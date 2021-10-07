Пикассо, Малевич и 149-летний завод - чем впечатляет знаменитая Пархомовка

Село Пархомовка на Харьковщине одно из самых уникальных в Украине. Здесь работает Художественно-исторический музей, где хранятся оригинальные картины всемирно известных художников - Пабло Пикассо, Камиля Писарро, Казимира Малевича. Последний несколько лет прожил в селе вместе с родителями и именно здесь впервые начал рисовать красками.

Кроме этого в селе находится один из старейших сахарных заводов Украины. Предприятие основал в 1872 году сахарозаводчик Иван Харитоненко. С тех пор око пережило две мировых войны, Голодомор и революции и остановило свою деятельность только три года назад.

Посетить Пархомовку приезжают туристы со всей Украины. Их поток не прекращается ни летом, ни зимой.

Автор: Ольга Стенько Село Пархомовка отдаленное от областного центра - Харькова - на 110 км

Пархомовка расположена на западе Харьковской области - на границе с Полтавщиной. Село протяженностью 8 км является одним из 13 населенных пунктов, вошедших в Краснокутскую поселковую громаду. Когда-то имело свой сельсовет и ежегодный бюджет в 6,5 млн грн. С лета 2020-го здесь действует старостат, где работает четыре человека. Есть амбулатория семейной медицины, школа, детский сад, клуб и две библиотеки. Работает 10 магазинов и три кафе.

Туристы из Полтавщины и Киевщины въезжающих в Пархомовку со стороны поселка Котельва Полтавской области. Дорога не самая лучшая - бывшая каменка застелена асфальтом, который потрескался. Поэтому всюду трещины и ямы. Большинство водителей, чтобы не испортить авто, не решаются разгоняться даже до 30 км/ч.

Автор: Ольга Стенько Дороги на окраине Пархомовки плохие

Останавливаемся машиной возле одного из жилых домов. Из калитки выглядывает мужчина средних лет. От его затемненных очков в тонкой металлической оправе отражается солнце. Несмотря на прохладную погоду, стоит без куртки - в спортивных штанах и синей футболке с коротким рукавом.

- Я блоггер, публикую материалы о нашем селе. Недавно выкладывал видео о Пархомовке. Как вы меня нашли ? - удивляется

Приглашает в небольшой уютный двор. С трех сторон он огражден сооружениями - одноэтажным домом, летней кухней и сараем. У стен клумбы, зеленеет куст помидоров. Неподалеку цветет разноцветная пеларгония. Высажена в оригинальные ставчикы - их из ткани и бетона делает хозяйка дома, Мария Дацюк.

Бывшая учительница сейчас на пенсии. С мужем 66-летним Александром Дацюком занимаются домашним хозяйством. Имеют двух сыновей.

- Завод ранее работал только в сезон - четыре месяца. Затем людей отправляли на биржу. Никого не выгоняли, - рассказывает Александр Дацюк. Был когда-то старшим слесарем смены на местном сахарозаводе. - Слесаревали, ремонтировали что-то круглый год. Когда сахар изготавливали, то работали в три смены. На моей было 65 человек. Сейчас завод не работает уже три года. Там владелец поменялся. Сейчас и не знаю кто. Но эти последни ребята, шо пришли - очень хорошо там сделали. Выбросили шесть немецких центрифуг и сделали три современные. Очень хороший выход сахара получался на новом оборудовании. На следующей год завод, наверное, будет работать. Потому что поле пропахали - как будто под посев свеклы. Правда, предприятие еще надо суметь запустить. Оно на газе работает, а он щас очень дорого получается. То раньше работали на угле и мазуте.

Автор: Ольга Стенько Пархомчанин Александр Дацюк ведет личный блог об истории родного села

С Александром Владимировичем сидим за зеленым пластиковым садовым столом в центре вымощенного плиткой двора. Мужчина охотно соглашается рассказать о технологическом процессе производства сахара.

- Собранную свеклу свозят на кагатное поле. Сбрасывают в сплавную яму, по которой в потоках воды корнеплоды плывут на территорию завода. После мойки их нарезают четыре центрифужные резки, - говорит. - Все это дело шло в диффузию. Там заливалось водой, перемешивалось, добавляли белый известковий кирпич. Затем этот сок с известковим раствором шел на сатурацию (в данном случае - насыщение газом, диоксидом углерода. - Gazeta.ua). Далее подавалось на выпаривание сока. И выходила сладкая патока. Все это кристаллизовали, добавляя немного сахара. Потом - не центрифугу первого продукта. Она крутила эту коричневую массу. Затем опускалась вниз и сахар выпадал на ленту и шел на сушку. Засыпался в бункера и на фасовку.

Один парень полез вентиль раскручивать и обжег себе ногу

Это очень схематическое описание, добавляет Александр Владимирович. На самом деле все сложнее, ведь в производстве сахара задействованы технологические и химические процессы.

- Там не работаю годов 20. Получилась одна неприятность. Пока мы были на планерке, один парень полез вентиль раскручивать и обжег себе ногу. Не очень обварился, все было в порядке. Мне сказали, что я виноват, потому что на планерке был. А по технике безопасности добавили, чтобы не переживал. Но я посмотрел и подумал - зачем мне такая большая ответственность надо? И сын поддержал: "Увольняйся, пап. Давай бизнесом займемся ".

С сыном занялись изготовлением окон, дверей, заборов из сетки. Имеют цех в Харькове, а в Пархомовке держат кузницу. В последнее время объемы производства пришлось уменьшить из-за нехватки кадров, признается Дацюк.

Александр Владимирович показывает свой "технопарк". Между сараем и загородкой с птицей под навесом и под открытым небом стоят несколько моторных устройств. Их сам спроектировал и построил. Идеи брал с интернета материалы - отходы производства кузницы, обрезки металла.

- Есть гидродровокол. И прибор для измельчения веток, делающий щепу. Сделал шесть тракторов самодельных. Остались два. Есть прицеп, чтобы картошку сажать. Разгребает землю, бросает картофель и заворачивает. За 15 минут садим 10 соток картошки, - говорит хозяин. - Есть трактор, что выкапывает картофель - остается просто пройти и собрать в ведра.

Сделал шесть тракторов самодельных

За беседой следит немецкая овчарка. Сидит на деревянном полу закрытого вольера. Не лает и не рычит, но всем видом демонстрирует готовность защитить хозяина.

- Саш, ну ты скоро там? У нас есть один час, и на Харьков едем, - из дома выходит невысокая женщина, ровесница Дацюков.

На прощанье хозяин угощает гроздью вкусного черного винограда. Его жена выносит пару жареных пирожков с картошкой.

Чем ближе к центру села, то лучше становится дорога. Ямы исчезли. Их, как и остатки старого асфальта, сгребли грейдером - выглядит, будто подготовили дорогу к ремонту. Пахнет битумом. Ремонтной бригады не видно. Сегодня выходной.

На развилке трасса становится почти равной. Обшарпанный дорожный указатель с кое-где облезлым светоотражающим синим покрытием указывает направления: прямо - Харьков, Краснокутск, слева - Ахтырка и Сумы. Напротив знака, за аккуратно подстриженной живой изгородью ярко зеленеет одноэтажное здание. Ее левую половину занимает маслобойня. В правой - магазин и кафе.

- Маслобойня не работает. В смысле, вобще-то работает, но сегодня выходной, - раздается женский голос из деревянной беседки.

Туристы заезжают, когда едут в музей. Бывает, и машинами, но чаще - автобусами

На летней площадке за одним из деревянных столов сидит невысокая продавщица со смартфоном в руке. При отсутствии покупателей вышла подышать воздухом.

- Туристы заезжают, когда едут в музей. Бывает, и машинами, но чаще - автобусами. Больше всего заказывают кофе, мороженое. В Пархомовке не остаются - здесь негде. Музей посмотрели, кофе выпили - и обратно, - говорит Ольга Несмашная.



Она родом из поселка Барвенково в другой части Харьковщины. В Пархомовке живет восемь лет. Рассказывает, что в селе много молодежи. А из развлечений - дискотека в кафе "У Вуса". Есть еще сельский клуб, где тоже устраивают танцы. Летом, раз в неделю, их проводили на уличной площадке.

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- Дети наши ездят выступать в Краснокутск и Харьков. В клубе есть танцевальный кружок, - продолжает Ольга. - Каждую субботу-воскресенье возим детей заниматься. Там же преподают музыку. В музей утром ходим рисовать - в художественную студию. Это бесплатно для жителей села организовал староста. В школе тоже есть секции - баскетбол, футбол, волейбол. Ранее обучалось до тысячи детей. Сейчас - 210.

Автор: Ольга Стенько Продавщица Ольга Несмашная живет в Пархомовке 8 лет

- Были мы Краснокутского района, а сейчас стали Богодуховского. Децентрализацию как сделали - все усложнилось. Если нужны какие-то документы, то надо ехать в Красный Кут (старое название Краснокутская до сих пор в употреблении среди жителей района. Это центр ОТГ в которую вошла Пархомовка - Gazeta.ua). Раньше все решалось по месту. С каждого годом все хуже и хуже становится жить в деревне. Молодежь уезжает на заработки - в Польшу, Чехию. Хотя для многих работа еще есть. Работает фирма "Славутич" - парни работают на комбайнах, на тракторах. Есть второе фермерское хозяйство, где 100 человек работают. Кто-то в клубе работает, магазинах, в школе. И на заводе щас есть такие, шо заняты. На следующий год предприятие будет работать, посеют на полях свеклу. Говорят, шо будуь искать людей. Там хорошо платят. Так средняя зарплата по селу шесть тысяч, добавляет Ольга. Но в сезон жатвы люди могут получать и до 15 тыс.

За магазином у ворот одного из частных домов говорят четыре человека - молодые мужчина и женщина, мотоциклист лет 55 без шлема. И хозяин дома, 42-летний Руслан.

- Какая можеть буть работа? Выживаем. На заработки ездят все - в Полтаву, в Харьков, Киев. В Польшу. Я пока дома. В огороде работаю, есть немного земли. Сахарозавод, говорят, запустят. Так те зарплаты, что они платили, уже людям не интересны, - говорит Руслан

- Минимальные зарплаты там, а остальне - в конверте, - вставляет свое слово мужчина на мотоцикле.

Автор: Ольга Стенько Чем ближе к центру села, тем лучше становится дорога

Количество рабочих мест сокращается из-за технический прогресс, рассказывают местные. То, что раньше делали десять - теперь способен выполнить один.

- На огороде что-то посеяли, что-то продали. И будет копейка. Он комбайн едет собирать у меня урожай. Выращиваю сою, - показывает на технику Руслан.

Открывает синие металлические ворота. Водитель Андрей Кисленко умело управляет комбайном Volvo. Аккуратно проезжает через двор к участку с соей.

- В этом году уродилось плохо - полторы тонны с одного гектара, - признается хозяин. - У меня здесь огорода 30 соток. Килограмм 400 сои должно быть. Откинуть севину - 100 килограмм. И остается чистой прибыли где-то три тысячи (в этом сезоне средняя закупочная цена на сою составляет 10 тыс. грн за тонну. - Gazeta.ua). Этого даже на дрова не хватит для отопления в месяц. Их продают по 700 гривен за куб.

До Пархомовки нет ни одного нормального проезда. Кругом ямы

Люди жалуются на дороги в селе - до Пархомовки нет ни одного нормального проезда. Кругом ямы. Асфальт, говорят, разбивает не только техника. Но и автобусы с туристами. Их каждый день по несколько ездит в музей.

- Правда, что-то начали усиленно сейчас дорогу делать. Это не просто так. Точно, кто-то будет ехать или что-то надо. У нас просто так ничего здесь не делается, - качает головой Руслан.

Автор: Ольга Стенько Ставок связан с территорией завода трубами

Сахарозавод расположен практически в центре села, на склоне холма. Его высокую голубую трубу видно издалека. Внизу, извне высокого бетонного забора - ставок. С него берут воду для мытья и транспортировки сахарной свеклы к предприятию.

Проходная для работников - это двухэтажное серое здание. Выглядит безлюдным. Объявления на стеклянных дверях извещает о карантине и обязательном масочном режиме. Огороженная яркими клумбами стоянка - пустая. Из-за деревьев на улице появляется серый внедорожник. Выходят мужчина и женщина - директор и секретарь завода.

Начальник - черноволосый мужчина лет 40, спортивного телосложения. Общаться отказывается, просит его не фотографировать. Ссылается на занятость.

Автор: Ольга Стенько Территория сахарного завода

- Мне никогда с вами говорить, у меня машины в поле, жатва. На заводе нечего смотреть. Там старого ничего уже не осталось, мы обновили оборудование, - говорит и исчезает внутри помещений проходной.

Собаки агрессивны и могут броситься

Впрочем, дает "добро" на фотосъемку. Успевает сказать охраннику, чтобы тот провел меня по территории и показал "дом Харитоненко". Охранник не очень охотно, но выполняет распоряжения главного. Предупреждает меня о собаках - просит, чтобы не делала лишних движений и не отставала. Мол, собаки агрессивны и могут броситься. Сидят в будке, но не привязаны - свободно бегают по территории.

Из-за забора вниз к производственным корпусам идет ограждена канава, которая ниже превращается в трубу, а потом исчезает в длинной галерее.

Автор: Ольга Стенько Канава, по которой транспортируют сахарную свеклу с кагатного поля, проходит сельскими улицами и по территории завода

- По этой канаве плывет свекла. Воду по трубам берут из пруда, закачивают наверх в отстойник. Свеклу высыпают в кагатную, бьют водобоем и оно сюда плывет через улицу. Канава закрыта решеткой. Тут на территории есть соломо-ловушки. Свекла моется, попадает на веса. Оттуда на нарезку, а затем на диффузию, - проводит экскурсию охранник 50-летний Виталий, фамилию не называет.

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Слева, почти на краю заводской территории из зарослей садовых деревьев выглядывает шиферная крыша небольшого дома из красного кирпича.

- Не знаю, почему его называют домом Харитоненко. Тут когда-то жило руководство - директор, бухгалтер. Но это давно. А потом, как завод работал, здесь общежитие было для работников, - заходим в голубые ворота слева на территории.

Автор: Ольга Стенько Гостевой дом для сезонных рабочих на территории завода называют "дом Харитоненко"

Еще один жилой дом находится на противоположном краю завода. Кирпичная одноэтажки тщательно побеленная. Во дворе окутана виноградом беседка. Яблони и много цветов. В заборе две калитки. Та, что ведет на территорию завода - давно закрыта. Другая - на улицу. Здесь живут бывшие работники, когда-то получившие жилье.

Самое большое и известное заводское общежитие находится за территорией завода - через дорогу от проходной. Здесь в XIX в. жили приглашенные на сахарный завод специалисты.

В 1890 году там поселился инженер и специалист по сахароварению - Северин Малевич. Был управляющим на заводе. Приехал с семьей - женой Людвигой и старшим сыном, 11-летним Казимиром. Будущий всемирно известный художник-авангардист и основоположник супрематизма - чуть ли не впервые рисовал красками именно в Пархомовке.

Автор: Ольга Стенько В этом доме в 1890-1894 годах, еще подростком, жил будущий гений супрематизма Казимир Малевич. Здание называют в Пархомовке "дом Малевича"

Семья Малевичей прожила в селе 5 лет. Юный Казимир окончил в Пархомовке аграрную пятилетку. Северин Антонович видел в сыне продолжателя семейного дела. На за пять лет стало ясно: Казимир выбрал искусство. В заводском доме разрисовывал стены.

Остатки деревянного кружева превратились в щепки. Дом находится в аварийном состоянии

В Пархомовке этот дом так и называют: "дом Малевича". Он находится перед церковью по улице Кооперативной. Когда-то побеленное двухэтажное сооружение было щедро украшено отделкой голубого цвета. Сейчас побелка обвалилась, краска облущилась, доски и балки растрескались, а местами и сгнили. От балкона осталась аварийная платформа, крыша поржавела, а остатки деревянного кружева превратились в щепки. Дом находится в аварийном состоянии.

Одно из окон фасада на втором этаже открыто. Из него на улицу свисает грязная, когда-то белая занавеска. Вяло шевелится от стремительного осеннего ветра. К фасаду кто-то из жителей пристроил крыльцо из красного кирпича.

Много пристроек владельцы сделали с другой стороны здания. Люди, как будто соревнуются - кто захватит больше площади и построит попросторнее. В окнах второго этажа кое-где выбиты стекла.

Автор: Ольга Стенько Со стороны двора "дом Малевича" облеплен пристройками и заборами

На совместном дворе 15-летняя Виктория в домашней одежде вывешивает стирку на просушку. Ветер развевает ее длинные волосы.

- У каждого здесь своя квартира. Отдельные входы. Как попасть на второй этаж - не знаю. Там еще недавно жили рабочие, которые приезжали работать на завод. Типа общежития было. Там, говорят, сейчас уже аварийное состояние наверху, крыша течет. На первом этаже все нормально с домом, - говорит Виктория.

В "доме Малевича" работает магазин. Его крыльцо расположен посередине фасада. Металлопластиковые окна украшены по периметру вагонкой.

Внутри видны деревянные сваи и балки. Владелица магазина покрасила их в едко-фиолетовый цвет.

- Все едут и говорят, какие у нас красивые колонны. Ранее они были серые. На старинной фотографии видела тоже, что были такого цвета. Но мне понравился фиолетовый, - говорит 47-летняя Ольга Федоренко.

Рассказывает, что туристы бывают часто. Фотографируются, расспрашивают о Малевиче.

Автор: Ольга Стенько Владелица магазина Ольга Федоренко занимается, как может, "домом Малевича"

- Я их в музей отправляю. Потому, что об этом доме и Малевиче ничего не знаю, - говорит Ольга. - Завод стоит, работы нет, с торговлей глухо. Если бы не музей - никто и не ездил бы сюда. Вот туристы зайдут, воды купят иногда. А то и ничего - пришли, сфотографировались и поехали.

Из подсобки выходит женщина лет 50 со следами муки на руках. Отряхивает их о зеленый синтетический фартук.

Как нужно добраться до родственников - хоть вертолет вызывай

- Ничего больше у нас тут интересного нет. Сорняками все заросло. Автобус в Красный Кут едет три раза в неделю. А так частники возят, таксисты. К внучке ездила первого числа за 200 гривен, - женщина говорит эмоционально, облокотившись на холодильник с мороженым. Не называется. - На Харьков если добираться, то с пересадкой в Краснокутске. Ни на Полтаву, ни на Ахтырку (городок в Сумской области, в 30 км от Пархомовки) - нет транспорта. Как нужно добраться до родственников - хоть вертолет вызывай. Даже в Котельву (поселок городского типа на Полтавщине, в 20 км от Пархомовки) не доедешь.

Женщины жалуются, что село приходит в упадок. До основания разобрали старый клуб и теперь на том месте помойка. Неподалеку музея - развалины старой больницы.

- К нам приезжала Светличная (Юлия Светличная - бывший председатель Харьковской ОГА, нардеп IX созыва. - Gazeta.ua) и я обратилась к ней. Она пообещала, что выделят деньги на реставрацию дома. В местной газете "Промінь" написали, что облгосадминистрация выделит миллион с чем-то на реставрацию. Так по селу уже начали говорить, шо Федоренчиха за тот миллион с чем-то продает магазин, - говорит Ольга.

Автор: Ольга Стенько Дом давно и сильно нуждается в реконструкции, но вместо этого на него повесили плакат, что здесь когда-то жил Казимир Малевич

Собирается в ближайшее время поехать в Краснокутск и обратиться к председателю общины Ирине Карабут. Хочет расспросить - где делись обещанные деньги. Ольга надеется, что средств хватит укрепить фасад, обновить деревянные декоративные элементы и отремонтировать крыльцо и крышу.

Предлагает показать плачевное состояние здания изнутри.

- Весь фасад я держу за свой счет. Но не могу на второй этаж зайти. Просила завод, чтобы обновили дерево. Они могут обработать фрезой, заменить наличники. Мужики бы заштукатурили. Это не так и много денег. Но никому кроме меня этого не надо, - рассказывает, поднимаясь на крыльцо.

Кирпичные ступени покрошены, провалились бетонные плиты. В образовавшихся углублениях - валяются старые пластиковые бутылки. За входной дверью в подъезд - такое же состояние пола.

- Вот у меня здесь выходят окна квартиры. Я прописана, но не проживаю. Единственная пытаюсь хоть как-то удерживать этот дом и единственная кому не дают приватизироваться. Уже все и во всех приватизировано, а мне не разрешают, - жалуется женщина. - Хотя я сделала документы на все это здание. Открывала ликеро-водочный отдел в магазине. Все за свой счет. А теперь не дают мне мою квартиру приватизировать.

Автор: Ольга Стенько Металлическая лестница на второй этаж "дома Малевича"

На второй этаж ведут литые металлические ступеньки, украшенные виньетками. Когда-то они были серыми и имели перила. Сейчас краска стерлась, а о перилах намекают разве что крепления.

Комнаты похожи на свалку: кучи грязных пакетов, бутылок и банок, между ними старые ведра, подставленные под дыры в крыше

Ольга долго пытается открыть дверь одной из квартир. Не понимает, что происходит - замка не было, но в щель видно, что дверь изнутри закрыта на крючок. Тонкой веточкой поддевает его. Заходим в комнату и видим, что к крючку привязана нить, пропущенная в разбитое стекло над дверью. Крючок можно закрывать-открывать стоя на улице.

Комнаты похожи на свалку: кучи грязных пакетов, бутылок и банок, между ними старые ведра, подставленные под дыры в крыше. Остатки мебели, одежды и посуды - покрытые толстым слоем грязи. Стекла выбиты, шуршат остатки полиэтиленовой пленки. Со стен свисают бумажные обои, из-под штукатурки торчит дранка.

Автор: Ольга Стенько Окно в одной из заброшенных квартир на втором этаже "дома Малевича"

Монументально выглядят колонны и балки, на которых держится дом. А еще - стропила на чердаке. Заглянуть под крышу дает возможность невысокая деревянная лестница, приставленная к стене в одной из квартир. Встав на верхнюю ступень, вытягиваю руку с телефоном и фотографирую. Вспышка выхватывает наваленный хлам. В объектив попадает и старая детская колыбель.

- Там с другой стороны, на чердаке, рисунки сохранились на стене. Картины. То еще помещикам кто-то рисовал. Но туда надо заходить с другой половины, а у меня ключа нет, - говорит Ольга Федоренко.

Автор: Ольга Стенько На втором этаже "дома Малевича" заброшенные квартиры превратились в свалки. Со стен свисают обои, штукатурка обваливается, под дыры в крыше, из которого течет в дождь, подставлены старые ведра

Пархомовский художественно-исторический музей расположен в двухэтажном доме-"палаццо", построенном в конце XVIII века графом Иваном Подгоричани. Усадьба в флорентийском стиле переходила из рук в руки, пока ее не приобрела семья сахарозаводчика. После революции 1917 года, усадьбу Харитоненко национализировали. В барском доме устроили заводоуправление. Впоследствии там создали один из лучших сельских музеев Украины.

- Музею 66 лет. Идея создания принадлежит учителю Пархомовской средней школы Афанасию Луневу. В село приехал в 1945 году, чтобы преподавать историю, - рассказывает старший научный сотрудник музея Оксана Евгеньевна Жадан, 49 лет. - Через некоторое время предложил детям в одном из классов - открыть школьный историко-художественный музей. Считал, что ученикам нужно знать историю своего края. Школьникам понравилась идея. Приносили всевозможные вещи, которые могли иметь какую-либо ценность: рушныки, народную одежду, предметы быта. Афанасий Федорович добавил из собственной коллекции иконы.

Музею 66 лет. Идея создания принадлежит учителю Пархомовской средней школы

Впоследствии у учителя возникла идея создать что-то более масштабное. Школьный исторический кружок переименовывают в искусствоведческий клуб "Радуга". Там дети изучают историю искусств, пишут письма художникам и в крупные музеи СССР. Просят помощи в создании сельского художественного музея. Первыми на просьбу откликнулись харьковские художники и подарили музею 55 работ. Произошло это в 1955 году.

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Сначала художественный музей располагался в небольшом сельском доме. Его история облетела всю страну и стала настолько популярна, что о музее решили снять фильм. Но киношники столкнулись с проблемой - сельский дом выглядел не презентабельно. В поисках помещения, где бы можно было разместить картины для съемок фильма, натолкнулись на здание конторы сахарного завода. Она занимала второй этаж, а первый пустовал. Вот в его восьми комнатах и развесили картины.

Автор: Ольга Стенько Старший научный сотрудник музея Оксана Жадан

После съемок Афанасий Лунев отказался разбирать экспозицию и настоял, чтобы помещение передали музею. Когда неподалеку построили новое заводоуправление, здание полностью перешло в распоряжение художественного учреждения.

Написал письмо Пикассо с извинениями

- Афанасий Лунев неоднократно встречался с Ильей Эренбургом (русский писатель, публицист. - Gazeta.ua), который лично был знаком с Пабло Пикассо, - продолжает Оксана Евгеньевна. - Эренбург много путешествовал за границей. Оттуда привозил пархомовским детям шикарные подарки - альбомы с цветными репродукциями. И якобы он сам написал письмо Пикассо с извинениями. Мол, его подарки передарил детям в Пархомовку. Речь о двух работах: портрете Фредерика Жолио Кюри и автолитографии "Голубь с веткой маслины". А вот керамику Пикассо подарил Московский музей изобразительных искусств имени Пушкина. У него была серия таких работ. У нас есть блюдо - белое с черными силуэтами, а существует еще черное с белыми фигурами.

Автор: Ольга Стенько В Пархомовском музее хранятся четыре работы французского художника Пабло Пикассо

В экспозиции много произведений, подписанных "неизвестный художник", "портрет неизвестного"

- Картины с такими подписями и пришли. Найти авторов - очень сложно в финансовом плане. К нам приезжали неоднократно специалисты и говорили что можно это сделать. Но мы ставим перед собой главную задачу - сохранить эти произведения. Не все картины безымянные. Например, есть "Портрет девочки" Фердинанда Бола, который был лучшим учеником Рембрандта.

Картины из Пархомовки периодически путешествуют на выставки в другие музеи Украины. Так, недавно вернулись произведения Кандинского и Малевича.

Ранее в украинских музеях экспонировались плакаты времен Первой мировой войны. В запасниках пархомовского - есть плакаты Альфонса Мухи, Леонида Пастернака, авторские эскизы костюмов Владимира Маяковского к его социально-бытовой пьесе "Мистерия-буфф".

Фото: Ольга Стенько

Постоянная экспозиция музея разделена на залы: иконописи, где древнейшим экспонатом является плащаница "Уложение во гроб", датированная ХVІІ веком. Есть зал западноевропейского искусства XVII-XX века. На витринах зала Западноевропейского фарфора можно найти хрупкие фигурки балерин в кружевных фарфоровых пачках и блюде родом из Мейсена. В зале восточного искусства с музейных витрин внимательно смотрит бюст египетской царицы Нефертити, подаренный Дрезденской художественной галереей.

Фотосъемка в музее разрешена. Но за нее надо заплатить 50 грн

Коллекция Восточноевропейского искусства XVIII-XX веков (в музее эта экспозиция называется залом отечественного искусства XVIII-XX веков) разместилась в трех залах. Здесь можно увидеть живописные и графические работы Шишкина, Репина, Архипова. Некоторые произведения большую часть времени покрыты покрывалами из плотной льняной ткани . Ведь графические рисунки под действием яркого солнечного света выгорают.

Фотосъемка в музее разрешена. Но за нее надо заплатить. Разрешение стоит 50 грн. Посетитель получает бейдж "Фото" на шлейке. Это дополнительная услуга. Входной билет для взрослого стоит 20 грн, детский и для льготников - 10 грн.

Всего в фондах музея более семи тысяч художественных произведений. Из них постоянно экспонируется около тысячи. Другие хранятся в специальных хранилищах - без света, с постоянной температурой и необходимой влажностью. И под надежной охраной.

Автор: Ольга Стенько Пархомовский художественно-исторический музей - один из лучших сельских музеев в Украине

ОХРАННИКУ ВЫСТРЕЛИЛИ В ГОЛОВУ

Пархомовский художественно-исторический музей дважды пытались ограбить, рассказывает Оксана Жадан.

- В 1984 году был случай. Знаю понаслышке, потому что тогда здесь не жила, - говорит Ольга. - Тогда срезали решетки, проникли в помещение и похитили несколько работ. Нашли только икону - в каком-то студенческом общежитии Харькова. Второе нападение произошло в 2007 году под вечер. Как раз собирались музей закрывать. Охранник получил тяжелое ранение. Врачи спасли его, но он стал инвалидом, прожил десять лет. Не так давно умер.

По данным СМИ, попытка ограбления произошла около 16:40 в пятницу 26 октября 2007 года. Двое мужчин зашли в музей как посетители. В одном из залов неожиданно сняли со стены две картины. Как потом выяснилось, это была гравюра по мотивам картины Рембрандта "Портрет раввина" - не оригинал, как многие думают, а копия. И копия картины Антонио Ван Дейка, выполненная в технике пастель. Один из охранников музея пытался помешать похитителям. И те применили огнестрельное оружие - тяжело ранили сотрудника в голову. Пуля повредила глаз. Убегая, воры покинули похищенные картины.

Другой охранник стрелял в преступников и ранил обоих. Несмотря на это, им удалось скрыться на автомобиле Ford. Позже милиция нашла это сожженное авто в лесопосадке возле поселка Опошня на Полтавщине - в 50 км от музея. Правоохранителям удалось не только установить личности злоумышленников, но и задержать их. Один оказался жителем города Соледар Донецкой области, другой - уроженец Полтавщины. Оба уже имели уголовное прошлое. Говорили и о третьем сообщнике, но следствию не удалось его установить. Злоумышленников приговорили к лишению свободы: киевлянин получил срок 8 лет, донбассовец - 14.

После этой попытки ограбления говорили, что Пархомовский музей имеет низкую степень защиты. Мол, поэтому надо перевезти все ценные экспонаты в Харьковский художественный музей - именно его филиалом является сельский. Однако, нашли другое решение: усилили безопасность в Пархомовке. Сейчас здесь современная система сигнализации. А охранники больше следят за соблюдением посетителями правил музея.

ЗАВОД КУПИЛИ ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Сахарозавод в Пархомовке основан в 1872 году. В 1918-м экономию Харитоненка национализировали. Образовали совхоз.

Сахарную свеклу выращивали на совхозных землях. Это сокращало расстояние транспортировки и буквально с полей корнеплоды везли на переработку. С 1932 года в совхозе начали откармливать скот отходами сахарного производства - жмыхом.

Предприятие фактически было уничтожено во время немецкой оккупации, восстановлено после войны, полностью реконструированное в 1960 году. Здесь постоянно работали 200 человек, а в период сахароварения (осень - зима) количество сезонных рабочих увеличивали до 600. За год производили более 17 тыс. т сахара.

В 1995-м завод был приватизирован, а за девять лет объявлен банкротом. С 2005-го новый владелец, компания "Синтал-Д", возобновила работу предприятия. Но 18 октября 2009 года, в период переработки нового урожая - на заводе произошла чрезвычайная ситуация. Вместе с газом по трубам для отопления закачали нефть. В аварийном режиме остановили производство, предприятие работало как склад.

В 2012-м Пархомовский сахарный завод за $1,7 млн купила компания "Цукровик-Агро". Проработав шесть лет, завод остановился.

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людей проживает в Пархомовке, говорит староста села 44-летний Евгений Силин. Площадь населенного пункта - 10,7 кв. км.