Паламаш, кусачая Бусинка и француженка Шанель: как живут тысячи выброшенных собак и кошек в самом большом приюте Украины

Самый большой в Украине приют для бездомных животных работает в селе Федоровка Вышгородского района Киевской области. От столицы туда ехать немного – 75 км. Однако добираться придется собственным автомобилем, попутками или на такси в 160 грн от поселка Дымер – общественный транспорт из Киева в Федоровку не ездит.

"Сириус" организовала волонтер Александра Мезинова в 2000 году. Сперва приют базировался в селе Ясногородка, но позже переехал на место своей нынешней дислокации. Раскинулся на территории в 4 гектара, где обустроены внутренние и внешние вольеры, ветеринарный дом.

За годы работы "Сириус" спас далеко не одну тысячу кошек и собак, которые были бездомными или брошенные хозяевами на произвол судьбы. Для более 5 тыс. животных волонтеры нашли новых хозяев.

В настоящее время здесь проживает более 3300 животных. На их содержание нужны немалые средства. В частности, на одну собаку уходит в среднем 100 грн. в неделю. Кроме этого есть расходы на ветеринарные препараты, оплату коммунальных платежей, ремонт старых вольеров и строительство новых. Без меценатов и небезразличных здесь не обойтись. И люди помогают, говорят волонтеры. Однако признаются, что бывают периоды, когда денег не хватает даже на обеспечение базовых нужд.

Корреспондент Gazeta.ua побывала в "Сириусе", поговорила с волонтерами об их нелегкой работе. Но узнала эмоциональные и щемящие истории животных, которые сейчас содержатся в приюте.

ПАЛАМАШ И НАША ЕВГЕНИЯ

С Дымера в Федоровку ехать менее 15 мин. Побитая ямами асфальтированная дорога проходит через густой сосновый лес. Машины на трассе встречаются очень редко.

Высокий и потемневший от влаги деревянный забор зверинца заметен издалека. На нем висит огромный плакат: "Приют для животных СИРИУС". На территорию можно пройти через железную калитку, закрытую изнутри. Как только подходим к ней поближе – с другой стороны поднимается громкий щенячий лай. Его мгновенно подхватывают взрослые собаки. Лай доносится из всех уголков "Сириуса".

Автор: Лилия МЫЦКО Приют находится в 75 километрах от Киева

Через мгновение слышно, как кто-то проворачивает ключ в замке. Калитку открывает стройная невысокая женщина. Несмотря на морозный день, одета легко – только во флисовую кофту и черную тонкую жилетку.

– Я уже привыкла к холоду, – объясняет управляющая приютом 59-летняя Лариса Николаевна Вельгус. Достает из кармана старенький мобильный телефон и сообщает о нашем приезде администрации "Сириуса". Приглашает зайти внутрь. – Покажу вам здесь все.

Здесь спаниель у нас умирает, кто-то выбросил!

С обеих сторон узкой дорожки стоят вольеры с собаками. При виде "чужаков" они бросаются в сетки и становятся на задние лапы.

– У меня здесь кругом любимчики. Вот Паламаш, - говорит Лариса Николаевна, указывая на короткошерстсного толстого пса, который трется о ее ноги. – Чего так назвали? Ибо весь был сломан. В клинике складывали в кучу. Его забрали сюда прошлой осенью, как раз в мороз и дождь. Позвонили нам и сказали: "Здесь спаниель у нас умирает, кто-то выбросил!". Лапки до сих пор кривые. Сначала был плоский, совсем худой. А теперь круглый, как пуфик. Ему уже больше 9 лет. Гладить тебя надо, да?, – рукой поглаживает пса.

Автор: Лилия МЫЦКО Сейчас в «Сириусе» живет более 3000 животных. Преимущественно кошек и собак

Лариса Николаевна руководит убежищем девятый год. До этого работала бухгалтером, однако бросила работу и устроилась по объявлению в "Сириус". Проживает в селе Федоровка. Поэтому имеет возможность посвящать убежищу много времени.

- Могу работать по 15-18 часов в день. Лечу животных, вакцинирую, управляю персоналом. Мне не заработная плата важна, – признается. – Я очень люблю животных. У меня у самой три собачки и пять кошек. Давайте зайдем в операционную?

Так здесь называют один из домиков зеленого цвета у входа. В операционной лечат и стерилизуют животных приглашенные ветеринары. В двух узких коридорах стоят кастрюли с вареной курятиной, коробки с лекарством и кормом, хозяйственные принадлежности. В нос бьет запах пищи, которую готовят собакам и кошкам.

Евгения отбилась от мамы и не успела спрятаться на зиму. Кормили ее кошачьим кормом

В клетках, прикрытых пледами и покрывалами, хило потягиваются трехмасные коты. У самой двери операционной в клетке из пушистого рыжего воротника виден нос ежа. Животное переворачивается и пугливо выглядывает наружу, высунув иголки.

Автор: Лилия МЫЦКО Ёж Евгения – любимица работников приюта

- Нашли люди ее совсем маленькой. Это Евгения наша, – говорит Лариса о еже. – на ладошку помещалась. Видимо, отбилась от мамы и не успела спрятаться на зиму. Кормили ее кошачьим кормом, то уже выросла до двух килограммов! Построим ей на улице вольер, потому что уже не сможет на свободе жить. Привыкла к ежевенству.

КУСЮЧАЯ БУСИНКА

Управляющая едва перекрикивает лай любимцев, подбежавших к двери операционной. Выше всех к Ларисе Николаевне прыгает маленькая собака Бусинка с белой шерстью и рыжими пятнами по бокам.

- Не надо руками ее трогать, потому что внешность обманчива: вроде хорошая, а может укусить. Давай на место, – пытается отогнать Бусинку. – Если бы она вела себя прекрасно, то уже давно бы в семье была. Характер противный, ревнующий. Погладишь какую-нибудь собаку – бросается и начинает ее грызть. У Бусинки была женщина-хозяйка, но попала в больницу и привезли собачку к нам. Глаза были больные, но вылечили.

Фото: Лилия МЫЦКО

Имена четырехлапых придумывают волонтеры или работники убежища. Сюда попадают бездомные животные или те, которых хозяева покинули или не могут содержать по разным обстоятельствам. Ежемесячно в "Сириус" попадает около 60 животных. Дома за такое же время удается найти меньше, чем для половины из этого количества животных.

Много больных животных привозят. Глаза закисшие, сопли, герпевирус съедает глаза

На стальных полках и окнах операционной стоят бутылки и коробочки с медикаментами. Под столом на лежанке устроился белый пес с большими черными ушами.

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– Много больных животных привозят. Глаза закисшие, сопли, герпевирус съедает глаза, - покаивает рябого кота, который внимательно прислушивается к голосу гостей. Ему пришлось ампутировать оба глаза из-за того, что были поражены инфекцией.

Автор: Лилия МЫЦКО В приюте много медпрепаратов, необходимых для лечения животных

Лариса цепляет к поводку за ошейник пса из клетки на полу. Приехал в приют недавно. Выводит животное на улицу, чтобы выгулять. Привязывает к двери.

- Вот та собачка, что светлее, приехала к нам в ужасном состоянии. Кошмар!, - управляющая показывает на вольер, где сидят три больших пса. – Не кормили ее, пожалуй. Надо было откормить, потому что сразу не запихнешь. Через два месяца только смогла оклематься.

РАБОТНИКИ И ОБЩЕЖИТИЕ

В приюте работают 19 человек. Должны каждый день кормить и убирать у животных. А также строят новые вольеры и клетки для собак.

- Я плотником работаю, ремонтом занимаюсь и стройкой, - говорит 42-летний Владимир в рабочей одежде и серьгой в ухе. С коллегой переносят по территории деревянные доски. - Больше года здесь работаю. До этого с женой были на втором приюте, но там условия хуже. Животных люблю, – уверяет.

Людей 15 здесь всего живет. Свет, вода, отопление – все есть

Владимир родом из села Широкино Донецкой области. В Киевскую область перебрался после начала русско-украинской войны. Жил с женой сначала в Яготинском районе.

- За морем раньше скучал (Широкино омывается Азовским морем. – Gazeta.ua). Сейчас уже привык, смысла нет туда возвращаться. Живу здесь на территории приюта – в общежитии. Людей 15 здесь всего живет. Свет, вода, отопление – все есть. Летом разъезжаются работники. Остается недостаточно народа.

Автор: Лилия МЫЦКО Содержание приюта ежемесячно обходится почти в 2 млн. грн. Деньги удается привлечь благодаря меценатам

В свободное время работники приюта развлекаются просмотром телевизора и общением друг с другом. Вместе празднуют дни рождения и другие праздники. Получают по 10 тысяч гривен заработной платы. Продукты покупают в местном магазине, еду готовят на кухне общежития.

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- Моя любимица здесь Фрося, - показывает на большую рыжую собаку, носящуюся по двору. – Бегает везде за мной хвостом. Я приехал, а она здесь уже была. Вот с ней год и четыре месяца уже. Характер у нее вообще спокойный, погладить можете. Ладно, пойду работать дальше, - мужчина засовывает наушник в ухо и с Фросей медленным шагом направляется к вольерам.

Автор: Лилия МЫЦКО Работа в приюте для животных "кипит" постоянно

РАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ

Основательница "Сириуса" Александра Мезинова подъезжает в приют в черном длинном пуховике и белой вязаной шапке со снежинками. Ее приход приводит в вольерах настоящий восторг - животные визжат и лают. Так здороваются со спасительницей.

Между ногами Александры путается короткошерстная Белочка. На морозном солнце ее мех сверкает серебром.

– Привет, Белочка! Ты меня увидела?, – радостно выкрикивает волонтер. – Ее так назвала хозяйка, пожилая женщина лет 80. Жила в доме престарелых, что недалеко от нас. Я подъехала туда, ведь там много было бездомных животных. Купила колбасу и начала кормить. Бабушка очень удивилась, что я отдаю так много колбасы этой живности. Подумала, что я травлю собак. Объясняла ей, кто я, показывала паспорт. Пришлось привезти бабушку в приют, чтобы все доказать. Стали с ней с друзьями. Привозила ей и ее животным вкусности. К сожалению, женщина уже умерла. Забрали ее собак и кошек сюда. Среди них была и Белочка.

Автор: Лилия МЫЦКО Александра Мезинова до основания приюта пела в хоре. Но решила резко изменить свою жизнь

– 99,9% животных, которые есть здесь, сдали безответственные люди, – говорит Александра. – Мы их спасаем, лечим, привлекаем врачей, стерилизуем, оперируем. Пытаемся потом их устраивать в хорошие семьи. Приютов по Украине – огромное количество. Но это не выход. Необходимо уменьшать количество бездомных животных.

В основном в приют попадают животные из Киева и Киевской области. За неимением мест некоторым просителям забрать кошек или собак - приходится отказывать, объясняет Александра. Но признается, что часто четырехлапых подбрасывают прямо под забор.

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Устраивать собак и кошек в новые семьи помогают волонтеры и кураторы, которые проводят собеседования с потенциальными владельцами. Хозяин должен любить животных и быть готовым вкладывать деньги в лечение и хорошую еду для питомца. Кроме того, должно иметь свободное время на животное.

Автор: Лилия МЫЦКО Александра Мезинова основала приют для животных в 2000 году. За это время спасла немало собак и кошек от голодной смерти

– Не можем забрать сюда всех. Но можем разместить объявления и фотографии животных у себя на страницах, – говорит Александра. - Многие животные даже не доезжают до приюта – их забирают моментально. Так недавно было с морской свинкой, когда у ребенка хозяев случилась аллергия. Мы тут же нашли, кому отдать.

Это Черныш. Его сбили и он не может без колясочки передвигаться

От мороза идем снова греться в операционную. Александра здоровается со всеми животными. Поглаживает собаку с черными и белыми пятнами на шерсти.

– Это Черныш. Его сбили и он не может без колясочки передвигаться. Уже около года прошло. Очень надеемся, что кто-то захочет его взять. Был домашним. Попал под машину, волонтеры его подобрали, – объясняет основательница "Сириуса".

Автор: Лилия МЫЦКО Все животные в приюте находятся в комфортных условиях

Под ногами барахтается щенок с черной легкой шерстью. Его подбросили недавно.

- Люди, сдающие животных - равнодушные и безответственные. Часто звонят соседи, которые заметили плохое обращение с питомцами и просят забрать. У нас был такой Каспер, которого били по голове и он ослеп от этого, - продолжает женщина. – Недавно у нас умерла собачка-девочка. Поехали за ней, когда позвонили люди и попросили забрать. Мол, животное зашло в подъезд и от него неприятный запах идет. Мы приехали, а собачка на коврике лежит. Просто таилась в доме от холода. На спине у нее ножом были вырезаны полоски кожи. Там все гнило… Мы животное забрали. Так всю жизнь у нас и прожила.

Была у нас Шанель – французский бульдог. Ее в лесу нашла собака пожилой пары

Нередко в приют попадают и породистые собаки.

- Была у нас Шанель – французский бульдог. Ее в лесу нашла собака пожилой пары. Сидела в лесу и если бы ее не заметили, то погибла бы. Когда забрали в клинику, то лапы у Шанель все внутри были стерты, позвоночник поврежден. Скорее всего, в лес ее доставили хозяева, которым она стала не нужна после того, как попала под машину. А ведь когда была здорова, то думаю, что с ее помощью разводили щенков. Хорошо, что нашлись люди, которые влюбились в нее и забрали

В операционную заносят молодую собаку с черной шерстью. Александра берет девочку на руки. Животное ластится к женщине.

– Ее забрали 30 декабря, а потом вернули назад, – руководительница "Сириуса" сильнее прижимает собаку к груди. – Она необыкновенная девочка, маленькая. У нее сейчас стресс огромный, она дрожит. Животное побыло в месяц в семье.

Автор: Лилия МЫЦКО Ко всем животным в приюте относятся с искренней любовью. Собаки и коты отвечают взаимностью – постоянно ластятся к своим спасителям

– Недавно маленькую черную тоже вернули, – присоединяется к разговору Лариса. – Я никогда не видела, чтобы собака так радовалась, когда возвращалась в приют. Так лаяла и прыгала! Было плохо у хозяев, наверное.

- Она же как ребенок, привыкла к людям, думала, что нашла дом, - продолжает директор. – Вчера забрали ее маму как раз. Они к нам из леса в деревню пришли, мама и две девочки, скитались здесь. Голодные от дома к дому бегали. Наверное, грибники потеряли, частенько такое бывает. Одну девочку забрали сразу. Светленькая, волнистая была. И вот маму взяли, а она осталась одна.

На глазах Александры блестят слезы. Она целует животное и не отпускает из рук.

– Каждый раз рвется сердце, будто частичка отмирает. Невозможно спокойно это принимать. Когда умирают старые животные в приюте, то становится очень их жалко. Чувствую вину, что не смогла найти семью для них.

Автор: Лилия МЫЦКО Коты, собаки и даже ежи да голуби – в «Сириусе» спасают всех

В коридоре операционной сидит черный кот с бирюзового цвета глазами. Хочет пробраться внутрь.

– Попал в детстве в вольер со щенками, – говорит Александра. – Хорошо, что к маленьким. Вырос с ними и теперь думает, что он пес. Мы называем его котенок Гав или Босс.

Это танцует Ясенька

От летающей шерсти чешется нос. Кошки из клеток пытаются лапами поцарапать верхнюю одежду – привлекают внимание посетителей и позируют, выгнув спины.

– Это танцует Ясенька, – уже на улице показывает на собаку в вольере Александра. Животное стало на задние лапы, а передними уперлось в сетку. Машет хвостом. – Ее еще щенком подбросили.

По соседству с Ясей живет статный пес Рыжик с длинными лапами.

– Его чуть не закололи вилами в сарае. Люди позвонили и сказали, что бешеная собака забралась и они его вилами удерживают. Мы приехали, а там несчастный щенок, весь облезший с демодекозом, рахитом. Сидит в углу, пена идет изо рта, потому что в него тыкали вилами. От ужаса кричал, хрипел. Унесли его. Был диковат, долго лечили. Те, кто выделил его тогда, сейчас говорят, что такого не может быть!

Автор: Лилия МЫЦКО В «Сириус» чаще всего забирают беспризорных животных или тех, от которых отказываются хозяева

Подходим к новому деревянному вольеру. Сетка закрыта пленкой, чтобы холод не попал внутрь. На стенах висят картины с пейзажами.

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Этот вольер построили владельцы животных, решивших сдать любимцев в приют, объясняет Александра.

– Они кормили животных, а потом попросили забрать. Построили жилье для них и внутри все обустроили, – рассказывает директор. – Там две комнаты внутри.

Животных в "Сириусе" кормят сухим кормом и кашей. Продовольствие держат в мешках на полу просторного шалаша. Там же стоят несколько железных ванн, заполненных отрубями. На длинных каменных печах в алюминиевых кастрюлях варится бульон из свежего фарша. Чтобы загустел – туда добавляют крупу.

Автор: Лилия МЫЦКО Животных в приюте кормят кашами с мясом и сухим кормом

По запаху непонятно, что готовится еда для животных. Скорее – кулеш на каком-нибудь народном гулянии.

– Здесь у нас двухметровые печи, на которых 30-литровые кастрюли. Бульон сливаем в ванную. Большинство животных кушает кашу, потому как нужно для зубов мягкое. Одна треть ест корм – в основном те, кто бегает по двору, – объясняет Александра.

До открытия убежища она работала дирижером и пела в хоре. Всю жизнь мечтала стать оперной артисткой. С детства любила животных. Несколько лет работала в сельском доме культуры, где и проявила у себя навыки организатора.

Гуляла со своими животными. Увидела, как собака ушла под лед

- После замужества переехала из Николаева в Киев и решила заниматься животными. Всегда об этом думала, но не знала, как воплотить в жизнь. В моем городе это было тяжело. Однажды на Русановском канале я гуляла со своими животными. Увидела, как собака ушла под лед. Так как никого не было, то своих привязала, сняла практически всю одежду и поползла к ней. Была в восьмом месяце беременности. Откуда не возьмись – появились мужчины и сказали, что сами вытащат. Не смогли спасти, к сожалению. После этого я начала знакомиться с разными людьми, которые и помогли организовать приют.

Автор: Лилия МЫЦКО В сравнении с комнатами собак в кошачьем царстве тишина и покой

Из Ясногородки "Сириус" пришлось вывезти по требованию арендатора. За сарай без земли в 2008 году местные власти потребовали $100 тыс. Такой суммы у Мезиновой не было. Помощь пришла ниоткуда. Одна меценатка вышла на Александру и предложила деньги.

– Я плакала и не понимала, почему мне дают эти деньги просто так. Никогда до этого не держала в руках такую ​​сумму. Но женщина уверила, что посмотрела в мои глаза и доверяет мне. За них смогли переехать. На этом месте раньше был совхоз большой. Два коровника купили за 72 тысячи долларов. Они не стоят таких денег, конечно. Сделали ремонт и сейчас будем строить "кошкин дом" площадью 400 квадратов.

ЧЕТЫРЕ ПОДЖОГА

В Федоровке проживает около тысячи человек. Есть продуктовый магазин, однако школы и детского сада нет. Село расположено в третьей чернобыльской зоне. Сюда после трагедии на атомной станции переселяли людей из прилегающих к Припяти территорий.

Жители были против соседства с убежищем. Думали, что от него будет пахнуть, как от птицефабрики и рыбного хозяйства, которые в те годы тоже работали в Федоровке.

– Нас поджигали четыре раза. Поэтому и забор поставили высокий. Люди боялись, что будет такая же вонь и мы будем трупы животных скидывать на свалку. Но потом примирились.

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За кучей дров для отопления, есть помещения для пожилых собак. Вместе с ними там живут щенки. Последних часто находят в коробках и мешках. Хозяева выбрасывают животных сразу после рождения.

Автор: Лилия МЫЦКО В операционной находятся преимущественно маленькие породистые собаки, не привыкшие к холодным условиям, а также больные животные

В помещении установлены ограждения из железной решетки, похожие на детские манежи. На полу разбросаны резиновые игрушки в форме костей и мячики небольшого размера. Большинство старых псов всю жизнь провели в приюте.

– Девочка, которая к нам не вышла, ей 19 лет уже. Она попала к нам щеночком. Нашла ее с сестричкой в ​​водостойной трубе. В прошлом году сестра умерла от жары. У нас есть подобная проблема. Бывают тепловые удары, не выдерживают старички. В деревянных вольерах очень жарко. В доме престарелых как раз хорошая температура.

Он очень старенький, отказали ножки

У стены лежат собаки, которые уже не могут ходить. Рыжий пес перекатывается на спине с одной стороны на другую, чтобы на него обратили внимание.

– Он очень старенький, отказали ножки. Мы все сделали, чтобы поднять на ноги, но суставы болят у него. Любимчик мой, хороший мальчик, – Александра поглаживает рукой собаку.

Животных, умирающих в приюте – немного. За месяц может быть несколько случаев. Обычно смерть наступает от старости или от неизлечимых заболеваний. Тела доставляют в частный крематорий, который согласился бесплатно помогать приюту.

Автор: Лилия МЫЦКО Кот спокойно разгуливает в одном из помещений на территории приюта

В соседней комнате, рядом со старыми собаками, проживают кошки. В царстве их господствует тишина. Все скопом бегут к ногам и трутся лицом об ноги, как только заходим. Замечаем лотки, стоящие в ряд под стенами. Напротив – миски с сухим кормом.

ИНСУЛЬТ И ЭПИДЕМИЯ

В приюте все время кипит работа. За деревянным столом в операционной Лариса Николаевна набирает в шприцы розовую жидкость.

– Это прививка от бешенства. Мы раз в год вакцинируем. Но за один день столько животных невозможно прививать, то работа есть постоянно, - объясняет женщина. Одной рукой держит стеклянную бутылочку, а другой гладит старую собаку без зубов. – Пережил инсульт и чуму, когда у нас была эпидемия. Такое только однажды случилось.

Автор: Лилия МЫЦКО Лариса Вельгус прививает животных «Сириуса» от бешенства почти каждый день. Также в приюте всех животных и собак пытаются стерилизовать

Провожают посетителей громким лаем восемь щенков - их подбросили под забор три месяца назад.

1 500 000

миллиона гривен ежемесячно тратят на содержание животных в "Сириусе". Больше средств уходит на продукты и медикаменты. За свет в приюте платят около 15 тыс. грн. в месяц. Все расходы возмещаются за счет благотворительных взносов. Среди меценатов есть политики и бизнесмены. Их имена не разглашают.

Финансово помочь приюту может каждый желающий.

РЕКВИЗИТЫ: ГО ПРИТУЛОК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ СИРИУС, РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ RU433052990000026000016800800. Идентификационный номер 42703881 МФО 380269 СТОЛИЧНЫЙ ФИЛИАЛ АО КБ "ПРИВАТБАНК".

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ: ГО ПРИТУЛОК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ СИРИУС РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ RU733052990000026001016804009. Идентификационный номер 42703881 АО КБ "ПРИВАТБАНК"

РЕКВИЗИТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "СИРИУС": БУ БФ СИРИУС РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ RU453052990000026009006803056. Идентификационный номер 21684066 АО КБ "ПРИВАТБАНК"

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