"В городе одна проблема - коронавирус. Ситуация доходит до абсурда" - как Черкассы избирали нового мэра

- Все как-то неорганизовано в вас. Шторки кабинок стоит отодвигать. Я несколько минут стою в очереди, а там никого нет. Как же я то увидеть должна, - ругается пожилая женщина в старой коричневой дубленке и объемной шапке. Пришла голосовать на избирательный участок в холле специализированной школы Черкасс №3.

Сегодня в городе повторно выбирают мэра. Во второй тур вышли 2 кандидата - Анатолий Бондаренко из партии "За будущее" (37,6% голосов) и Виктор Евпак от "Голоса" (19,14%).

- Вы же видите, что других избирателей в зале нет и из кабинок ног не видно. Мы же не можем после каждого занавеску отодвигать, - отвечают надзиратели.

Автор: Gazeta.ua. В Черкассах выбирали мэра города

- Люди не задерживаются, ставят галочку и уходят, - говорят в избирательной комиссии. - Так в прошлом туре были большие очереди, потому что много бюллетеней, с которыми сложно разобраться. А теперь все просто. Хотя людей придет меньше голосовать. У нас явка прошлого тура составила более 30%. На этот раз прогнозируем 15-20%. На повторные выборы придут только сознательные люди, которые знают своего кандидата.

У входа в участок бухгалтер 48-летняя Елена Подгорная ищет свой адрес в списках на голосование.

- Я сначала пошла не на той участок. В помещении школы их 2, - говорит Подгорная. - В октябре не было возможности проголосовать. Теперь буду голосовать за Евпака. Нравится, что в предвыборной кампании обещает позаботиться о безопасности. В городе куча бандитов, недавно он в подвале многоэтажки нашли расчлененное тело мужчины. У меня дочь ежедневно поздно возвращается домой, я постоянно волнуюсь. Кроме того, он показался мне искренним, не испорченным политическими махинациями. Боюсь только, чтобы наша властная элита его не съели.

- А я не скажу за кого голосовал. Это моя тайна, - говорит 63-летний Иван Иванович. - Выбрал того, кто уже имеет достижения, а не только говорит о них. Это для меня главное. Сейчас в городе одна проблема - коронавирус. Ее следует решить в первую очередь. Бондаренко правильно делает, что не слушает правительство с этими карантинами. В этом поддерживаю его на 200 процентов. На работу хожу через день. А как я мастер должен научить ученика ездить за рулем онлайн. Ситуация доходит до абсурда.

Около 11:00 голосовать пришел и сам Анатолий Бондаренко. Рядом жена Валерия.

Автор: Gazeta.ua. Анатолий Бондаренко пришел голосовать с женой

- Я верю в свою победу, иначе не может быть. Хотя должен признаться, нынешняя предвыборная кампания была самой грязной за мою карьеру. Много лжи о себе услышал, - говорит Анатолий Васильевич. - Я придерживаюсь своих слов, не разочарую избирателей. Потому уже активно работаю над теми проэктам, о которых говорил. Например, программы социально-экономического развития и стратегии города уже на выходе. Главное, чтобы поддержал депутатский корпус. Моя задача развивать Черкассы, чтобы вошло в тройку самых комфортных городов Украины.

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На скамейке возле школы сидит 52-летний Алексей Громов. Он предприниматель.

- Жду пока сын голосует. Я не ходил. Не вижу своего кандидата. Евпак слишком молод в политике. Не верю, что сможет изменить что-то. Бондаренко просто уже не верю. В моих глазах он бандит, как и все другие политики. Видел толпу журналистов, которые снимали, как он за себя галочку ставить. Я бы на их месте, спросил у него, когда в Черкассах предприниматели смогут нормально работать, не проходя этот бюрократический ад, не давая взятки. Центральная и местная власть нас просто душит.

При входе в участок в помещении школы № 31 придерживаются карантинных правил: меряют температуру, просят надевать маски. У дверей сидят 2 женщины с экзит-пола с ручками и листочками.

- Слышите харашо?, - спрашивает женщина лет 50 с короткой прической.

- Слышу харашо, - отвечает седой дед с палкой.

- Говорите возраст, пока не забыли, и за кого голосовали?

- 82 мне. А голосовал за Бондаренко.

- Я тоже голосовала за нынешнего мэра, потому что порядок в городе, - добавляет пенсионерка 79-летняя Нина Ивановна. Берет под руку своего мужа, собирается уходить из участка. - Мы как увидели по телевизору эти дебаты, то это другой же с Порошенко, а он вор.

Автор: Gazeta.ua. В Черкассах выбирали мэра города

37-летняя Татьяна достает антисептик и мажет им руки:

- Я довольна работой Бондаренко. Переехала сюда в 2010 году. Еще при предыдущем мэре. Так Черкассы сейчас и тогда не сравнить. Мои родные, когда приезжали в гости, говорили, что Черкассы это "дорожный" город. При Бондаренко многое изменилось.

На участке скоплений нет. Люди по очереди заходят и выходят. Молодых очень мало, голосуют преимущественно пенсионеры.

Бросив бюллетень в урну, 42-летний Игорь шагает к двери.

- Выбрал Евпак, потому что хочу изменений. Он хоть и мал ростом, но очень умный. Надеюсь, что выиграет. Если бы увидел вживую, то обязательно поздравил с победой, - говорит Игорь.

В 12.30 на избирательный участок прибыл Виктор Евпак. По традиции, ходит голосовать вместе с родителями и женой.

Автор: Gazeta.ua. Виктор Евпак уверен в своей победе

- Сегодня мы голосуем за 2 разных мировоззрения. Я голосовал за новую команду, которая знает и может изменить город Черкассы к лучшему, - говорит Евпак. - Мы против коррупции и кумовства. Этим и отличаемся от других. Предвыборная кампания была трудна из-за фейков обо мне. Не ожидал, что мои оппоненты, не найдя ничего плохого, будут придумывать элементарную ложь. В будущем я бы хотел, чтобы политики вели себя более прогрессивно. Сегодня я получил информацию о массовом подкупе избирателей. Кстати, по этому поводу уже возбуждено уголовное дело и надеюсь, что оно дойдет до логического завершения.

По предварительной информации, во время повторного голосования явка избирателей составила около 20%.

- Явки, к сожалению, низкая, как и по всей Украине. Люди отчаявшиеся, потому что власть 5 лет их не слышала. На явку еще влияет коронавирус. Очень хотел, чтобы присутствие было минимум 30%. Конечно жду поддержку большинства, 51% точно, - говорит Евпак.

Фото: Gazeta.ua.

На мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий в Полтаве поступали СМС с требованием не идти на выборы. Номер отправителя - неизвестний.