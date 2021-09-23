"У нас нет родины" - невероятная история турок с Месхетии, которые обжились в украинской глубинке

В селе Глинск Полтавской области - более 30 лет назад осели этнические турки-месхетинцы. Обитают десятью большими семьями рядом с украинцами. Занимаются в основном фермерством - выращивают овощи, которые потом продают на рынках области.

В советское время турки жили на юге Грузии, в области Месхети. Регион, который сами турки называют Ахыска, с 1576 года до 1830-х годов входил в состав Османской империи. Однако по итогам российско-турецкой войны в 1828-1829 годах, отошла в состав Российской империи. Большая часть местного населения перебралась в Турцию. Часть же турок продолжили жить на своей исторической родине. Однако в 1940-х советская власть обвинила их в шпионаже и депортировала в Киргизию, Казахстан и Узбекистан. В последней стране в конце 1980-х у турок начались конфликты с местным населением. Вынужденны были выезжать в другие государства. Многие из месхетинцев осели в Украине.

Глинск - одно из 30 сел, образующих территориальную общину с поселком Опошня. Относится к старостату Малых Будищ. Село небольшое - живут 211 человек в 77 домах. Своей школы нет. Детей в учебные заведения в Малых Будищах и Опошни, возит автобус.

Из инфраструктуры есть частный продуктовый магазин, клуб с библиотекой и фельдшерско-акушерский пункт. Сама фельдшер живет в соседних Малых Будищах. В Глинское ежедневно ездит на мопеде. Ведет прием с 08:00 до 12:00. При необходимости может поехать к пациентам на дом.

- Раньше к Глинскому из Опошни ходил автобус дважды в неделю. Но, это невыгодно, очень мало людей. Теперь только в воскресенье возит на рынок в Опошню. Рано утром забирает людей. Назад в 11:00. В остальное время добраться можно только на машине, - рассказывает Gazeta.ua староста Малобудищанского старостата Борис Дядечко.

Автор: Ольга Стенько В селе Глинск Опошнянской тергромады на Полтавщине более 30 лет назад поселились семьи турок-месхетинцев

К Глинску в 8 километрах от Опошни ведет дорога, которая извивается между полями и посадками. Не самая лучшая. Тяжелой техникой в асфальте выбиты ямы. На въезде одна за другой две таблички сообщают название села. По документам - Глинск. Хотя местные называют населенный пункт не иначе, как Глинское.

Вдоль дороги через село - раскинулись огороды. Шуршит на ветру уже высохшая кукуруза, курчавится ровными рядами капуста. Среди домов на каждом участке тянутся к небу голые деревянные скелеты теплиц. Летом их не используют, но с февраля по июнь выращивают в середине рассаду.

Слышен рев мощного мотора - из-за угла появляется большой синий трактор. Проезжает по улице и останавливается возле детской площадки. Открыв прозрачные дверцы, с трактора ловко спрыгивает человек. Рабочие ботинки, серые трикотажные штаны, до локтей закатаны рукава фиолетовой с серым воротником флиски.

Автор: Ольга Стенько Этнический турок Нариман Ибрагимов родился в Узбекистане, в Глинск приехал в шестилетнем возрасте вместе с родителями

- Добрый день. Я - Нариман Ибрагимов. Заходите во двор. Познакомлю со своей семьей, - представляется украинским языком аккуратно подстриженный блондин с короткой бородой. Почти ничего в нем не вписывается в традиционные представления о внешнем виде турок. Кроме глаз с необычным разрезом.



Заходим в широко открытые коричневые металлические ворота, украшенные ажурными элементами. Двор небольшой, но заасфальтирован. Слева - две ступеньки крыльца ведут к одноэтажному дому, украшенного текстурной штукатуркой и окрашенного в зеленый цвет. В глубине двора видно микроавтобус, припаркованный возле сарая. В углу между ним и домом на ткани сушатся семена. Это - посевной материал на следующий год.

Справа от входа во двор - просторный навес. На диванчике у стола сидит невысокая женщина с пышными формами.

- Это моя мать Наргиз Расимовна. Они с отцом расскажут, как переехали сюда. О всей нашей семьи. А я, простите, должен ехать дальше. Работы куча, - говорит Нариман.

Зовет фотографироваться детей. В семье их шестеро. Трое Наримановых, еще трое - его младшего брата Давида. Выходят четверо младших - Аслан, Айлин, Ислам и Севиль. Усаживаются возле бабушки. Есть еще старшие дети - Асмин и Асура.

Автор: Ольга Стенько Наргиз Ибрагимова с внуками Севиль, Исламом, Айлин и Асланом

Наргиз Ибрагимова общается с внуками на турецком языке.

- Здравствуйте, - выходит из дома светловолосый Махамад Милясович Ибрагимов. Молния на воротнике темно-синего свитера аккуратно расстегнута. Ровная осанка и неторопливая походка выдает, что он здесь старший. Мужчина широко улыбается, показывая золотые зубы с обеих сторон нижней челюсти.

Нас просто оттуда выгнали

Садится рядом с женой.

- В апреле 1990 года сюда приехали из Узбекистана, - рассказывает. - Тогда этот вопрос поднялся после заварухи, что с узбеками получилась (речь о "Ферганских погромах" - событиях мая-июня 1989 года в Ферганской области Узбекской ССР. Произошел межэтнический конфликт между узбеками и турками-месхетинцами. - Gazeta.ua) . Тогда был лозунг "Узбекистан для узбеков". Начали с турков-месхетинцев. Мы были наименьшим народом. Нас просто оттуда выгнали.

Семья Ибрагимовых сначала искала убежище в Азербайджане - прожили там восемь месяцев. Махамад по специальности был бухгалтером-финансистом. В Узбекистане бросил работу в контрольном управлении потребсоюза. Его жена Наргиз - была поваром в детском саду.

Автор: Ольга Стенько Этнический турок Махамад Ибрагимов привез семью в Глинск в апреле 1990 года

- Очень трудно было. Когда окончательно поняли, что работы найти не сможем, решили ехать в другое место, - продолжает мужчина. - Рассчитывали на село в 28 километрах от Одессы, в Овидиопольском районе. Там тогда построили новые дома, но в них никто не жил. Предварительно лично с председателем колхоза договорились, что приедем. Забрали из Азербайджана семьи, для вещей заказали грузовой вагон.

Но когда 10 турецких семей прибыли со всем скарбом на станцию Каджая в Одесской области, обнаружили, что места для них нет: дома заняли молдаване. Бежали из Тирасполя, где набирало обороты этническое противостояние (в конце 1980-х в Молдове активизировался прорумынское националистическое движение, что в дальнейшем вылилось в Приднестровский конфликт; 2 сентября 1990 года была провозглашена Приднестровская Молдавская Республика. - Gazeta.ua).

Тут не было работы по специальности

Часть турецких семей перебралась в Глинское. Годом ранее туда переехала двоюродная сестра Махамада с мужем и детьми. Узнав, что там есть работа в колхозе, а для проживания выделяют помещения в здании бывшей школы - в Полтавскую область отправился и Махамад. С его семьей поехали еще восемь. Поселились вместе в пяти комнатах. Мужчины пошли работать на тракторах и комбайнах. Женщины - на ферму.

- Работали в колхозе, кто кем мог. Трактористы, комбайнеры, скотники. Старые свои профессии забыли - здесь не было работы по специальности, - вспоминает Ибрагимов. - Мне дали трактор-погрузчик, грузил силос и солому. Отработал два года. Тогда председатель дал этот дом. Здесь жил Вася из Гадяча. Он как раз хотел уехать на родину. Я переехал. И до сих пор живем здесь.

Автор: Ольга Стенько Салтанат Ибрагимова - старшая невестка в семье

Старшая невестка Салтанат накрывает стол хлопчатобумажной сине-белой клетчатой скатертью. Наргиз Расимовна тихим, но твердым голосом дает распоряжения по сервировки. За считанные минуты Салтанат возвращается с большим круглым металлическим подносом. Выставляет на стол тарелки с пловом, помидорным салатом и маринадом из баклажанов, перца и моркови.

Сначала отказываюсь от угощения, но Наргиз настаивает.

- Без еды и чая нельзя. Обязательно! У нас девчата-малыши. Нельзя не есть, а то их замуж не возьмут. Такая традиция, - говорит женщина.

Салтанат расставляет блюдца с кусками бисквитно-кремового торта, маффины. Ставит синий с золотом чайник со свежезаваренным чаем и пиалы к нему.

Нельзя не есть, а то их замуж не возьмут

- Когда мы приехали, в Глинском была моя сестра Айлин с пятью сыновьями. Они потом переехали в Херонскую область, - продолжает Махамад. - Была здесь Лола Кебаровна Дадаева с высшим образованием, работала завфермой. Нас очень хорошо приняли. Продуктами помогали. Бывало в колхозе зарежут корову и нам целую ногу приносят. Здесь вообще люди отлично жили. Когда Союз распался, колхоз еще работал. Развалился в начале 2000-х.

Турки быстро влились в местную общину. Сыновья Ибрагимовых пошли в школу, подружились с местными сверстниками. Быстро освоили украинский язык. Старшие продолжают общаться на русском. Кроме этого в семье знают еще турецкий и узбекский. Внуки учат английский, говорит Махамад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Иметь жену-украинку считается престижным" - діаспорянка рассказала о турецких семьях

Турки - мусульмане. Ранее молиться ездили в Полтаву. В прошлом году открыли в селе молитвенный дом. Там каждую пятницу совершает намаз для общества мулла Халил - младший брат Махамада.

В Узбекистане в Ибрагимовых остались родственники. Те, кто не смог выехать в 1989-м.

- Там власть поменялась. Осталось 6-7 процентов турков. И они живут лучше, чем мы раньше там жили. А мы там жили лучше, чем сейчас здесь. Один бы я мог выехать кругом. Даже в Грузию, на свою родину. Но всех не мог отвезти туда. А теперь могу, но сыновья прикипели. Они здесь учились, женились. Здесь и живут. Сын ездил со мной в Стамбул, то ему не понравилось.

Автор: Ольга Стенько В каждой турецкой семье в Глинске есть автомобили и трактор

Часть старших мужчин, которые вернулись в Турцию, но не смогли там трудоустроиться - возвращаются в Глинское обрабатывать землю. Живут по несколько месяцев. После сбора и продажи урожая - возвращаются в Турцию.

Один из таких - Хасан Дадаев. Живет в соседнем доме. Между Турцией и Украиной живет с 2015 года. В Глинском выращивает овощи, как и его родственники.

Автор: Ольга Стенько Этнический турок Хасан Дадаев шесть лет назад уехал из Украины в Турцию по правительственной программе. Ежегодно по 10 месяцев живет в Глинску - выращивает овощи

- Государство нас забрало - мы поехали, - рассказывает о переезде в Турцию смуглый, черноглазый мужчина. - У меня там работы нет. Первые пять лет платили деньги. Примерно по 10 тысяч гривен, если перевести. Давали продукты. Сейчас не платят. Пенсия мне там не положена. Дома сижу, а детвора работает. Нам дали вид на жительство. Да гражданство трудно получить. Нужно отказаться от украинского. А здесь у меня дом, земля, машина есть. Приезжаю сюда в марте, обратно возвращаюсь в ноябре. На этот год ничего не заработал. Плохой урожай, цена маленькая. Больше, наверное, не буду приезжать сюда.

К разговору присоединяется сын Хасана - Тельман. Это смуглый молодой человек в синем спортивном костюме. Волосы коротко подстрижены, щеки и подбородок заросли темной щетиной.

- Я сюда возвращаюсь. Это моя семья. Служил два с половиной года. Работаю на своем участке - государство, как участнику АТО выделило два гектара. Выращиваю перец. Если будет совсем тяжело работать - уеду в Турцию. Нас государство здесь не поддерживает, - говорит. - Трудно зарабатывать, а приходет еще и налоговая - плати им деньги. То за воду, то еще за что-то. За то, что мы обеспечуем практически всю Полтавскую область.

Автор: Ольга Стенько Этнический турок Тельман Дадаев два с половиной года отслужил в украинской армии, был в зоне АТО

- В Турции государство дает деньги 50 на 50. Если ты новенький, то дают, например, клубнику. Ее посадят, капельный полив сделают. Все - под ключ. Только работай. И продавай за сколько хочешь. Поддерживают, чтоб люди не ходили без денег. А здесь - наоборот, - рассказывает Хасан.

Между турецкими семьями в Глинске существует прочная связь. Поддерживают друг друга деньгами, при необходимости. Могут и на развитие бизнеса дать.

- Мы, старшие, смотрим по парню - сможет ли он этот бизнес потянуть. Если хорошо начинает - можем помочь, - говорит Махамад.

Для развития своего бизнеса он денег не просил. После развала колхоза, семья взялась выращивать рассаду на продажу - так делали родители Наргиз в Узбекистане. Махамад смог удержаться на ногах и стать фермером.

Турки в Глинском выращивают четыре культуры: помидоры, баклажаны, сладкий перец и капусту. В этом году не повезло с урожаем, признаются.

Если хорошо начинает — можем помочь

- По правде говоря, что в этом году вложили, того еще не получили. Прошлогодний доход даст возможность прожить до следующего сезона. Но прибыли нет. А целое лето работает вся семья - помогають в поле дети и старшие внуки, - говорит Ибрагимов.

Внуками супруги гордятся. Дети получают общее среднее образование в Коллегиуме искусств в Опошне. Женщина с восторгом рассказывает о старшей внучке, девятикласснице Асуре. Девуочка завоевала первые места в олимпиаде по украинскому языку, а также получает призовые места в художественных конкурсах.

- Мы лепим на гончарном круге. Учителя отправляют наши работы на конкурсы. Моя победила на международном уровне. Приглашали в Венгрию, но я не поехала. Не пустили, - немного грустно улыбается светловолосая Асура.

Автор: Ольга Стенько Внучка Асура изучает гончарное дело, лепит керамические изделия - как этот вазон для цветов в форме кота

Говорит на красивом, литературном украинском. На турчанку не похожа: светло-русая, одета в белую футболку и брюки. После школы хочет получить профессию психолога.



- У нас такой обычай, что девочек одних не пускаешь никуда. Поэтому за границу и в лагерь она не поехала. Но взяли с собой в Турцию. Если она вдруг поступит - будем покупать квартиру. Чтобы кто-то с ней ехал и жил там, - объясняет Наргиз.

Когда семья жила в Узбекистане, девушки имели больше свободы передвижения. Турки объясняют: там все были мусульманами и строго соблюдали правила поведения. В Украине же традиции другие.

Мусульмане не употребляют продукты из свинины. В школе детей переселенцев предупреждают о блюдах в которых есть такое мясо. Иногда повара готовят для них отдельно курятину или говядину.

Периодически турки занимают украинцам большой 100-литровый котел для каши или плова на праздники в общине. Посуду привезли из Узбекистана. Это семейная реликвия.

Автор: Ольга Стенько Екатерина Пищаленко варит казацкую кашу в турецкьом котле во время фестиваля "Полтавская галушка"

- Моя подруга Катя нас очень уважает. И мы доверяем, знаем, что она не будет в нашей посуде варить свинину. Вот была "Слива-фест" недавно. Мои невестки готовили там наш плов. Всем очень понравилось. А на день села в нашем котле варили плов, а кашу со свининой готовили в других, - говорит Наргиз.

На улице притормаживает легковушка. Во двор заходит невысокая, живая женщина лет 60. Широко улыбается, от чего прищуривает глаза.

- А вот как раз и моя Катя - самая любимая подружка-соседушка, - широко улыбается в ответ Наргиз.

Приглашает соседку Екатерину Пищаленко на чай. Она коренная глинчанка. В селе заведует клубом и по совместительству - почтальон.

- Когда турки приехали в колхоз, женщины были все в узбекских штанах, - говорит быстро. - Прежде познакомилась с их сватом Ибрагимом. Спрашиваю: "Где ваша родина?". А он на меня так посмотрел и говорит: "У нас нет родины". Так стало жалко этот народ! Как это так - люди без родины?

Дети Пищаленко подружились с детьми Ибрагимовых.

- Мы все праздники отмечаем вместе. А различия у нас есть разве что по вере. Если у них религиозный какой-то праздник — мы туда не ходим. Но они, почему-то, ходят на наши, - говорит Махамад.

Автор: Ольга Стенько В летней кухне есть комната, где принимают гостей. Ее большую часть занимает помост, устланный ковром, с подушками и низким столиком. Здесь собираются мужчины, в то время как женщины находятся в соседнем помещении - на кухне

- Мы даже не разделяем праздники. Мой внук говорит "наши турки", - добавляет Екатерина Ивановна. - Когда готовим, предупреждаю, если ли в блюде сало или свинина. А если из курицы или говядины что-то делаю - делюсь. И к ним в гости ходим.

Так стало жалко этот народ!

- Она знает, что мы не едим крещенного хлеба. Моим детям отдельно печет. А потом себе делает и несет в церковь освящать, - говорит Наргиз.

В семье готовят блюда разных национальностей - борщ, щи, плов, манты, пельмени, долма, фаршированный перец, пекут пирожки.

Когда в селе гуляют турецкую свадьбу - отдельно ставят "украинские" и "турецкие" столы. На первых можно найти алкогольные напитки и блюда из свинины. На втором - все согласно мусульманским ограничениям.

- Принято вступать в брак со своими. Турки, бывает, женятся на украинках. Но турчанки только на своих. Конечно, если моя внучка захочет очень и будет настаивать, мы не будем возражать. Такое бывает. Лишние разговоры будут. Но если хотят, то почему бы и нет? - говорит Наргиз.

Автор: Ольга Стенько Невестки Ибрагимовых - Сара (слева) и Салтанат (справа), а также внука Айлин

Молодые турки в Глинском создают семьи только с турчанками. Не исключение и семья Ибрагимовых. Для старшего, Наримана, партию составила Салтанат Нуриева - внучка тети Махамада. Семья женщины сначала жила в этом же селе, но впоследствии выехала в Железный Порт. По мусульманской традиции, невестка осталась жить в семье мужа.

Давид женился на Саре - дочери соседей Дадаевых.

- Я родилась здесь и замуж сразу вышла. Родители посчитали, что так будет правильно. У меня спросили, согласна ли? Согласилась - знаю его с детства, родители подружились. В 2008 году мы поженились, - рассказывает Сара.

Такой обычай, что девочку одну не пускаешь никуда

Она - младшая невестка. Все обязанности делят с Салтанат: одна готовит - другая моет посуду, одна заметает - вторая моет пол.

Утром просыпаются, готовят завтрак, собирают детей в школу. Затем работают в поле - в зависимости от сезона - пропалывают, или собирают урожай.

Зимой встают в 7:00. Кормят детей, провожают их до школьного автобуса и возвращаются к кухне - варят обед. Когда дети приходят из школы, делают с ними уроки. С ранней весны работают с рассадой в теплицах.

Фото: Ольга Стенько

Жизнь у турецких фермеров расписана на год. Сейчас, когда уберут урожай, подготовят огороды к зиме. Потом - займутся теплицами. Выкашивают остатки сорняков, готовят землю, покрывают основы пленкой.

После этого их ждут два месяца отдыха - обычно в это время ездят к родственникам, принимают гостей у себя. А с начала февраля начинают заниматься рассадой. Кроме овощных культур, выращивают рассаду цветов. Последние годы выращенную Ибрагимовыми - можно видеть на клумбах Опошни.

В семье Ибрагимовых больше говорят о работе, но практически ничего об отдыхе. Здесь принято путешествовать к родственникам - старшие иногда берут с собой внуков, невестки наведываются к родителям. Бывали на море - в Турции и в Херсонской области, у родственников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции

Младшие Ибрагимовы ездят с женами и детьми на прогулки в Опошню или Полтаву - на выходных гуляют там в торгово-развлекательном центре, или городском парке. Далеко и надолго не путешествуют. Женщин всегда сопровождают мужчины.

Сейчас основная часть Глинского находится наверху, на краю холма. Под горой же осталось лишь с десяток старых домов. Одни из них давно превратились в дачи, в нескольких еще постоянно живут люди.

- Когда турки приехали, их поселили в старой сельской школе. Именно тут она была, у нашего огорода. Сейчас разобрали до основания, а место совсем заросло, - показывает рукой на густой кустарник местная жительница Лариса Безименко. - А до того школа была в нашем доме. Затем мы его выкупили. Так и живем здесь 51 год.

Автор: Ольга Стенько Рядом с домом семьи Безименка когда стояла старая школа, где сначала разместили турок-переселенцев

Говорим у небольшого, крытого шифером одноэтажного дома. Рамы на окнах, крытая веранда и двери окрашены в светло-голубой цвет. Стены аккуратно затерты глиной. Небольшой двор полностью затеняет огромный орех.

Она была убеждена, что турки страшные и жестокие

- Они поздно приехали - огороды на тот год были уже разобраны, уже было поздно пахать. Попросились к нам. Еще мама моя была жива - выделила им кусок огорода, чтоб они там какой лук-зелень посадили. Подружились с ними с самого их приезда - и по сей день с ними дружим, - добавляет женщина.

Рассказывает, что турецкие семьи помогли ей в черный период жизни - когда дочь заболела и нуждалась в срочной операции, они быстро скинулись деньгами.

- Меня до сех пор поражает реакция людей, - присоединяется к разговору дочь Наталья. - Когда ездила в гости к своей одногруппнице, то она спросила, где я живу. Услышала, что в Глинском. Переспрашивает - не там ли это, где много турок? Ну да, говорю. "Боже, как ты там живешь?" - удивляется. Она была убеждена, что турки страшные и жестокие. А мы очень дружим с ними со школы. Один мне как старший брат.

В Глинском до сих пор нет газа. В село тянули газопровод 12 лет. Должны были начать газификацию домов в 2013-м. Но до сих пор дело не сдвинулось с места. Поэтому в селе готовят еду на электроплитах и таганках с газовым баллоном, а отапливают дома - дровами.