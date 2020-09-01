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вторник, 01 сентября 2020 17:45

"Лучше так, чем стоять на долгой линейке" - как прошел праздник 1 сентября в Черкассах
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У стен школы №17 в центре Черкасс собирается толпа родителей и школьников. Нарядные с цветами в руках ждут своей очереди в актовый зал на торжества.

Пускают только небольшими группами первоклашек и 11-классников. Остальным заходить строго запрещено. Такие правила и в других школах города. Ученики 2-10 классов просто идут на привычные уроки.

Автор: Gazeta.ua
  В Черкассах ученики отпраздновали День знаний
В Черкассах ученики отпраздновали День знаний

"Та учительница беременна, я точно говорю", - жестикулирует рукой женщина лет 50. Вокруг собрались еще несколько молодых женщин, периодически осматриваются, не зовут ли детей.

"Не беременна она, я с ней давно знакома", - возражает брюнетка, подходит к другим.

С открытых окон зала слышно пение детей. Группа родителей отвлекается.

"О, там уже кто-то есть, думала, мы первые", - восклицает молодая блондинка.

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Слева от них стоят супруги 33-летняя Елена и 41-летний Руслан. Обнимают сына-первоклассника Михаила, что-то шепчут ему.

"Время диктует свои условия, надо адаптироваться к новому формату, - говорит Елена, худощавая брюнетка невысокого роста. - Главное не родители, а то, что для детей праздник есть. Может и лучше, что малым не придется стоять на линейке и долго томиться и ждать. Сын волнуется и не очень хочет в школу, хоть и ходил на подготовительные курсы, для него не новое. Возможно после торжеств настроение появится. В этом году к ручкам и тетрадям добавились еще маски и антисептики. Ученикам начальных классов не обязательно в них ходить, но мы приобрели на всякий случай, может на экскурсию поедут".

"На все соглашусь, чтобы дистанционно не учились", - перебивает Руслан в очках и с густой бородой. - Это неплохо, но не для первоклашек. Дети уже знают, что и как делать. Им дали задание, они выполнили, учитель проверил. У них есть самоконтроль, дисциплина. А малым надо больше внимания. Играя, надо к каждому найти подход. Нужен учитель, который станет авторитетом, мотиватором. Родители, то другое. Не всегда у них получается учить ребенка".

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У центрального входа в школу ученикам раздают красные розы. Готовятся следующими заходить в зал. Родители в суматохе поправляют одежду и прически детям.

Автор: Gazeta.ua
  В Черкассах ученики отпраздновали День знаний
В Черкассах ученики отпраздновали День знаний

"Беги за цветами и становись к другим, - говорит 65-летний Николай Бойчук внучке, спуская ее с рук. - До сих пор не могу привыкнуть, что наша малышня уже идет в школу, как только вчера на руках укачивал. Жаль, что не сможем посмотреть , как ее ведут старшеклассники, как выступают. Такое же раз в жизни бывает. Но мы все понимаем, так надо. Более волнуюсь, чтобы детям учиться было комфортно с этим карантином".

"Все на месте? Идем!" - говорит учительница.

Школьники берутся за руки и колонной по двое идут в зал. После их сразу поведут в классы. Родные тем временем идут рядом, фотографируют и снимают видео. Забрать детей смогут только после первого урока.

В Черкассах ученики отпраздновали День знаний
Фото: Gazeta.ua
В Черкассах ученики отпраздновали День знаний
В Черкассах ученики отпраздновали День знаний
В Черкассах ученики отпраздновали День знаний
В Черкассах ученики отпраздновали День знаний

Президент Украины поздравил с Днем знаний учеников, студентов, учителей и родителей. Он призвал адаптироваться к ситуации, в которой и знания, и здоровье являются сверхважными.

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