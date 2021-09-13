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понедельник, 13 сентября 2021 19:56

Торт в виде книги и мозаика для столичного метро - как награждали художников современного искусства
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10 сентября в Музее истории города Киева прошла церемония награждения победителей международного конкурса "Лучший художник в области современного искусства, абстракции и сайарсизму". В нем приняли участие 60 художников из 14 стран. Также впервые в мире презентовали арт-проект "Сайарсизм и сайарсизты".

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  В Музее истории города Киева прошла церемония награждения победителей международного конкурса "Лучший художник в области современного искусства, абстракции и сайарсизму"
В Музее истории города Киева прошла церемония награждения победителей международного конкурса "Лучший художник в области современного искусства, абстракции и сайарсизму"

Около 17:00 в Музей выстраивается очередь. На входе гости называют свои имена и проходят в зал. На первом этаже художник Эрм Вохол надевает очки вверх ногами и в неполном шпагате позирует на фоне своей картины. После просит подругу показать фото на телефоне.

"Общественная организация "Лучший художник" впервые инициировала такой международный конкурс. Нам удалось объединить художников и деятелей культуры из более чем 25 стран мира. Они разработали ряд невероятных работ. Часть из них представили в Музее. Подобных выставок в Украине раньше не было. Киевляне и гости города стали первыми, кому посчастливилось увидеть уникальные работы мирового уровня. Первый конкурс и выставку работ финалистов мы проводим в Украине. В следующем году такой конкурс пройдет уже в другой стране. Мы рассматриваем варианты проведения в Польше, Бельгии, Германии, Швейцарии и других", - рассказывает народный художник Украины и инициатор арт-проекту 49-летний Владимир Козюк.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  В Музее истории города Киева прошла церемония награждения победителей международного конкурса "Лучший художник в области современного искусства, абстракции и сайарсизму"
В Музее истории города Киева прошла церемония награждения победителей международного конкурса "Лучший художник в области современного искусства, абстракции и сайарсизму"

На третьем этаже у лифта угощают вином и шампанским. В зале, где будет проходить церемония награждения, душно и шумно. Гости с бокалами шампанского выходят на балкон. Между посетителей ходят десятки фотографов. Художница 52-летняя Оксана Мась в широких черных брюках и кроссовках становится напротив своей работы "Ментальный цвет" и улыбается в камеру.

"Подарила эту картину Музею Киева. И она будет прототипом мозаики в столичном метро, ​​- говорит художница. - Вообще уже много своих работ подарила. Своим примером хочу поощрить делать это и других художников. Так случилось, что государство не может купить наши работы пока. Но если мы будем дарить, то наше искусство останется в истории".

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Художница Оксана Мась (слева) позирует с подругами напротив своей работы "Ментальный цвет"
Художница Оксана Мась (слева) позирует с подругами напротив своей работы "Ментальный цвет"

Гости собираются у сцены. Награды художникам вручает внучатая племянница Казимира Малевича Ивона. Одетая в черное платье с принтованными вставками. На пальце красуется перстень в виде черного квадрата. Малевич надевает медаль на Козюка.

"Этим летом переехал из Винницы в столицу. Снимаю квартиру. К большим пробкам привык, - рассказывает он в вышиванке белым по белому. - Результаты начались сразу: только переехал в столицу, сразу сделали мощный международный проект. Мы не оставили Винницу полностью, потому что земляки просят организовывать различные проекты. Помогаем. И в Киеве уровень выше. Если в Виннице организовывали мероприятия на уровне мэра, не всегда посещал наши выставки, то министры охотно приобщаются. Но я не могу сказать, что жители и мэр Винницы были хорошие, а стали плохие. Просто я вырос, а они не понимают роста. Поэтому мы сместили акценты. Сегодня - Киев, а завтра может быть и Нью-Йорк".

Гости выстраиваются в очередь к Малевич за автографами. В руках держат каталоги выставки. Женщина в черном коротком платье берет салат с фуршетного стола. Рядом с ней художник Александр Бритцев набирает бутерброды с сыром и виноградом.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  В Музее истории города Киева прошла церемония награждения победителей международного конкурса "Лучший художник в области современного искусства, абстракции и сайарсизму"
В Музее истории города Киева прошла церемония награждения победителей международного конкурса "Лучший художник в области современного искусства, абстракции и сайарсизму"

"С самого детства вдохновляюсь, когда смотрю на чье-то лицо, - говорит победительница конкурса в номинации "Сайарсизм" 44-летняя Екатерина Билетина. Во время разговора посылает воздушные поцелуи подругам на прощание. Одета в зеленую цветастое платье. - Люблю путешествовать по Украине. Много разных уголков объездила со своей серией "Украинский портрет". Рисую девушек в украинских нарядах уже более 16 лет. А недавно побывала в гостях у художницы Виктории Николаевой. Она - художница-керамистка, которая живет под Тывровом Винницкой области. Отдохнули замечательно. Увидели сочетание прекрасных ландшафта, здания, керамики и традиций подольской керамики".

В зал выносят торт в виде книги. Вокруг него собираются десятки гостей, достают телефоны и начинают снимать.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  И она Малевич (справа), Оксана Лавров (в центре) и Владимир Козюк (слева) разрезают торт
И она Малевич (справа), Оксана Лавров (в центре) и Владимир Козюк (слева) разрезают торт

"А сегодня же день рождения у художницы Оксаны Лавров", - кто-то говорит из толпы.

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Художница в солнцезащитных очках под возгласы "Поздравляем" подходит к торту и разрезает вместе с Малевич и Козюком. Затем позируют для фото. Гости из кусками десерта на тарелках и бокалами игристого расходятся за столики.

В Музее истории города Киева прошла церемония награждения победителей международного конкурса "Лучший художник в области современного искусства, абстракции и сайарсизму"
Фото: Тарас ПОДОЛЯН
В Музее истории города Киева прошла церемония награждения победителей международного конкурса "Лучший художник в области современного искусства, абстракции и сайарсизму"
В Музее истории города Киева прошла церемония награждения победителей международного конкурса "Лучший художник в области современного искусства, абстракции и сайарсизму"
В Музее истории города Киева прошла церемония награждения победителей международного конкурса "Лучший художник в области современного искусства, абстракции и сайарсизму"
В Музее истории города Киева прошла церемония награждения победителей международного конкурса "Лучший художник в области современного искусства, абстракции и сайарсизму"

Сайарсизм - это направление современного искусства, который появился в 2015 году. Автором, идеологом и теоретиком является современный художник Сергей Дождь. Согласно его определению, сайарсизм - это художественная наука о внутреннем пространстве художника. Чтобы работать в этом стиле, надо чувствовать свой ментальный ритм. Художники изображают в своих работах внутренний мир человека с абстрактной, реальной и ментальной сторон.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК, фото: Тарас ПОДОЛЯН
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