Пшонка-style по-полтавски: почему к подъезду в центре города водят туристов

В центре Полтавы, в пешеходной зоне среди домов-"сталинок" есть подъезд, привлекающий внимание экстравагантным и необычным интерьером: высокие колонны, позолоченное ограждение, статуи с обеих сторон от входа.

Сюда водят экскурсии, а о создании ансамбля рассказывают легенды. Горожане периодически устраивают в соцсетях обсуждение на тему эстетики и уместности такого количества позолоты во дворе обычного многоквартирного дома.

В комментариях в телеграмм-каналах и социальных сетях люди шутят: "Зевс спустился на землю и стал жить в Полтаве", "А-ля Пшонка-style" и тому подобное.

В Полтаве есть предприниматели, которые воспользовались интересным видом подъезда, купили там квартиру и обустроили ее похожей по виду.

Корреспондентка Gazeta.ua заглянула в подъезд и узнала его тайны, пообщалась с жильцами квартир.

Фото: Ольга СТЕНЬКО

НЕО С МАТРИЦЫ

Вход в подъезд закрывают бронированную дверь с электронным замком, а с недавнего времени все проходы во двор перекрыли заборами и закодированными калитками, так что постороннему человеку попасть внутрь — тот еще квест.

Еще в начале 2000-х здание №30/12 по улице Октябрьской (ныне Соборности) было обычным. Двор днем ​​был проходным и удобным для горожан, желавших сократить путь. Однако вечером — двор превращался практически в общественный туалет для любителей выпить спиртного на улице.

Первый подъезд был тогда под стать двору – грязная высокая дверь, уже не закрывавшаяся плотно от многих слоев красно-коричневой краски, высокие потолки, старые перекошенные деревянные рамы высоких окон в потеках белой краски. Сюда нередко забредали наркоманы, а зимой пьяницы – вздремнуть в тепле. Когда квартиры первого этажа начали продавать под магазины, их старые двери заложили, лестничную площадку уменьшили. Атмосфера стала еще более депрессивной.

В конце 2005-го квартиру на верхнем этаже купили, чтобы сдавать. Провели масштабный ремонт. Через некоторое время там поселился странный квартирант.

Мы здесь, в этом дворе, представляем украинцев: каждый по-своему живет

Высокий худощавый мужчина с зачесанными назад короткими черными волосами и темными глазами ходил преимущественно в черном плаще ниже колен или черном пальто. Нередко – в черных очках специфической формы, делавших его похожим на Нео из "Матрицы". Говорил на ломаном русском с очень сильным американским акцентом. Выглядел для Полтавы тех времен чрезвычайно экстравагантно. В подъезде, где снимал квартиру, начал преобразование. Набор аквариумов, цветы на окнах. Затем обставил двор бетонными украшениями: чаши, колонны и статуи, золоченые решетки. Ходили слухи, что планирует устроить там фонтан. Но не реализовал идею: двор быстро стал местом для распития алкоголя и курения, а все вазоны превратились в пепельницы.

Автор: Ольга СТЕНЬКО После того, как американец Грегори Стил выехал из съемной квартиры, двор приходит в упадок

ПОЗОЛОТА И АТЛАНТЫ

Сейчас все работы прекратились, двор выглядит заброшенным и неухоженным. Откровенного мусора нет, но снег никто не чистит – он медленно превращается в грязную груду льда.

Из двухстворчатой ​​обычной серой двери третьего подъезда выходит мужчина старшего возраста в черной куртке и кепке. Держит в руках белый пакет с логотипом сети супермаркетов, наполненный пластиковыми бутылками. Опираясь на палку, осторожно идет по скользкому снегу нерасчищенного двора.

- Все это здесь типа американское. Он сделал лет 10 назад – под его предводительством. Но он уехал три года назад. А этот балкон-террасу сделали соседи уже сами. Из лестничной клетки выход на него. Их здесь две женщины на втором этаже живут, окна квартир по разные стороны выходят. Одна здесь кошек кормит, - говорит 75-летний Виктор Семенович. Живёт в доме почти 20 лет. — Раньше здесь страх что творилось во дворе — все сюда ходили. А недавно закрыли калитку на кодовый замок, на него скидывались все соседи. Теперь стало тише и чище.

Автор: Ольга СТЕНЬКО Жители других подъездов иронически относятся к соседству с "золотым домом"

В доме нет ОСМД. Обслуживает его коммунальное предприятие ЖЭО-2, которое не очень занимается этой деятельностью, говорит мужчина. Если что-то нужно, жильцы делают своими силами — так, как знают и умеют.

- Мы здесь, в этом дворе, представляем украинцев: каждый по-своему живет, - добавляет мужчина.

Первый подъезд поражает количеством золотой краски. Вокруг входа высится изгородь с заостренными пиками, украшенная декоративными листьями и шарами. Практически упирается в перекрытие террасы второго этажа. За частоколом – крытое пространство. Здесь подпирают пустоту статуи – атланты и кариатиды.

— Входная часть оформлена стилизованной массивной решеткой, украшенной стилизованными растительными элементами. Они, возможно, должны отсылать к какой-нибудь античной древнеримской архитектуре. Хотя таких прямых образцов я и не знаю, — объясняет архитектор, краевед, член ОО "Save Poltava" Артур Ароян. — Сбоку стоят колонны коринфского ордера, часть из них когда-то были увенчаны скульптурами богини Ники, римским орлом. Я так понимаю, это садовые скульптуры массового производства, которые можно приобрести в строительных гипермаркетах. Эта же эстетика продолжается внутри подъезда – тем более, частично скульптуры перенесли туда. Хотя само убранство подъезда типично для советских домов той эпохи — покраска, плитка в подъезде, чугунная фигурная балюстрада под перила на лестнице.

Автор: Ольга СТЕНЬКО Вход в подъезд огражден стилизованной массивной решеткой, украшенной растительными элементами. Раньше в темное время сутки здесь была подсветка

Здание в своё время возводилось как Орловский банк. На фасаде со стороны улицы Котляревского еще сохранилась лепнина с датой – 1886 год. На другом фасаде – со стороны улицы Соборности была лепнина с датой восстановления – 1953. Разрушена во время ремонта помещений магазина, который сейчас там располагается.

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УГОЛОК РОДИНЫ

В подъезд впускает одна из его жительниц — договариваемся через общих знакомых. Нажимаю необходимую цифру на домофоне, после короткого ожидания называю фамилию. Тихо щелкает замок – и я внутри.

Старые двери, которым более полувека, обрели новую жизнь. Кроме золотого цвета имеют зеркальные вставки с вензелями. За ними начинается лестничная площадка и ждет сюрприз – огромное настенное зеркало в массивной раме. Как окажется позже, маскирует дверь в кладовку.

Автор: Ольга СТЕНЬКО Гостей встречает золотой лев и орлы, а большое зеркало в массивной раме маскирует дверь в кладовку

Почтовые ящики тоже выглядят необычно. Кроме бронзовой краски, оказываются деревянными. Дверей на первом этаже нет – из-под побелки проступают контуры кирпичной кладки. А хищным взглядом и раскрытыми крыльями встречают гостей два бетонных позолоченных римских орла. За исключением "золотого декора" подъезд выглядит обычно: синяя масляная краска покрывает стены до половины, сверху – старая меловая побелка, потрескавшаяся от времени. Клок проводов под потолком. Искусственный камень лестницы и плитка площадок закрашены масляной краской – местами уже стертой.

Убранство подъезда типично для советских домов той эпохи — покраска, плитка в подъезде, чугунная фигурная балюстрада

Сверху слышны легкие быстрые шаги и шлепки комнатных тапочек — впустившая меня женщина спускается посмотреть. Извиняется, что очень занята приготовлением пищи — ждет гостей. Через полуприкрытую дверьпо подъезде разносится запах жареного мяса и жаркого. Сразу подчеркивает: будет говорить конфиденциально. Представляется, но просит её не называть и не описывать.

— Грегори Стил здесь жил на съемной квартире. Сейчас из Полтавы выехал, живет в Киеве. Он делал это всё для себя, по своему вкусу. Дружил с нашим этажом, общался с нами. Говорил, что хочет, чтобы у нас был уголок его родины. Здесь было по-другому раньше. Тут Адам стоял, два льва сидели. Здесь столько всего стояло, что соседи с ним и ссорились, бочку катили, – рассказывает.

На втором этаже лестничная площадка уменьшена вполовину — по сравнению с той, какой была 15 лет назад. Здесь к 4-м квартирам ведут 3 двери. У лестницы стоит вазон с землей, оттуда торчат пластиковые цветы — выглядят довольно натурально. На стенах – кованые кашпо, из которых свисают также искусственные растения.

Автор: Ольга СТЕНЬКО Лестничную площадку второго этажа украсили искусственными цветами, кашпо и вазонами.

– Вот это ручная работа. Перила эти еще Грегори заказывал. Столбики на ступеньках остались старые, он только добавил листики и шарики, — стучит ногтем по поручню моя собеседница.

Металлический звон расходится эхом от окрашенной в бронзовый цвет трубы большого диаметра, завершающейся фигурными накладками и металлическими шарами.

— Вот и газопровод поменял нам за свои деньги. У нас труба была под окном подъезда, но дырявая – постоянно пахло газом. Так за его деньги сделали проект и трубу перенесли выше, и высоковольтную линию перенесли. А трубу мы потом в белый цвет покрасили, когда террасу делали. Основа была – он планировал делать, чтобы открытое небо было, чтобы елку большую ставить. Но не успел - уехал. Перекрытия и крышу на террасе мы сами делали – скидывались деньгами, – говорит.

На площадке между 1 и 2 этажом в углах притаились статуи женщин с амфорами. Их установили соседи после выселения американца.

— Вот здесь колонны сделал, нам это не нравилось. Я говорила ему: Грегори, это не годится сюда. А вот отвечал: "Это ведь тебе не нравится. А всем нравится". А потом все начали возмущаться. И он в штыки принял. На этой почве, можно сказать, уехал. Прожил здесь 12 лет. Сказал: у меня никогда не было таких соседей, как вы. Приезжал в прошлом году, мы с ним виделись, — грустно вздыхает женщина.

Автор: Ольга СТЕНЬКО Между этажами выход на террасу украсили двумя женскими статуями.

На этой же площадке есть выход на балкон – металлопластиковая стеклянная дверь, обложенные светлой современной плиткой две ступени, стоят три ставчика с живыми цветами. За стеклом видны три позолоченных бетонных кресла в псевдоантичном стиле, вазоны с пустой землей.

– Балкон делал только второй этаж. Потому что у нас нет балкона, мы здесь заканчивали, чтобы иметь возможность выйти подышать свежим воздухом. Уже года три, как пользуемся террасой. Сажаем цветы – покупаем за свои деньги, это три наших квартиры. Летом здесь красота, но сейчас не так красиво – цветы замерзли... Это же привлекает внимание! Люди сюда валом валят. У нас здесь в 9-й квартире гостиница, то они никак не участвуют. Но эксплуатируют в свою пользу, — поджимает губы моя визави.

Ломай, мы полицию вызовем

Имеет в виду апартаменты, которые на сайтах бронирования отелей имеют громкое название Barokko Terrassa (написание названия отеля сохранено. - Gazeta.ua). Уже несколько лет о них говорят, слух идет широко за пределы Полтавы.

Автор: Ольга СТЕНЬКО Террасу доделали для себя местные жители, не имеющие балконов. Украшают балкон три бетонных кресла в псевдоантическом стиле

- Когда купили 9-ю квартиру, новый хозяин пришел к нам, говорит: "У меня ребенок маленький, мне бы с колясочкой выйти на террасу". Ну, мы по наивности дали ключи. Потом, как началось! Они рекламируют эту квартиру, как вроде бы у них автостоянка на 2 автомобиля, и мотоцикл можно поставить. И что это – терраса для курения. Когда начался мартовский карантин – тут как начали ходить! Постоянно запах никотина и сигаретные окурки, плевки… А потом мы поменяли замок. Решили: они не платили деньги, какое отношение имеют сюда? – женщина разводит руками. – Так приходил этот Женя с чемоданчиком. Говорит: "Я сейчас выломаю замок, эту дверь поменяю и всё". А мы сказали: "Ломай, мы полицию вызовем". Здесь такие ссоры-крики были – мама не горюй!

А ведь "суточные" им денег приносят

РЫБКИ В АКВАРИУМАХ

Снизу слышен зуммер открывания входной двери, шаги. По подъезду, громко топая и оставляя на лестнице грязные мокрые следы, шагают невысокая худая женщина в темно-синей куртке и девочка тоже в темной куртке и светлой вязаной шапке. Не здороваются, смотрят настороженно.

- Это "суточные" как раз, по всей видимости, - комментирует моя собеседница.

Ждет, пока люди поднимутся и зайдут в квартиру. Когда по подъезду прокатывается эхо от захлопнутой двери, собеседница продолжает рассказ.

— Гостиницу сдают посуточно. Но там такой хозяин, что за каждую копейку трясется. Мы с ними сейчас не контачим. Потому что как деньги на цветы, уборку или помощь какую-то — йок. Нас, конечно, не устраивает это. Нам женщина в подъезде убирает хорошо: вытирает и статуи, и всё. А 20 гривен как-то надо было доплачивать. Так там сказали: "Я платить не буду". Сейчас опять собирать, я не знаю, дадут или не дадут они деньги за уборку. А ведь "суточные" им денег приносят.

Сверху слышен звук открывающегося дверного замка. Женщина будто что-то вспоминает, спохватыввается.

— Ой, извините, у меня же там жарится, не могу дольше с вами говорить, сгорит все, а я гостей жду, — резко разворачивается и, быстро перебирая ногами по ступенькам, поднимается на этаж и заходит в свою квартиру.

Автор: Ольга СТЕНЬКО Между 2 и 3 этажом установили бетонную скамью с опорами-львами и вазоны; новогоднюю композицию сделали жители подъезда

Наверху хлопают двери. Слышны неторопливые шаги. По лестнице спускается мужчина в черной куртке и трикотажной шапке в тон. Его черные глаза смотрят внимательно, но не враждебно — с любопытством. Когда понимает, что я журналистка — улыбается.

— Сначала здесь очень много всего нагромоздили. Балкон этот был забит разными вещами, к нему доступа никакого не было. Там стоял мангал кованый — непонятно зачем, ему (Грегори. — Gazeta.ua) не дали бы там жарить ничего. Там же стояли те орлы, что на первом этаже сейчас. Потом он уехал, все мы расчистили, а соседи устроили там террасу, — говорит 44-летний Андрей.

им же нужно свет, тепло — а они здесь жить не могли.

Добавляет, что американец заказывал все в разных компаниях, а привлекал к работам разных людей. Каждый раз работала другая бригада – случайные люди.

– У нас и рыбки плавали здесь в аквариумах. Когда Грегори в Грецию ездил, за рыбками ухаживал я. Но я ничего о них не знал. Он же брал таких, которые вымирали - "телескопов" (золотые рыбки, очень прихотливый вид. - Gazeta.ua). А ведь им же нужно свет, тепло — а они здесь жить не могли. Я однажды поехал карасей наловил, так они жили там в аквариуме, он их кормил. То есть был заинтересован в этом всем, — говорит мужчина, пока спускаемся вниз. – Он подкрашивал все, красив ступени. Не было такого дня, чтобы не занимался этим всем. Было, идет, видит что-то, раз — и подкрасил.

Автор: Ольга СТЕНЬКО Риэлтор Александр Дмитренко занимается квартирой-отелем, у двери в которую установлен позолоченный лев и бетонные вазоны

Останавливаемся у двери, мужчина показывает на видеокамеру и отделку почтовых ящиков – их тоже заменил американец.

— Поменял почтовые ящики нам, наверху устанавливал два фонаря по $50 каждый. Когда ехал, демонтировал. Хотел и дверь демонтировать двустворчатую, но мы уже не дали этого сделать. Когда ехал, хотел порезать эти металлические ворота-решетку. Я попросил не делать этого — был с ним в хороших отношениях, мы дружили, — рассказывает, придерживая тяжелую входную дверь.

Напоследок спрашиваю у Андрея, не знает ли он, чем занимался Грегори Стил в Полтаве.

– Я не скажу – не в курсе. Знаю только, что он человек пенсионного возраста, и ему было лучше жить здесь, чем там. А сейчас он в Киеве, — мужчина взмахивает рукой на прощание и выходит из двора через кованую калитку.

СТИЛЬ БАРОККО

На калитке есть интересный элемент: коробочка из темного пластика с белой пластиковой шторкой. Если сдвинуть ее вниз, открывается кодовый замок с колесиками. Выглядит в таком месте необычно, и непонятно, что именно он открывает.

– Это мини сейф. Туда укладываю брелок от входной двери для наших гостей. Сообщаю им код. Так у нас происходит дистанционное поселение, – вскоре расскажет мне управляющий апартаментами Barokko Terrassa Александр Дмитренко.

Несмотря на холод, стоит на улице без верхней одежды. Черные брюки, белая рубашка под серым пиджаком и главный цветной акцент — красный галстук-бабочка. Широко улыбается, как и подобает профессиональному риэлтору.

Автор: Ольга СТЕНЬКО Квартировладелица Татьяна Муравлева и риэлтор Александр Дмитренко

С ним и совладелицей квартиры №9 Татьяной Муравлевой встречаемся у подъезда. Яркая юрюнетка в короткой черной шубе натурального меха тоже дружелюбно улыбается. Охотно соглашаются рассказать историю апартаментов. Но сразу отмечает: показать квартиру мне не смогут, потому что там остановились очередные постояльцы.

Поняла, что гостям нашего города хочется пожить в какой-нибудь сказке

Для знакомства Татьяна коротко рассказывает о себе: по специальности – профориентолог, имеет собственный образовательный центр. По данным из соцсетей, она выдвигалась на выборах в местные советы, но не прошла. Сейчас помощница депутата городского совета по вопросам образования.

О квартире рассказывает: нашла на OLX. На покупку решились не сразу, потому что состояние жилья оставляло желать лучшего. Но в конце концов это сделала. Квартиру оформили на мужа Евгения, с которым поженились в 2017-м. Переехали на жилплощадь женщы, а эту решили сдавать посуточно. Сделали креативный ремонт. Это была вторая квартира, которую супруги решили переоборудовать.

- Наша первая была оформлена в стиле "Алых парусов". Продержалась в топе два года. Нам сдавать ее помогало агентство, так мы познакомились с Сашей, который нам и сейчас помогает. Ту первую квартиру мы перепродали. Но после такого успеха я поняла, что гостям нашего города хочется пожить в какой-нибудь сказке. Потом мы создали еще пару квартир, раскрутили и классно продали, – говорит женщина.

Автор: Ольга СТЕНЬКО Совладелица квартиры-гостиницы Татьяна Муравлева рассказала, что дизайн апартаментов решили сделать в таком же стиле, как подъезд

Но ремонт начали с решения отнюдь не косметических вопросов: пришлось изрядно поработать, прежде чем приступили к дизайну.

— На крыше стоял здоровенный старый дымоход и он немного провалил потолок. Мы сделали полностью крышу. Согласовали с ЖЭКом, убрали этот дымоход, сделали ремонт под крышей. Отделка подъезда была изначально, а мы решили продолжить стиль в дизайне самой квартиры, – объясняет Татьяна.

Продавцы смеются и спрашивают, случайно не жена ли я того американца

И удивляется: Грегори Стил прожил здесь больше 10 лет, украсил подъезд и двор. А вот отделке квартиры жилец не уделял такого внимания – была технически в запущенном состоянии.

— Американец считал подъезд продолжением своего дома. Квартиру тоже сделал в таком стиле, покрасил многое в золотой цвет. Кстати, я потом общалась с работниками Эпицентра, была смешная ситуация. Покупала золотую краску для балкона, сравнивала с этой, чтобы не отличалась. А мне продавцы смеются и спрашивают, случайно не жена ли я того американца. Ибо только он бегал и искал именно такую ​​золотую краску.

Обращаю внимание, что со стены на уровне первого этажа под окнами магазина большими пятнами обрушилась штукатурка, обнажив старый кирпич. Светло-коричневая краска на металлической колонне, увенчанной ангелом, местами опустилась, из-под нее начинает проступать ржавчина.

Автор: Ольга СТЕНЬКО Этот подъезд в центре Полтавы часто называют "золотым домом"

— Здесь именно барокко, потому что роскошь сочетается с трущобами. Когда мы смотрим на террасу, это видно. Барокко, в культуре, это капризное дитя разных стилей — что-то вопиющее, сочетающееся с причудливым, — глядя на террасу, говорит Татьяна.

Свою историю о знакомстве с апартаментами рассказывает Александр Дмитренко: работает в научно-производственной фирме. Предприятие периодически приглашает специалистов для выполнения определенных работ, поэтому нуждается в аренде квартир посуточно.

— Так случилось, что они жили здесь почти месяц. Потом еще одни знакомые попросились, да еще их знакомые... В конце концов, я выставил квартиру на Booking. Оказалось, что у нее такая особая атмосфера. Здесь модельное агентство "Колизей" проводило фотосессию - 26 моделей было. Арендуют часто для свадебных фотосессий, — рассказывает мужчина.

Ремонт в квартире вылился вдвое дороже, чем планировали — около $40 тысяч

Когда проходим в подъезд, обращает внимание на монограммы на зеркальных вставках двери:

- Это его личная монограмма, G и S. Фамилия пишется как "сталь" - Gregory Steel.

Автор: Ольга СТЕНЬКО Входная дверь в подъезде украшена вензелями в виде букв G и S

Александр лично знаком с Грегори. Познакомились в ночном клубе — полтавчанин обратил внимание на американское произношение иностранца. Впоследствии Грегори рассказал, что он из Лос-Анджелеса. Раз еще встретились с ним на конкурсе "Красавица Полтавы".

– Грегори – это шарм, изящный вкус, стиль. С ним просто невозможно было не познакомиться и не подружиться. Здесь рядом в банке работает моя сестра, она тоже с ним дружила – практиковала свой английский. Как раз в то время, когда он здесь все строил, – дружелюбно улыбается мужчина.

Просто странно делать в таком подъезде дешевый ремонт

РЕМОНТ ЗА 40 ТЫС.

На краю лестничной площадки третьего этажа на тумбе "сидит" крашеный золотом лев с картушем в лапах. По бокам квартиры установлены бетонные чаши на тумбах, крашеные в бронзовый цвет. Над дверью светятся фонари "под старину". Пластиковая коробка роутера на стене выкрашена в тон чашам. Побелка стен и потолка потрескалась, над входом в мини-гостиницу висит неаккуратными кусками.

— Было в планах сделать ремонт и в подъезде, просто у нас не дошли руки. Хотя на строительство террасы мы скидывались с соседями. Ремонт в квартире вылился вдвое дороже, чем планировали — около $40 тысяч, — говорит Татьяна. — Но оно того стоит — потому что это уникальная квартира с уникальным расположением. Я просто вижу, что она интересна тем, кто посещает Полтаву. Это классное капиталовложение как бизнес, она окупается. Окупаемость квартиры высокая. Просто странно делать в таком подъезде дешевый ремонт.

Квартира оборудована всей бытовой техникой – есть стиралка, утюг, даже пылесос и кофемашина. Это инициатива Александра. Он признается, что кофеман.

– Все для комфорта гостей. Я знаю, как приятно с утра побаловать себя чашечкой эспрессо или американо на террасе. Сейчас туда временно доступа нет – там замок сломался, его меняли и нам пока не дали ключ. Но не страшно, в квартире есть балкон, — добавляет риэлтор.

Автор: Ольга СТЕНЬКО На сайтах бронирования апартаменты рекламируют вместе с подъездом, жильцам предлагают террасу как одну из услуг отеля

Квартира пользуется спросом. Ней занимается Александр. Он в любое время проводит поселения, при необходимости контактирует с гостями. Уборку в апартаментах проводит специально нанятая горничная.

— Аренда в сутки стоит около тысячи гривен. Но через полгода квартиру собираемся продавать. Это наша позиция с мужем. Это пятая квартира, которую мы покупаем, перерабатываем, отделываем, делаем с ней бизнес и продаем как бизнес. Мне нужно где-нибудь реализовывать свое творческое начало. Сейчас уже есть другие идеи, — добавляет Татьяна Муравлева.

Относительно стиля, в котором украшен двор и подъезд, Артур Ароян отмечает: это не барокко, а эклектичный псевдоантичный стиль. Ибо, несмотря на большое количество статуй, декор не отвечает основным критериям.

— Это очень гротескно. Интерес, который вызывает, стоит того. С точки зрения архитектуры, возможно, есть чему предъявить обоснованные претензии. Но, как культурный феномен, это место довольно интересно, свидетельствует о своеобразном культурном отпечатке, который накладывает античная архитектура классицизма в этом городе. Мне кажется, она каким-то образом влияет на умы людей. Так часто на мазаных хатах XIX-XX веков можно встретить элементы классицизма – пилястры, завитки, обрамления карнизов. Я бы сказал, что это могло бы быть памятником постмодернизма — даже можно было бы брать на учет его. Если бы тут была присуща ему ирония. Но ее тут нет, – комментирует архитектор.