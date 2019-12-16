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вторник, 17 декабря 2019 02:08

Пес, петух и Надднепрянский колорит: как гадали на Андрея
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Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"
Фото: Петр Веретельник
Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"
Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"
Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"
Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"

Вечером 14 декабря в Краеведческом музее в Черкассах сходятся горожане на празднование вечерницы "Чудасия на Андрея". Несмотря на морось и густой туман, из соседних улиц идут семьями с детьми и группы молодых девушек.

В помещении музея на первом этаже людно и тесно. Посреди зала на импровизированной сцене ведущая Леся Побиванець в платье-вышиванке рассказывает о традиционных способах гадания на Андрея.

Автор: Петр Веретельник
  Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"
Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"

Справа, на фоне вышитого ковра на стене, стоит скамейка. Женщина в белом платке приглашает присесть. Показывает как украинки носили традиционный головной убор. Быстрыми движениями завязывает девочке платок, потом дает большое зеркало, чтобы могла на себя смотреть. Та улыбается и просит подругу сфотографировать.

Сбоку мастера продают украшения из натуральных камней, венки на голову с искусственными цветами и ягодами. А также раскрашенное имбирное печенье и свечи различных форм.

Автор: Петр Веретельник
  Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"
Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"

На лестнице, ведущей на второй этаж, толпа людей нависает над сценой. За лестницей обустроили фотозону. На стенах висят вышитые полотенца, украшенные венки с разноцветными лентами и раритетные фотографии.

На втором этаже для детей проводят мастер-классы. За разными столами делают куклы из кукурузных листьев, расписывают вручную печенье, делают елочные украшения. Со всех сторон слышно детские крики: "Мам, мам, посмотри".

Автор: Петр Веретельник
  Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"
Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"

"Мы не ожидали такого количества людей. Обычно в холле первого этажа прохладно, особенно зимой. Сейчас я стою в тоненьком платья и мне таки жарко, - смеется организатор мероприятия 41-летняя Галина Тимошенко. - Вечера на Андрея проводим уже несколько лет подряд. Стараемся популяризировать и уважать украинские традиции. Потому что сейчас уже мало кто празднует, особенно в городах. Радуемся такому количеству гостей. Сегодня будем учиться и калиту правильно замешивать, и гадать с собакой и петухом. Некогда будет скучать".

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Автор: Петр Веретельник
  Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"
Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"

В толпе у сцены миниатюрная блондинка с короткими волосами встает на цыпочки поднимая вверх фотоаппарат. Пытается захватить в кадр ведущую.

"Мы с подругами лет 5 назад гадали, правда на святки. Выливали воск в воду, прятали различные предметы под чашки, сжигать листья с желаниями и против свечи по тени разгадывали послание, - рассказывает фотограф 36-летняя Анна Криворотова. - Подруга очень хотела собственную квартиру. Под одну из чашек, спрятала ей ключи. Именно ту чашку она и выбрала. За год гадания сбылось - она ​​купила собственное жилье. А я нагадала себе мужа".

Автор: Петр Веретельник
  Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"
Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"

Я только посмеялся и сказал, что это на небе ей написано терпеть меня всю жизнь

В нескольких шагах мимо пробегает белокурый мальчик в синем комбинезоне. За ним с курткой идет высокий мужчина. Пытается одеть ребенка, но тот сопротивляется, просит отца еще побыть.

"Гаданием на Андрея, Екатерины или Варвары никогда не маялся. Но жена сказала, что нагадала меня, - говорит 33-летний Андрей Кульбида. Одет в льняную вышиванку с синим орнаментом. Вышила жена. - Как будто она, будучи подростком, загадала, чтобы ей приснился суженый. Во сне увидела мои глаза и улыбку. Об этом сне рассказала уже после свадьбы. Я только посмеялся и сказал, что это на небе ей написано терпеть меня всю жизнь".

Автор: Петр Веретельник
  Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"
Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"

Со сцены ведущая зазывает холостых девушек узнать, выйдут ли замуж в новом году. Выходят несколько женщин и девушек-подростков. Им раздают пончики, которые просят заговорить, чтобы гадания сбылось. После этого из толпы выходит девушка с собакой на руках. По замыслу, какой девицы собака съест пончик - та и пойдет замуж. Животное, испугавшись толпы людей, убегает под лестницу. Так повторяется несколько раз.

"Видно, где-то там невеста стоит, раз Джесси туда постоянно убегает", - шутит ведущая.

После нескольких попыток, собака все же подходит к пончику одной из гадательницы с коротким волнистыми волосами и надкусывает ее. Женщина гладит пса и признается, что очень хочет замуж.

Автор: Петр Веретельник
  Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"
Вечером 14 декабря в Краеведческий музей в Черкассах сошлись более 500 горожан на празднование вечеринок "Чудеса на Андрея"

"Должна признаться, ни разу не гадала. Не было подходящей компании, а самой не интересно. Не знаю, как сейчас гадают, - говорит 15-летняя Елена Ершова. Имеет длинные светлые волосы и широкие темные брови. Руки поставила в замок, губы подкрашены розовым блеском. - Слышала что-то о зеркале и воске, но пробовать не буду - страшно наколдовать что-то плохое и притянуть к себе. Тетя как-то рассказывала, что бросала сапог через ворота. Но мы сейчас живем в XIX веке, в квартирах. Сомневаюсь, что стоит куда-то бросать обувь. Потом ее не найдешь".

На дворе, у дверей в здание мальчики бросаются друг в друга остатками снега, который не успел растаять по углам. Меньший просит старшего не бросать в него льдом. Старший отвечает, что это в последний раз. Потому что больше снега нет.

Густой туман превращается в сильный дождь.

В Киеве на Майдане Независимости отметили День достоинства и свободы 21 ноября. Около 18:00 часов начинают сходиться люди. Несут цветы и свечи к Аллее Героев небесной сотни. Отовсюду слышать рассказы о событиях этого дня произошли 6 лет назад.

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