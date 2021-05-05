"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в сгоревшем доме

Дом сгорел у многодетной семьи Алениных из села Васильевка Полтавского района. Вспыхнуло после замыкания электросети. Без пригодного для проживания дома остались 13 детей. Дом помогают отремонтировать друзья — собирают деньги на это в социальных сетях.

Васильевка — в 30 км от Полтавы. У двора погорельцев воняет горелым. Во дворе в кучу свалены вещи: смятые обои, мебель, одеяла, подушки, линолеум. Рядом стоит пианино. Его никуда больше поставить, жалуется хозяйка 44-летняя Татьяна Аленина.

— На нем дети мои занимаются. Ходят в музыкальную школу, — говорит женщина. — Крышу начали ремонтировать. Уже стропила стоят. Прибили мембрану под покрытие и сделали заказ на перекрытие. Хотя бы на голову теперь не капает.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА Вот так выглядит одна из комнат дома после пожара

В доме три отдельные комнаты — зал, кухня и туалет. Внутри сильная гарь. Ее можно чувствовать даже на вкус.

— Загорелось 16 марта, когда мы поехали с мужем к старшей дочери в Полтаву, — проводит Татьяна в дом. — Когда вернулись, то увидели, как соседи и дети тушат котельную пристроенную к дому. Крыши уже практически не было.

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После пожара хозяйка собственноручно снимала обои со стен.

— Они стали рыжими и начали сами отваливаться из-за воды, которая затекала в дыры между плитами перекрытия. Посмотри — весь потолок рыжий, — показывает пальцем. — Пришлось сорвать и все покрытие пола. Ковер тоже вобрал в себя воду и зловонный запах. Теперь на улице.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА Семья Алениных имела неплохой дом в селе Васильевка в Полтавской области. Однако в средине марта дом сгорел

В дом заходит старший сын 16-летний Артур. Когда начался пожар, он был дома вместе с восемью братьями и сестрами. Остальные четверо детей супругов, живут в областном центре.

— Был на кухне. У нас там большое окно. Увидел дым. Когда вышел, понял, что горит крыша, — рассказывает Артур. — Сразу же вывел братьев и сестру из дома. Затем позвонил родителям. Страх был. Сразу прибежали соседи. Они услышали, как трещит шифер. Младшие испугались. Кто-то плакал, кто-то кричал. Оно все было вперемешку, все быстро вспыхнуло и сгорело. Соседи начали заливать водой. С крыши все падало. Мы залезали на котельную, чтобы потушить пламя водой.



Дети успели вынести из дома часть ценных вещей - электрокамин, компьютеры, плазменный телевизор, документы.

Председатель Коломакской ОТГ, в которую входит Васильевка, Евгений Почечун, 37 лет, говорит, что Аленины просили приобрести им новое жилье. Однако, это очень проблематично из-за бюрократических процедур, объясняет он.

— Предлагали семье временное альтернативное жилье на время ремонта, однако те отказались, — говорит председатель. — На сегодняшний момент нет программы, которая рассчитана на приобретение дома. Они пользуются программой "Турбота". По ней получают ежегодно пять тысяч гривен. Плюс тем, кто потерпел от пожара, предусмотрено еще три или пять тысяч. Это по двум статьям расходов. Еще подключился народный депутат — дал помощь сразу. Плюс из областного и районного совета выделят средства, чтобы закупить древесину.

Семья просит помощи для покупки нового дома. Потому как ремонт старого обойдется дороже объясняют Аленины.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА Мужчины семьи самостоятельно пытаются восстановить крышу дома

Реквизиты для помощи: 5168 7573 9963 0245, Приватбанк. Аленина Татьяна Юрьевна.

27 лет назад поженились Татьяна и Александр Аленины. С родителями живут девять детей: 16-летний Артур, Тимур 15 лет, 13-летний Назар, 12-летняя Таисия, 10-летний Захар, Александр 9 лет, Андрей 7 лет, 5-летний Лев и Юрий 3 лет. Четверо старших — 17-летняя Настя, 19-летняя Алина, 21-летняя Марина и 24-летняя Олеся — живут, работают и учатся в Полтаве. Татьяна работает в центре внешкольного образования в Полтаве, руководитель кружка рисования. Александр сейчас дома по уходу за ребенком.

Автор: предоставлено семьей Алениных Сейчас с родителями в селе Васильевка проживают девятеро детей. Четверо живут в Полтаве

На трассе Киев - Одесса на ходу загорелся и полностью сгорел пассажирский автобус. Пожар произошел на повороте на Ширяево за АЗС "Сокар" на Киев. По предварительным данным, все пассажиры успели выйти, пишет Bigkyiv. Говорили, что пожарные не могли подобраться к месту возгорания из-за плотно забитой автомобилями дороги.