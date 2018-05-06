"Мусор храню на балконе. Муж ругается" - на станцию сортировки за месяц приносят 10 тонн отходов

Фото: Тарас Подолян

В подвальное помещение заходит блондинка с черным пакетом на 120 л.

"Я спешу. Отсортировать не успели. Оставлю?" - говорит.

"Ну разве так можно? - мужчина срывается на крик. - Все хотят галочку поставить, что хорошие, заботятся об окружающей среде. Но до конца свое дело не делают. Так трудно каждый вид пластика бросать в пакет?"

Блондинка извиняется и быстро уходит. Пакет оставляет.

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Автор: Тарас Подолян Евгения Аратовська основала общественный проект «Украина без мусора» в 2015 году

Это - станция сортировки мусора No Waste Recycling Station в столичном Голосеевском районе. Переводится как "Общественная станция сортировки мусора".

Автор: Тарас Подолян В качестве ориентира для посетителей Евгения Аратовська установила перед входом картонную фигуру Железного человека с бутылкой в руке

В Киеве действует около 50 точек приема сортированных отходов, которые принимают 2-5 видов материалов. No Waste Recycling Station - первая точка, которая занимается более 10 видами. Ее в прошлом году в мае открыл общественный проект "Украина без мусора", который основала киевлянка Евгения Аратовская.

"Сортировка отходов - это классная привычка, которая затягивает. Все подряд бросать в урны - очень глупо. Такое делают те, кто не понимает последствий. Это то же, что не убирать квартиру, не мыть волосы или не чистить зубы", - говорит она.

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Евгения 5 лет жила в загородном доме. Привыкла компостировать органические остатки.

"В первый день, когда вернулась в Киев, я поняла, что не могу выбрасывать органику в ведро. Начала искать способ, как перерабатывать отходы в условиях города, - рассказывает по дороге от метро Васильковская до станции сортировки. Она в платье и пиджаке. На плече несет рюкзак. - Я начала искать подсказок в интернете. Наткнулась на информацию о сортировке мусора.

Пункты приема вторсырья обычно расположены далеко и не имеют четкого графика работы. Поняла, что ситуация не изменится, если сама не возьмусь за это. Создала первый мобильный пункт приема вторсырья "Мастер добрых дел", а через два года - станцию ​​сортировки".

Пункты приема вторсырья обычно расположены далеко и не имеют четкого графика работы

Она расположена недалеко от метро, ​​на ул. Михаила Максимовича, 8. Это промзона со складскими помещениями. Ориентиром для посетителей служат сине-желтые ворота и картонная фигура Железного человека с бутылкой в ​​руке. "Мы способны вместе побороть эту пластиковую нашествие", - уверяет супергерой.

Автор: Тарас Подолян Гора мусорных пакетов с отходами накопилась на станции за выходные

В подвал ведут бетонные ступени. У входа стоит гора мусорных пакетов с отходами, упакованные для вывоза.

"Накопилось за субботу-воскресенье, - говорит основательница. - Сегодня должны были вывезти, но наш водитель не вышел на работу. Срочно ищем другого".

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Под стенами - 27 картонных контейнеров. На каждом листок с объяснением, для каких отходов предназначен этот бак. В центре - стол. На него высыпают принесен для сортировки мусор.

Автор: Тарас Подолян Сортировать отходы посетителям помогает работник станции 70-летний Аркадий

"Отходы должны быть помыты, высушенные и уплотнены. Больше всего - пластика, под него отведена целая стена, - говорит Аратовская. - Несколько контейнеров для бумаги - белая бумага, картон, журналы, газеты, флаеры и картонная упаковка с цветной ламинированной обложкой.

Недавно поставили контейнер "Другое". Сюда сбрасываем "хвосты" - пластиковый, но не маркированый мусор. Никто не хочет брать на себя ответственность за его переработку.

Не берем органические и опасные отходы: люминесцентные лампы, термометры, лекарства".

Под стенами - 27 картонных контейнеров. На каждом листок с объяснением, для которых отходов предназначен этот бак

Автор: Тарас Подолян Аркадий работает на станции с момента ее основания

Сортировать отходы посетителям помогает работник станции 70-летний Аркадий. Он в рабочей синий жилетке. Работает здесь с момента основания. Это он ругался с блондинкой, которая принесла пакет неперебраного мусора.

"По специальности работать уже не берут. Ранее был инженером-проектировщиком, возглавлял отдел, - рассказывает мужчина. - Получаю 2,2 тысячи гривен пенсии. Здесь зарабатываю 2,4 тысячи".

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Киевлянка Наталья Ковальчук впервые принесла сюда мусор. Ей помогает 4-летний сын Илья.

"Насмотрелись роликов о морских черепахах, которые запутываются в пластике, и китов, которые глотают полиэтилен. Решили, что с этим надо что-то делать, - говорит. - Часть выбрасываем под домом. Там установлены контейнеры для стекла, бумаги, железа, определенного вида пластика. Остальное машиной привезли сюда.

Сын уже знает, что все подряд бросать в ведро нельзя. На отдыхе тоже разделяем отходы и забираем с собой. Сортированный мусор храню на балконе. Муж ругается".

Насмотрелись роликов о морских черепах, которые запутываются в пластике, и китов, которые глотают полиэтилен. Решили, что с этим надо что-то делать

Автор: Тарас Подолян На стеллаже при входе хранят вещи в удовлетворительном состоянии. Их принесли посетители

"Это в "Другое" положить? - Аркадий держит шторку от солнца для лобового стекла автомобиля, покрытую фольгой. - Она порваная. У нас такая была. Спросил у зятя, нужна ли ему. Отказался: "Мне порвана в новую машину не нужна".

"А я неприхотлива, могу взять, - Евгения кладет шторку на стеллаж при входе. Здесь хранят вещи в удовлетворительном состоянии. - На полочке иногда что-нибудь полезное нахожу. Сюда приносят книги, иногда - игрушки, декоративные вещи ".

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На полках лежат пустой фотоальбом, сборник рассказов Антона Чехова, учебники по основам здоровья и английскому языку.

Содержание помещения стоит 40 тыс. грн ежемесячно. На сдаче мусора зарабатывают вдвое меньше.

"Чтобы покрывать разницу, продаем наши коробки для сортировки в офисах, читаем лекции для компаний, собираем благотворительные взносы. Средства с последнего мероприятия направили на новую станцию. Планируем открыть в июне. Она будет классная: большая и современная".

Женщина ездит к нам на велосипеде - вся увешанная пакетами, как в Индии. Делает это и в мороз, и в жару

Автор: Тарас Подолян Принесенный мусор перед сортировкой высыпают на стол

Мусор трижды в неделю вывозит 5-тонный грузовик. Самое большое количество поситителей - в выходные. За субботу и воскресенье приносят до 100 семей.

"Люди едут на такси, велосипедах, приходят пешком, - рассказывает основательница. - Некоторые добираются с Троещины - другого конца города. Одна женщина ездит к нам с Выставочного центра на велосипеде - все увешана пакетами, как в Индии. Делает это и в мороз, и в жару.

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Не требую, чтобы друзья сортировали мусор. Это должен быть сознательный выбор человека. Моя мама сначала говорила: "Я уже не научусь". Затем пересмотрела несколько передач, увидела, как я это делаю. Теперь спрашивает совета, как правильно отсортировать. Хотим, чтобы люди не думали, что мусор - это нечто отвратительное. Станцию ​​держим в порядке: здесь нет неприятного запаха. Люблю, чтобы глаз отдыхал, даже если смотрит на отходы".

С 1 января 2018 украинцев обязали сортировать весь бытовой мусор. По закону "Об отходах" захоронение на полигонах неперерабатываемых бытовых отходов запрещено. "Этот закон выполнить невозможно. Нет механизма, как это реализовать. Отсутствует инфраструктура для сбора, сортировки, переработки и безопасного захоронения этих отходов", - отмечает эколог Александр Соколенко. В Украине работает 22 мусоросортировочных линии, 1 мусоросжигательный завод и 3 мусоросжигательные установки, по данным Минрегионразвития.