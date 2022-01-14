"О боже, афганцы! Мы боимся терактов" - как в Украине живут беженцы из Афганистана

В середине августа прошлого года радикальное исламистское движение "Талибан" захватило афганскую столицу Кабул и установило контроль практически над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани сбежал из страны.

Приход талибов вызвал панику у большинства афганцев, которые испугались расправ со стороны боевиков. Последние заняли жесткую антизападную позицию и потребовали, чтобы военные США немедленно покинули территорию страны. Также исламисты объявили о введении шариата. Запретили смотреть телевидение, пользоваться компьютерами, слушать западную музыку, пить алкоголь. Несмотря на обещания сохранить права женщин талибы запретили им работать, учиться и выходить из дома без паранджи и сопровождения мужчин.

Жители Кабула и других подконтрольных "Талибану" городов стали массово бежать из Афганистана. Покидать страну после 20 лет присутствия начали и военные Соединенных Штатов Америки. Правительства разных государств, преимущественно западных, отправили своих солдат в Афганистан, чтобы они обеспечили эвакуацию их посольств.

В афганской столице возникли километровые пробки из желающих покинуть государство на автомобилях. Также люди штурмовали кабульский аэропорт и пытались попасть на борт поднимавшихся в воздух самолетов. Многие афганцы влезали в отсеки для шасси или привязывали себя веревками к их стойкам или даже крыльям. В результате либо падали во время взлетов или погибали в воздухе от нехватки кислорода и невероятно низкой температуры на значительных высотах.

В то же время многие жители Кабула смогли попасть в салоны грузовых и пассажирских лайнеров. Некоторые из них летели в Украину или через нее. Поэтому многие афганцы остались у нас.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о том, как сейчас в Киеве живут афганцы, сбежавшие от "Талибана" в прошлом году. А также мы поговорили и встретились с людьми, выехавшими из Афганистана в Украину еще несколько лет назад, а то и в 1990-х.

КАРТОФЕЛЬ, ЯЙЦА И ЧАЙ

В Киеве есть более 700 отелей. В одном из них уже более четырех месяцев живет 8-летняя Сафа. Точнее - ждет. За пределы своей комнаты не выходит. Она должна была идти во второй класс. Но вместо школьной парты часами сидит на подоконнике - всматривается в лица украинцев на улице, о существовании которых еще несколько месяцев назад не догадывалась.

Сафа из Афганистана из провинции Кандагар. Летом ее и еще 10 членов семьи эвакуировали из Кабула. Именно за ними украинский спецназ пешком вышел за пределы защищенного периметра аэропорта, чтобы сопроводить в самолет.

Автор: Романия ГОРБАЧ 8-летняя Сафа из Кандагара. Любит разрисовывать принцесс

Отец девочки 33-летний Джавид последние 10 лет работал с военными Канады как переводчик. С приходом талибов решение было очевидно - покинуть страну как можно скорее.

С мужчиной встречаемся в гостиничном номере. На ковре играют его четверо детей. Окна приоткрыты. Жена, увидев нас, уходит в другую комнату. Рядом - брат 27-летний Мумтаз. Был директором школы в Кандагаре. С приходом талибов девочкам запретили учиться. Разговариваем на английском.

Джавид хорошо помнит день, когда впервые увидел страх на улицах Кабула.

Три дня спал возле аэропорта в надежде туда попасть. Безрезультатно

- Я вышел из отеля, хотел купить одежду для путешествия, - вспоминает. - внезапно началась стрельба. Люди кричали: "Талибы в городе!". Через каких-то два часа все замерло. Город закрылся в своих домах, - рассказывает Джавид. - Мне сказали покинуть отель как можно скорее. В пять часов вечера уже стою у аэропорта. Зайти внутрь невозможно. Толпа людей образовала непроходимую стену. Толкание, растерянность. Так прошло 12 часов. Моя дочь упала, повредила ухо. Никто из военных не вышел за нами. Вернулся в гостиницу. Улицы на тот момент уже были полны талибов. Как это возможно? Ни одного местного полицейского. Три дня спал возле аэропорта в надежде туда попасть. Безрезультатно. 27 августа один из моих канадских друзей журналистов сконтактировал с украинскими военными, чтобы те нас эвакуировали. Украинцы согласились. До последнего не верил. Взял машину, подъехал к аэропорту. Сказали отправить фото номерных знаков. 15 минут спустя вижу, как спецназовцы выходят из аэропорта. Это было, как кино. Тысячи людей смотрели на нас - кто эта семья, что за ними пошли, несмотря на такие риски? Никто из американцев ни за что на подобное не решился бы. До этого я слышал о конфликте между Украиной и Россией. Но не знал, что у Украины такая мощная армія и они могут совершать миссии, которые никому в мире не под силу.

Автор: Романия ГОРБАЧ Афганец Джавид с женой и четырьмя детьми сбежал с родины, когда власть там захватили талибы. Семья живет в одной из киевских гостиниц

28 августа семья прилетела в Киев. По словам Джавида, их обещали через несколько дней забрать в Канаду. Прошло больше четырех месяцев. Все они до сих пор в Украине - без документов, денег, и даже без зимней одежды.

- Все, что мы едим - картофель, яйца и чай, - продолжает Джавид. - Каждый день одно и то же. Я хотел бы дать своим детям молоко. Такие простые вещи... Никогда бы раньше в это не поверил. Мой товарищ из Канады оплачивает отель. Занимаем три комнаты. Если перестанет платить, то окажемся на улице. Украинцы иногда помогают продуктами и одеждой. У нас была гуманитарная виза. Она кончилась. В продлении украинская сторона отказывает. Требуют документы, которых у меня физически нет. Сидим в отеле, не выходим. Страшно. Пытались связаться с афганской общиной в Киеве. Сказали, что ничем не могут помочь.

У меня только одна почка. У матери - диабет

- У меня только одна почка. У матери - диабет. У жены - сложная беременность. Жена брата в тяжелом состоянии в больнице. Ее 8-месячный сын тоже болеет. Везде, где мог одолжить деньги - одолжил. Мы - как в ловушке. Иногда жить не хочется, но глядя на своих детей, понимаю, что никто, кроме меня, о них не позаботится. Убегали от "Талибана", от смерти, а оказались в отеле, где моя семья на грани выживания.

Автор: Романия ГОРБАЧ 2-летний Моххамад младший ребенок в семье афганца Джавида

В Афганистане малообразованные люди в сельской местности поддерживают "Талибан", объясняет мужчина. Верят, что те - ангелы, делающие джихад.

- Одна из причин, почему талибы сейчас у власти - коррупция предыдущей власти, - считает Джавид. - В Афганистане ты даже не мог получить паспорт без взятки. Полиция требовала деньги за все. В частности, за право выращивать продукты на ферме. Люди не могли этого терпеть. Поверили, что с талибами будет иначе. Однако для многих было огромной неожиданностью, что американцы так быстро ушли из Афганистана. Они покинули страну в плохой ситуации. Высокопоставленных должностных лиц и офицеров эвакуировали. Остальные скрываются или пытаются переехать в Иран, Таджикистан или Пакистан. Теперь понятно, что смена власти - это договоренности между "Талибаном" и американцами.

Автор: Романия ГОРБАЧ В отеле четверо детей афганца Джавида живут уже много месяцев

НИКАКИХ АФГАНЦЕВ!

Семье Джавида, как и многим другим, помогает председатель правозащитной организации "Разом із законом" 27-летняя Виктория Нестеренко. Родилась в Умани. В 2017 году на Шри-Ланке приняла ислам.

После захвата талибами власти помогает афганским беженцам с оформлением документов, поселением, одеждой и адаптацией.

Встречаемся в ее офисе, вблизи метро Шулявская. Женщина на каблуках и в хиджабе. В руках iPhone. Мне постоянно пишут беженцы, объясняет.

- Как-то искала хостел для одной афганской семьи, - рассказывает Виктория. - Это был ужас. Часто слышала: "О боже, афганцы. Никаких афганцев! Мы боимся терактов, это "Талибан". В результате нашелся только один хостел, который согласился принять людей.

Автор: Романия ГОРБАЧ Виктория Нестеренко, как волонтер помогала военным в зоне АТО. В настоящее время заботится о беженцах

Деньги на оплату жилья собирает по собственной инициативе в соцсетях. Говорит, что живущие годами в Киеве афганцы в основном обеспеченные люди. Но немногие из них готовы помогать соотечественникам. Почему - не объясняют.

Виктория уверена: чтобы принимать беженцев, Украина должна улучшить законодательство и дать шанс людям на лучшую жизнь в новой стране.

В арабских странах вас могут 10 раз обмануть, взять деньги и скрыться. В Украине коррупция "честная"

- Процесс получения документов часто затягивают, - объясняет. - Здесь есть коррупционная составляющая. Первый государственный орган, куда попадает беженец - миграционная служба. Там его знакомят с переводчиком. В голову беженца сразу приходит идея спросить его: "Как решить проблему?". Цена вопроса получения документов колеблется от трех до 20 тысяч долларов. В исламе взятка - харам. Но это никого не останавливает. В арабских странах вас могут 10 раз обмануть, взять деньги и скрыться. В Украине коррупция "честная". Если заплатите, то будете уверены, что получите обещанное. Или вам вернут деньги.

По словам юриста Благотворительного Фонда "Право на захист" 34-летней Светланы Бутенко, существует стереотип, что принимающая страна полностью обеспечивает беженцев.



- Это не распространяется на Украину, - объясняет она. - Никакой денежной помощи наше государство беженцам не оказывает. Ранее действовал порядок выплаты около 17 гривен беженцу единовременно, однако сейчас он утратил силу.

Автор: Романия ГОРБАЧ Светлана Бутенко предоставляет бесплатную юридическую помощь беженцам

Человек, который убегает от конфликта и пересекает границу Украины, имеет статус "лица, которое обратилось за защитой в Украину". Этот статус временный. И хотя по закону он позволяет учиться, работать, получать социальную помощь, на практике люди сталкиваются с рядом преград, добавляет Бутенко.

- Чтобы получить статус беженца, необходимо пройти соответствующую процедуру, - объясняет юрист. - По закону она длится до шести месяцев. На практике процесс может затянуться на годы. Все это время люди находятся в крайне уязвимом положении. Даже медицинская помощь для них платная. По решению миграционной службы их могут поселить в пункты временного размещения беженцев, однако для всех мест не хватает. Несмотря на это, обратившиеся за защитой в Украину пытаются выжить, самостоятельно учат язык, овладевают новыми специальностями, ищут пути законного заработка. Они хотят быть полезными государству, которое их приютило.

MADE IN UKRAINE

17-летний Мухаммад Навид родом из Кабула. Два года назад он очутился в Украине без родителей.

С Мухаммадом встречаемся в офисе организации "Право на захист". Они оказывали ему бесплатную юридическую помощь. На вид Навид - кареглазый улыбающийся парень. На нем легкая джинсовая куртка, хоть на дворе -6°C.

После приезда в Киев парень некоторое время жил с афганской семьей. Затем был детский дом. Сейчас - социальное общежитие. Изучает программирование. За это время перешел с английского на украинско-русский суржик. Говорит, что украинский язык несложный. Выучил его на слух.

Автор: Романия ГОРБАЧ Мухаммад Навид говорит, что жениться на украинке - это круто

Покинул Афганистан из-за политической ситуации и войны.

- Нас было 12 человек, которые отправились в Украину, - вспоминает Навид. - Моя семья заплатила за путешествие. Я один из группы остался в Украине. Где оказались другие - не знаю.

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О своей жизни в Афганистане до переезда не говорит.

- Я забыл всю информацию об Афганистане, - говорит. - Стерлось. С местной общиной в Киеве не разговариваю. Учитывая все, что пережил, мне трудно кому-то доверять.

Об Украине молодой человек узнал случайно. Возвращаясь из школы, вошел в магазин купить продукты. Взял консерву, а там было написано Made in Ukraine.

Фото: Романия ГОРБАЧ

- Первое впечатление, когда приехал в Украину, - холодно, - вспоминает Навид. - Но летом такие красивые виды! И еще земля такая черная. В Кабуле сухая погода, ветрено, горы. Раньше моим любимым блюдом был кебаб. Теперь - борщ. Научился его готовить по ютубу.

Один парень из социального общежития обманул меня и обокрал

Навид хочет остаться в Украине и реализовывать идеи, которые приносили бы пользу.

- Верю, если сильно чего-нибудь хочешь, то пути найдутся, - убежден парень. - Не место и не деньги приносят мне радость. Хочу только найти верных друзей. Недавно получил стипендию от благотворительного фонда. Один парень из социального общежития обманул меня и обокрал. На следующий вечер купил себе iPhone. Обидно, что я ему доверял. А еще хотел бы иметь семью. Это ценно. Я много работал, даже заработал себе на гаджеты, но чувствую себя одиноким… Если вы видите, что у беженцев что-то не выходит, не вините их. Они просто не успели адаптироваться.

РОССИЯ - ОБЩИЙ АГРЕССОР

Украину и Афганистан разделяют география, язык, религия. Тем не менее, эти две страны имеют общую историю или, вернее, общую травму.

С 1979-го по 1989 год СССР воевал с Афганистаном. Советская армия потеряла около 15 тыс. человек. Больше всего отправляли в Афганистан украинцев - более 100 тыс. Около 3 тыс. погибло. Афганские потери насчитывали сотни тысяч погибших.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что одним из последствий участия украинцев в афганской войне является так называемый "афганский синдром". Суть его в том, что наше общество не хочет иметь дело с Афганистаном. В коллективной памяти украинцев это ассоциируется с чем-то опасным.

В Украине афганские группы разные

- Социализация военных после войны произошла в сложных условиях распада СССР. Никто не занимался в то время их посттравматическими состояниями, - отмечает Семиволос. - Эти люди со своими травмами вернулись в мирную страну. А им в итоге сказали: "Вас туда никто не посылал". Это крайне сложно. В Украине афганские группы разные. Часть из них, например, надела форму и пошла воевать на Донбасс. А часть стала сепаратистами.

47-летний Абдул из тех, кто провел в окопах Донбасса четыре года. Это не первый его вооруженный конфликт. Три года воевал в афганской войне. Там потерял брата и отца. Работал в Службе безопасности, тогдашнем КГБ. Родом из Кабула.

Автор: Романия ГОРБАЧ Абдул, 47 лет. Воевал за Украину на Донбассе. Россию называет общим врагом Украины и Афганистана

Встречаемся с ним в грузинском ресторане в центре Киева. Абдул высокого роста в камуфляжной форме. Разговаривает тихо. Привык так, объясняет.

В 1991 году его направили в Киев. Изучал международное право. Остался в Украине. Здесь и женился. Есть дочь. Участвовал в Революции достоинства на Майдане. В 2014 году пошел добровольцем на Восток. В настоящее время реабилитируется после полученных травм.

Теперь я понимаю, какую ошибку в прошлом совершили в Афганистане - подверглись обману России

- Моя обязанность - защищать землю от агрессора, - говорит Абдул. - На Донбассе в нашем взводе был грузин, азербайджанец, армянин, чеченец, узбек, таджик, белорус. Для всех Украина - дом. Теперь я понимаю, какую ошибку в прошлом совершили в Афганистане - подверглись обману России. Народ просто обманули. Мол, Европа, Америка, Иран - плохие. Только Советский Союз - хороший. Жили идеологией, верили, что делаем лучше.

В то, что американцы договорились с "Талибами" о сдаче власти, не верит.

- Американцы создали армию, развивали экономику Афганистана, - говорит Абдул. - Не могли же они нянчить Афганистан вечно. Но правительство договорилось с талибами и сдало власть. Точнее - продалось. В современном Афганистане коррупция зашкаливала и была как национальное достижение. Американцы наоборот помогли как могли.

У Афганистана в прошлом и у Украины ныне общий агрессор - Россия, убежден Абдул.

- Побратимы говорят, что сейчас на Донбассе воюем с той страной, которая нас в прошлом в Афганистан отправляла. Теперь пришли на украинские земли.

30 ЛЕТ ТОРГУЮ ТАПКАМИ. ЭТО НОРМАЛЬНО?

На Троещинском рынке свой микрокосмос. Здесь вам и мини-Кавказ и мини-Азия. Афганские мигранты еще с 1990-х заняли свою нишу - торгуют одеждой и домашней утварью. Неподалеку есть мечеть. Однако местный мулла утверждает, что афганцы туда не ходят.

На рынке можно встретить продавцов с тремя высшими образованиями. Одним из таких является 55-летний Мухаммад, много лет назад приехавший в Украину с юга Афганистана.

Мухаммад стоит на повышенных в своей торговой "точке". Вокруг него горы тапочек и полотенец - разного размера и цвета. К нам близко не подходит. Фотографироваться отказывается. Расспрашивает, кто такие и чего от него хотим.

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При упоминании об афганских беженцах и талибах начинает нервничать.

Милиция покоя не давала

- А что талибы?! Вот я 30 лет тапочками торгую. Это что, нормально? А у меня три высших образования! Приехал в Украину в 1990-х. Не желал получать статус беженца. Был пилотом во время афганской войны. Несколько лет с военным билетом ходил. Но милиция покоя не давала. Пришлось документы сделать. Сейчас уже никто не пристает.



Говорит, что современным беженцам в помощи не откажет, но внутри афганского сообщества есть свое деление. Война внесла коррективы - соседи воевали против соседей. Прошло 30 лет, но никто ничего не забыл. Шрамы остаются на всю жизнь, даже за тысячи километров от родины.