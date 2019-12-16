Пес, петух и Надднепрянский колорит: как гадали на Андрея

Вечером 14 декабря в Краеведческом музее в Черкассах сходятся горожане на празднование вечерницы "Чудасия на Андрея". Несмотря на морось и густой туман, из соседних улиц идут семьями с детьми и группы молодых девушек.
В помещении музея на первом этаже людно и тесно. Посреди зала на импровизированной сцене ведущая Леся Побиванець в платье-вышиванке рассказывает о традиционных способах гадания на Андрея.
Справа, на фоне вышитого ковра на стене, стоит скамейка. Женщина в белом платке приглашает присесть. Показывает как украинки носили традиционный головной убор. Быстрыми движениями завязывает девочке платок, потом дает большое зеркало, чтобы могла на себя смотреть. Та улыбается и просит подругу сфотографировать.
Сбоку мастера продают украшения из натуральных камней, венки на голову с искусственными цветами и ягодами. А также раскрашенное имбирное печенье и свечи различных форм.
На лестнице, ведущей на второй этаж, толпа людей нависает над сценой. За лестницей обустроили фотозону. На стенах висят вышитые полотенца, украшенные венки с разноцветными лентами и раритетные фотографии.
На втором этаже для детей проводят мастер-классы. За разными столами делают куклы из кукурузных листьев, расписывают вручную печенье, делают елочные украшения. Со всех сторон слышно детские крики: "Мам, мам, посмотри".
"Мы не ожидали такого количества людей. Обычно в холле первого этажа прохладно, особенно зимой. Сейчас я стою в тоненьком платья и мне таки жарко, - смеется организатор мероприятия 41-летняя Галина Тимошенко. - Вечера на Андрея проводим уже несколько лет подряд. Стараемся популяризировать и уважать украинские традиции. Потому что сейчас уже мало кто празднует, особенно в городах. Радуемся такому количеству гостей. Сегодня будем учиться и калиту правильно замешивать, и гадать с собакой и петухом. Некогда будет скучать".
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В толпе у сцены миниатюрная блондинка с короткими волосами встает на цыпочки поднимая вверх фотоаппарат. Пытается захватить в кадр ведущую.
"Мы с подругами лет 5 назад гадали, правда на святки. Выливали воск в воду, прятали различные предметы под чашки, сжигать листья с желаниями и против свечи по тени разгадывали послание, - рассказывает фотограф 36-летняя Анна Криворотова. - Подруга очень хотела собственную квартиру. Под одну из чашек, спрятала ей ключи. Именно ту чашку она и выбрала. За год гадания сбылось - она купила собственное жилье. А я нагадала себе мужа".
Я только посмеялся и сказал, что это на небе ей написано терпеть меня всю жизнь
В нескольких шагах мимо пробегает белокурый мальчик в синем комбинезоне. За ним с курткой идет высокий мужчина. Пытается одеть ребенка, но тот сопротивляется, просит отца еще побыть.
"Гаданием на Андрея, Екатерины или Варвары никогда не маялся. Но жена сказала, что нагадала меня, - говорит 33-летний Андрей Кульбида. Одет в льняную вышиванку с синим орнаментом. Вышила жена. - Как будто она, будучи подростком, загадала, чтобы ей приснился суженый. Во сне увидела мои глаза и улыбку. Об этом сне рассказала уже после свадьбы. Я только посмеялся и сказал, что это на небе ей написано терпеть меня всю жизнь".
Со сцены ведущая зазывает холостых девушек узнать, выйдут ли замуж в новом году. Выходят несколько женщин и девушек-подростков. Им раздают пончики, которые просят заговорить, чтобы гадания сбылось. После этого из толпы выходит девушка с собакой на руках. По замыслу, какой девицы собака съест пончик - та и пойдет замуж. Животное, испугавшись толпы людей, убегает под лестницу. Так повторяется несколько раз.
"Видно, где-то там невеста стоит, раз Джесси туда постоянно убегает", - шутит ведущая.
После нескольких попыток, собака все же подходит к пончику одной из гадательницы с коротким волнистыми волосами и надкусывает ее. Женщина гладит пса и признается, что очень хочет замуж.
"Должна признаться, ни разу не гадала. Не было подходящей компании, а самой не интересно. Не знаю, как сейчас гадают, - говорит 15-летняя Елена Ершова. Имеет длинные светлые волосы и широкие темные брови. Руки поставила в замок, губы подкрашены розовым блеском. - Слышала что-то о зеркале и воске, но пробовать не буду - страшно наколдовать что-то плохое и притянуть к себе. Тетя как-то рассказывала, что бросала сапог через ворота. Но мы сейчас живем в XIX веке, в квартирах. Сомневаюсь, что стоит куда-то бросать обувь. Потом ее не найдешь".
На дворе, у дверей в здание мальчики бросаются друг в друга остатками снега, который не успел растаять по углам. Меньший просит старшего не бросать в него льдом. Старший отвечает, что это в последний раз. Потому что больше снега нет.
Густой туман превращается в сильный дождь.
В Киеве на Майдане Независимости отметили День достоинства и свободы 21 ноября. Около 18:00 часов начинают сходиться люди. Несут цветы и свечи к Аллее Героев небесной сотни. Отовсюду слышать рассказы о событиях этого дня произошли 6 лет назад.
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