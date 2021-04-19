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понедельник, 19 апреля 2021 16:57

"Пес жил в этой будке. А теперь и я с ним" - пенсионерка выгнала своего мужа на улицу
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На Киевщине в селе Вишенки Бориспольского района женщина выставила на улицу своего мужа. 75-летний Валентин Булгаков 12 лет жил вместе с гражданской женой в квартире. В январе поселился в металлической будке, стоящей во дворе дома.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  На Киевщине в селе Вишенки Валентина Ивановича выгнали на улицу. Теперь он живет в металлической будке
На Киевщине в селе Вишенки Валентина Ивановича выгнали на улицу. Теперь он живет в металлической будке

Из Киева в Вишеньки ехать машиной 25 мин. У сельского совета несколько женщин продают картофель, лук, зелень и книги. Спрашиваем у них о человеке, который живет в будке.

"Пойдем, покажу. Я - его соседка. Помогаю Валику, чем могу. Кормлю. Наш председатель его отправлял в больницу. Дважды отвозили, но он бежал", - отвечает женщина в белом платке. Представляется Людмилой.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  На Киевщине в селе Вишенки Валентина Ивановича выгнали на улицу. Теперь он живет в металлической будке
На Киевщине в селе Вишенки Валентина Ивановича выгнали на улицу. Теперь он живет в металлической будке

Женщина несколько метров ведет дорогой, а затем поворачивает налево. Небольшая будка, накрытая шифером, стоит за сельским советом. Красная краска на металлических стенах облупилась. Рядом с дверью лежит рваный матрас и пес Барон. Двери в будку открыты. Внутри на небольшом столе стоят несколько банок и чашек, сбоку - алюминиевая миска и пепельница. Рядом лежит пакет с мусором. Сквозь приоткрытую дверцу шкафа видно кожаную куртку и джинсы, висящие на перекладине. Пахнет сигаретами и грязными носками. На диване лежит шерстяное одеяло и куча лохмотья. Там спит хозяин.

К будке подходит 61-летний Александр Васильевич, живущий в доме рядом, с тарелкой горячего борща. Ставит ее в будке на стол. Рядом кладет ложку.

"Просыпайся. Борща поешь, пока горячий", - Александр Васильевич заходит в будку и тормошит Валентина Ивановича.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  На Киевщине в селе Вишенки Валентина Ивановича выгнали на улицу. Теперь он живет в металлической будке
На Киевщине в селе Вишенки Валентина Ивановича выгнали на улицу. Теперь он живет в металлической будке

Тот просыпается. Садится за стол и приглаживает растрепа волосы. Когда берет ложку, низко наклоняется над тарелкой. Когда ест, чавкает.

"Даем то, что получается. Что, отдельно будем ему варить? Жена вчера специально пришла с работы и вечером сварила борщ. Так что мы с дедом не голодны. Он человек, есть хочет. Жалко его, хороший дед. Знакомые с ним лет 10. 12 лет назад он здесь оженился. До этого жил со второй женщиной в каком-то селе под Переяславом Киевской области. Когда она умерла, там дом продал и сюда переехал. Стал жить с Валентиной. Жили они нормально, пока не вмешалась ее дочь. Она забеременела и к ним переехала. Когда родила, попросила Валентина съехать. И раньше бывало, что он в будке жил. Но с перерывами. А потом из квартиры все его вещи вынесли, и он тут поселился. Когда морозы были, то ходил к соседу. Тот брал с него 100 гривен в день", - говорит Александр Васильевич.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Сосед Александр Васильевич принес тарелку борща и фонарик
Сосед Александр Васильевич принес тарелку борща и фонарик

После обеда Валентин Иванович поджигает сигарету. Он в потертых джинсах, серой кофте и военной безрукавке.

"Родился в Макеевке под Донецком. С 16 лет работал на коксохимзаводе. Заработал на пенсию восемь тысяч гривен. Мы с Валентиной хорошо жили, я никогда ей не грубил. Вместе со своей дочерью они всю пенсию с моей карточки снимали. Дочь виновата, что мы разошлись", - рассказывает мужчина.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  После обеда Валентин Иванович поджигает сигарету
После обеда Валентин Иванович поджигает сигарету

В будку заглядывает пес Барон. Лает, а потом крутит хвостом.

"Барона дочь Валентины еще щенком взяла. Пес жил во дворе в этой будке. А теперь и я с ним. Когда обо мне сюжет сняли, то Валентина пришла на следующий день. Как она меня "хвалила". Даже не знал, что я такой. И дрянью называла, и кем я только не был. Но я не обижаюсь. У меня такой характер. Я хоть и конфликтный, но сдержанный", - говорит Валентин Иванович.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Пес Барон, который живет вместе с Булгаковым в будке
Пес Барон, который живет вместе с Булгаковым в будке

"На днях ездили смотреть новую будку. Она лучше, хоть и небольшая. Мне места хватит", - добавляет он.

К будке подходит соседка Людмила в очках.

"Это моя подруга, она всегда меня выручает", - объясняет Булгаков.

"И сегодня выручила. Привезла телевизор. Показать, что тебя не оставляют в беде. Он сегодня уже устал. Вы знаете, со скольких у него люди?", - отвечает женщина.

У Булгакова проблемы с ногами. Но в больницу ложиться не хочет.

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"Провели предварительные договоренности с домом престарелых. Но мужчина категорически отказывается, чтобы его туда устроили. А силой тащить его не можем", - говорит сельский староста Виталий Пилипчук.

В Херсоне мужчина выгнал на улицу мать. Мужчина сменил на дверях замки, и теперь женщина не может попасть в квартиру. Полицейские выяснили, что у женщины не было надлежащих условий проживания. Она спала на матрасе, который был постелен на полу у окна, ведь комната завалена инструментами.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК, фото: Тарас ПОДОЛЯН
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