комнатной обуви. Женщину приглашают выбрать себе вещи.

Автор: Ольга Стенько Елена Ярошенко помогает Ольге Стусенко выбрать теплую обувь

- Нам очень помогаете Владимир Михайлович. Он депутат областного совета. Знаю его давно, мой одноклассник. Однофамильцы, но не родственники. У нас тут пол села Ярошенко. Как обращаюсь к нему за вещами, говорит: "Пиши список, я передам, может пришлют", - рассказывает Елена Ярошенко. - Раньше никто нам не помогал. Был фермер Мокляк, который привозил продукты - давал в фонд развития сельского совета. Сахар, муку, масло, морковь, капуста. Мы ходили по людям просили, как не было - собирали сажать. А так старенькие выживают за те копейки, которые платят. За воду не платим, потому скважина. За деньги жильцов купили кабинку душевую. Поставили 6 окон. 5000 гривен выделил сельсовет - на 2 окна и двери. Другое добавил Владимир Михайлович из фонда развития.

Как нужны продукты - нанимаем машину, едем на базу, скупляемся. А насчет одежды - то, разве было, территориальный центр из Семеновки привозил. Но они привозят такое, шо куда оно годное. Теперь надо постельного - но кто нам его даст.

Владимир Ярошенко к волонтерству присоединился с первых дней войны на Востоке. Передавал в зону АТО продукты, в том числе из собственного фермерского хозяйства. Собирал и закупал необходимые вещи, медикаменты. Поддерживает связи с волонтерскими сообществами по Украине.

Автор: Ольга Стенько Фермер Владимир Ярошенко как волонтер опекает "бабдом" в Худолиевке

- Передаю потребности жителей убежища волонтерам. Они ищут нужные вещи. И пересылают сюда. Получаю на почте и привожу. Сегодня передали теплую обувь, продукты питания, - говорит Владимир Ярошенко. - В предыдущих посылках передавали лекарства. Это особенно важно, потому что у них здесь нет ничего. Областное коммунальное предприятие "Полтавафарм" закрыли, его аптека здесь была. Теперь - нет. Сельский голова, пока был, привозил все что надо, как ехал. Теперь сельсовет расформировали, присоединили Худолиевка к Оболонской территориальной общины, а туда ехать - 37 километров. Без всякой согласия людей объединили. К Хорола, и даже к Семеновки, было бы ближе.

За проживание в "бабдоме" жители платят, когда получают пенсию. Ее приносит почтальон Наталья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионный возраст для женщин повысят с 1 апреля

- Кто 1200 гривен отдает, кто 1700. Не более 75 процентов пенсии. Остальными распоряжаются по своему усмотрению, - говорит Елена Ярошенко. - Снимаю счетчиков, плачу за газ и электричество. Закупаю продукты - Наташа говорит, что надо. Смотрю, чтобы был порядок, как девушки убирают. Организовываю, чтобы огород посадить. У нас электричества нагорае и 500 кВат. Ведь электрический бойлер. И каждый день стирает машинкой. У нас же морозилка. А газа где-то 450 кубов.

По словам Елены Васильевны, Худолиивська сельский совет дома не помогала. Практически все делалось в приюте силами его жителей. Завели в дом воду, сделали канализацию, газифицировали.

- Это помещение передается на баланс в Оболонской общины. Борис Пустовойтов, сельский председатель общины, обещал помогать. И зарплаты нам платить обещал. Приехал, посмотрел все, спросил что нам надо, - говорит женщина.

Еду в "бабдоме" посменно через день готовят две жительницы Худолиевки - Наталья и Светлана. Часто подают супы, борщи, макароны с котлетами, компоты.

Автор: Ольга Стенько На "второе" после борща на обед приготовили макароны и котлету

- Хорошо кормят и достаточные ли порции, чтобы наесться? - спрашиваю у жителей.

- Если мне нужно что-то из продуктов, я иду в магазин. И вторым покупаю, если что-то заказывают мне, - отвечает Борис Гафулов. - Нас здесь кормят три раза. НЕ предупреждают заранее, что готовят. Меню нету.

- Если что-то надо, я в магазине покупаю. Бывает, шо наедаюсь. Добавку? Нет, не дают, - с опаской говорит Мария Михайловна.

- В селе молочко беру домашнее. Эта женщина нам то молочное Варе. А свежий покупаю себе сама, - добавляет Ольга Акимовна.

После раздачи обеда сотрудницы приюта закрывают хозяйственную часть и уходят. Получается, что свободного доступа к душевой, стиральной машины, кухни с холодильником и комнаты отдыха с диваном и телевизором в стареньких нет.

- А кто за ними глядитиме? Борис пьет, выносит все к чему дотянется, и продает. То кран сломал - а если потоп устроит? Надо чтобы здесь с ними был хотя бы в день постоянно соцработник. Он то в селе есть, но никогда сюда не приходит. Может, новый глава поможет решить этот вопрос, - комментирует Елена Васильевна.

В Оболонском сельсовете обещают работать над жилищными условиями, которые есть в приюте.

Автор: Ольга Стенько Двор дома престарелых в Худолиевке. Мусор выдрасывают прямо на землю

- Это здание на балансе Оболонской сельского совета. На прошлой неделе за счет спонсорской помощи привезли туда продукты. Систематически помогать им в решении проблем. Есть договоренности с отдельными товаропроизводителями, предоставлять крупы, муку, масло, мясо. Созданный центр социальных услуг, который будет заниматься этим домом. Директору поставили задачу изучить все их потребности и решить проблемы, - рассказывает заместитель Оболонского сельского головы Сергей Стадниченко, 36 лет.

Худолиевка

Старинное казацкое село, возникновение которого датируется XVI веком. В середине XIX века Худолиевка была уже волостным центром, насчитывала 257 дворов, в которых проживало 1758 жителей. По свидетельству 1863 года, Худолиевка уже имела 2039 жителей, а в 1885 году - 2130. Сейчас население села составляет 459 человек.

В советские времена в сале действовал колхоз имени Чкалова и его молочно-товарные фермы. С 2003-го колхоз расформирован, фермы закрыты. На территории Худолиевка работают 3 фермерских хозяйства.

Село находится на равном удалении около 30 км, до городов районного значения - Хорола и Лубен и поселка городского типа Семеновка.

Транспортное солучення в селе ограничено. Добраться до Худолиевки можно только рейсовым автобусом Лубны - Кременчуг, который выполняет маршрут раз в день три раза в неделю - в пятницу, субботу и понедельник.

О старой Худолиевка вспоминает ее коренная жительница Ольга Стусенко.

Автор: Ольга Стенько Ольга Стусенко на пороге "бабдома"

- Раньше Худолиевка была большой деревней. Многие люди здесь жили. Помню, в детстве, годив 10 мне было, случилась рожа. Мама повели меня к бабке вишиптуваты. Мы шли долго через всю деревню, в соседнее. А нам навстречу везли повозки с трупами и с еще живыми, сняли их в кучу. Мама сказали, люди от голода умирали. Их везли в ямы сбрасывать. У нас от голода умер только мамин один сынок. Против меня старший - он в 1927 году был, а я в 1938-м. Нас у нее семеро детей было. Отца забрали на войну, там и убили. Как немцы пришли, забрали единственную корову у нас. А потом пришел голод. Мы ловили карасиков. Копали корешки. С акации веточки и цветки ели. Выжили, потому что нас мать раздала по соседним селам чужим людям.

Один из старейших православных деревянных храмов Полтавщины находится в селе Худолиевка Оболонской территориальной общины. Пантелеймоновскую церковь возвели при содействии казацких старшин и местных помещиков в 1796 году. 225 лет назад село располагалось на небольшом острове среди болот. Храм возвели небольшой и по технологии, которая позволяла его при необходимости разобрать и перенести в другое место. Например, в случае вражеской осады.