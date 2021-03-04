"Употреблять начал после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые от алкоголя и наркотиков

Территория хозяйственных магазинов, складов и оптовых на окраине Львова под конец рабочего дня шумная и многолюдная. Грузовики поочередно ездят туда-сюда, поднимая пыль вверх. Стоим у магазина, белыми буквами на красном полотне пишет "Ламинат / Двери". В вывесках вокруг ищем социальную мастерскую WoodLuck, где изготавливают деревянные изделия. Виднеется фитнес-клуб, магазин сантехники.

"Вы к нам, может, - спрашивает продавец магазина. Женщина лет 40 на вид, невысокая, с короткими окрашенными волосами. - Слышала об этой мастерской, там работают несколько человек, которые раньше пили, употребляли наркотики. Они где-то за тем домом", - объясняет, направляя рукой слева.

Автор: Валерий Шмаков В социальной мастерской WoodLuck во Львове работает более 10 человек, 3 из них проходят ресоциализации - процесс возвращения к жизни после зависимости.

Через 15 минут приезжает владелец мастерской Андрей Левицкий. Выходит из автомобиля Fiat Doblo белого цвета. Он среднего роста, черноволосый, в очках и с бородой. Вместе с работником привез элементы мебели на реставрацию.

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"Сейчас у нас нет водителя, поэтому я на подхвате. Постоянно здесь, как-то надо помочь ребятам, или дедлайны горят, то становлюсь за работу", - объясняет дорогой в мастерскую.

Проходим магазины и склады, поворачиваем налево. Площадь перерезает старая железнодорожная колея.

"В Советском Союзе здесь был самый большой мясокомбинат. Этой путями вывозили продукцию. Некоторые здания еще со времен Австро-Венгрии".

Андрей Левицкий историк по образованию. До того, как основать бизнес был волонтером, занимался социальными работами.

"Нам здесь очень удобно, потому что все по-соседству: лаки для дерева, шурупы, фурнитура и прочее. Есть льготная аренда, получается дешево".

Заходим в помещение, где составляют мебель. Вокруг много дерева и заготовок. Всего есть 4 цеха - красящий, металлический, дсп и деревянный.

Автор: Валерий Шмаков В социальной мастерской WoodLuck во Львове работает более 10 человек, 3 из них проходят ресоциализации - процесс возвращения к жизни после зависимости.

"Как социальное предприятие работаем 4 года. Делаем мебель на заказ, преимущественно офисную. Еще детскую посуду, игрушки и прочее. Началось все с проекта в бизнес-школе. Сначала планировал мастерскую-коворкинг. Но по расчетам понял, что даже не покрою аренду. Тогда попытался мастерскую по мебели. Львовский образовательный фонд выделил грант на эту идею. За ети деньги купили первое оборудование, остальное - позже из прибыли".

Автор: Валерий Шмаков В социальной мастерской WoodLuck во Львове работает более 10 человек, 3 из них проходят ресоциализации - процесс возвращения к жизни после зависимости.

На производстве работает более 10 рабочих. Сейчас 3 из них - люди из реабилитационных центров, вылечились от зависимости. Так проходят ресоциализацию - процесс приспособления к жизни в новой среде.

Автор: Валерий Шмаков В социальной мастерской WoodLuck во Львове работает более 10 человек, 3 из них проходят ресоциализации - процесс возвращения к жизни после зависимости.

"Сначала брали к себе на работу выпускников интернатов. Как-то в июне, когда сезон заказов, они в один день все сказали, что едут на заработки в Польшу и покинули нас через 3 дня".

Мужчина решил ситуацию - разместил объявление о работе в соцсети, добавил номер телефона.

"Позвонил столяр Саша с 15-летним опытом работы, договорились о встрече. Сошлись на том, что беру его, но он честно признался, что имел проблемы с наркотиками и алкоголем. Лечился в центре и теперь хочет работать. С тех пор все и началось. Мы не успевали с заказом и иногда Саша приводил из центра других ребят. Если им не нравилось здесь, или занятие не по душе, то я помогал найти что-то другое".

Автор: Валерий Шмаков В социальной мастерской WoodLuck во Львове работает более 10 человек, 3 из них проходят ресоциализации - процесс возвращения к жизни после зависимости.

Сквозь темный коридор Андрей ведет к деревянному цеху. Здесь высокие потолки, помещение хорошо освещено лампами и дневным светом. На столе среди комнати человек готовит столешницы к лакировке. Работает специальной машинкой, в ухе беспроводной наушник. Олегу Ґорочуку 31 год, 12 из которых был зависимым от наркотиков.

"Я родом из Одессы. Наркотики начались после смерти родителей. За это время потерял все человеческие качества, - рассказывает, выключая инструмент. - Была только ложь, манипуляции, кражи. Сейчас начинаю новую жизнь. 9 месяцев лечился в центре, а здесь работаю уже 2 года. Мне очень нравится теплое родственное отношение, мы много говорим вне работы. Иногда открываюсь в таких темах, на которые не могу говорить даже с сестрой. Меня здесь уважают и внимательно относятся, отмечаем праздники и дарим подарки. Хочу остаться дальше работать. Я много профессий перепробовал, но понял, что дерево - это мое".

Автор: Facebook.com/socialworkshopua Олег Ґорочук в социальной мастерской возвращается к жизни после наркозависимости. Работает 2 года.

Тишину обрывает въедливый звук станка из соседнего помещения - цеха по дсп. Первые 2 года предприятие работало только с деревом - буком и дубом. Покупали в официальной компании. На карантине спасло именно дсп, хотя продажи упали на 70%.

"Ребята это также почувствовали, поскольку имеют процент от продажи, - объясняет Андрей Левицкий. - Плата стартует от 400 грн в день. Рабочие из центра деньги на руки не получают - заработанное перечисляем родственникам, или в центр, чтобы не было соблазна. Мы как-то обожглись на этом. Работал один человек, имел золотые руки, ответственный. Перед новогодними праздниками попросил всю зарплату, чтобы поехать домой и купить жене кольцо, как извинения. Мы согласились, тот носил здесь подарок, показывал всем. В январе на работу не вернулся. Позвонила сестра и рассказала, что дома встретил старых друзей. Сдали кольцо в ломбард и он сорвался. Поэтому теперь даем лишь немного карманных денег на проезд, или кофе".

Автор: Валерий Шмаков На карантине предприятие спас дешевый листовой материал, он является хорошим заменителем дерева.

В цех заходит 34-летний Андрей Семенюк. В руках держит только что пошлифованное дерево.

"Шлифовка - это моя часть работы здесь, - говорит. - Но я могу помочь во всех этапах - от резки и до сборки. Работаю в мастерской 2 года. Достаточно долго зависел от алкоголя. Держал дома хозяйство, ушел в запой. Затянуло серьезно. С работы уволился, тогда с другой. Не мог удержаться, чтобы не выпить. Осознал, что хочу лечиться и поехал в центр. Был там полгода, тогда пошел сюда на работу. Это занятие эмоциональная помощь, стараюсь никого не подвести. Само наличие работы - это уже мотивация. Здесь поддерживают и помогают".

Рабочие работают и питаются в центре. Чтобы лучше их понимать, основатель предприятия пошел на специальные курсы, потому что сам зависимым не был.

"Стараемся изначально дать атмосферу доверия, это расслабляет. Держим кассу без замка, дорогие инструменты тоже не закрываются. Даем новому человеку задачу - к концу дня отшлифовать определенное количество дерева. Объясняем, что это важно, потому что завтра кто-то другой должен его покрыть лаком. То есть, если сегодня дерево не пошлифуют, то завтра у того человека не будет работы. Рабочий понимает, что его обязанность является важной и такая мотивация очень работает. Тогда пробуждаем чувства ответственности", - говорит Андрей, глядя на отходы, которые лежат на полу.

"Например, пятница у нас день уборки. Это означает, что в понедельник должно быть чисто. Если за неделю мусора накопилось много, то в пятницу будут убирать дольше".

По статистике, люди, которые отказываются от ресоциализации и после центра возвращаются сразу домой - срываются. В мировой практике таких случаев 8 из 10. В социальной мастерской заметили тенденцию - пить начинают 2 из 10 человек.

"Я объясняю наш успех тем, что ребята, которые когда-то употребляли наркотики, или алкоголь могут лучше поддержать человека с такой же проблемой. У нас есть один рабочий, который работает давно. Есть правило, если кто-то срывается, то мы прощаемся. Получилось так, что на выходных он выпил. Пришел в понедельник на работу и заметили, что глаза не такие как всегда, стало плохо и он упал. Помогли прийти и тот сознался. Следующие 2-3 дня все его поддерживали, говорили с ним, объясняли, что так делать нельзя, потому что опять будет плохо. Решили сделать исключение и оставить его дальше, больше таких ситуаций не было. Еще был один зависимый с депрессией, разведен, не общался с родными. Вылечился в центре, попал к нам. Теперь есть девушка, арендует квартиру, с семьей все наладилось".

Автор: Facebook.com/socialworkshopua В социальной мастерской WoodLuck во Львове работает более 10 человек, 3 из них проходят ресоциализации - процесс возвращения к жизни после зависимости.

Еще одно правило, которое вывели в мастерской - к рабочим присматриваются 3 месяца.

"Первый месяц фактически привыкают, а потом начинают работать на полную. Постепенно мы видим, это человеку интересно или нет, говорим, или остается он работать или это не для него. Бывает, что у человека не лежит душа, или шума не выдерживает. Тогда можно найти что-то другое. Наши работники обычно очень мотивированы. Поэтому в будущем планируем увеличивать штат и принимать новые заказы".

Наркомания – серьезное заболевание, которое обязательно нужно лечить. Наркомана нельзя переубедить, заставить. Он не может бороться с зависимостью самостоятельно, даже если хочет. Потому что после отмены начинается "ломка". А она сопровождается серьезными физическими и психологическими нарушениями в работе организма. Человек страдает от паранойи, сильных болей. Также повышается нагрузка на органы, которые уже и так пострадали от наркотических веществ. В итоге, может случиться инсульт, человек попробует покончить с собой или же все закончится летальным исходом.