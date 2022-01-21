Казацкие подземелья, удивительное сало и легендарная святыня – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля

Богдан Хмельницкий обустраивал здесь свою запасную резиденцию после Чигирина. А Иван Выговский в сентябре 1658-го Город Гадяч в Полтавской области любителям истории первым известен тем, что в свое время он был в центре внимания многих украинских гетманов.обустраивал здесь свою запасную резиденцию после Чигирина. Ав сентябре 1658-го подписывал в городе Гадячский договор – соглашение с Речью Посполитой.

При Гетманщине в Гадяче были созданы подземелья, где были проложены километры путей. Ими можно было незаметно выйти за пределы города или из центра населенного пункта попасть в гетманский дворец. Также в разные времена в подземельях прятали оружие или держали заключенных. Во Вторую мировую войну через один из ходов немцы проложили телефонный кабель.

В то же время широким массам практически неизвестна информация о том, что в Гадяче расположен центр хасидизма на территории которого похоронен уважаемый хасидами цадик Алтер Ребе. Его усыпальница является местом массового паломничества. Также Гадяч – родина многих известных людей. В частности, здесь родилась и выросла писательница Елена Пчилка и часто бывала ее дочь – поэтесса Леся Украинка.

До недавнего времени Гадяч был районным центром, но ныне входит в состав Миргородского района. Из областного центра сюда проще всего добираться по автобусам, которые 120 км между городами проезжают за пару часов. Из Киева в бывшую гетманскую резиденцию путь длиннее – туристам придется преодолеть 280 км. Если проехать немного за город, то можно попасть в село Плишивец, где расположен единственный в Украине храм с девятью куполами.

Корреспондентка Gazeta.ua побывала в Гадяче, чтобы узнать – как сейчас выглядит и чем жив город со столь богатой и разнообразной историей.

УТКИ И ЯЙЦА

Утром воскресенья к огражденной территории почти в центре Гадяча собираются люди. Съезжаются машинами, бросая их на заснеженной обочине или шаркают ногами по нечищеному от льда асфальту. Торопятся на колхозный рынок, который в городе работает раз в неделю. Торгуют преимущественно жители окрестных сел и соседней Сумщины.

Людей на просторной площади немного. На прилавках под навесом выложены непродовольственные товары — незамысловатые одежда-обувь, радиотовары, посуда. На краю полуразвалившихся кирпичных прилавков, четырьмя полосами тянущихся к пустому углу рынка, два десятка человек продают резаную птицу, картофель, чеснок, яблоки, чистые кабаки, грозди калины и тертый хрен со свеклой в 200-.

За десяток домашних яиц просят 45 грн, за картофель – по 12 грн за кило. За индоуток торговцы просят по 130 грн за килограмм.

Автор: Ольга Стенько Центральный колхозный рынок в Гадяче. Торговые рады под открытым небом

– Берите уточки, молоденькие, свежие. Хорошие, мне за них не стыдно. Приезжаю почти каждые выходные, - говорит 45-летняя Наталья в черном пальто из плащевки и трикотажной шапке. Утиные тушки продает по 120 грн за кило. Одна затягивает почти на 200 грн. – Я из Липоводолинского района Сумщины. С понедельника по пятницу работаю на работе, а раз в неделю везу в Гадяч птицу на продажу. Вырученного хватает, чтобы окупить горючее и немного заработать.

Что посмотреть? Незнаю

На раскладном столе продают местную газету и журналы с кроссвордами, анекдотами и советами. Продавщица — высокая полная женщина, которую еще более дородной делает объемная светло-серая куртка с отороченным капюшоном из искусственного меха.

- Я не знаю даже, что вам сказать, - отвечает, когда спрашиваю, что интересного в Гадяче могут увидеть туристы. - У нас здесь Леся Украинка жила, есть музеи о ней хатка, где она жила. Что посмотреть? Незнаю. Спросите у кого-нибудь другого, – говорит 62-летняя Надежда.

Просит помочь ответить на мужчину, который подходит к столу. Дядька широко улыбается, показывая золотую коронку. Кладет на стол 200-гривневую купюру и стучит указательным пальцем по местной газете.

Автор: Ольга Стенько Центральный колхозный рынок в Гадяче работает только на выходных

– Драгоманов, Панас Мирный. Надо смотреть музей краеведческий, подземелье гадяцкое. У нас интересная водокачка старая на Соборной площади, – говорит покупатель, представляется Сергеем.

– А еще есть место, куда приезжают евреи – городок их очень интересный. Там щас, канешна, не всех пускают, – дополняет Надежда. – Я там когда-то была, тогда уже сделали много ремонтов. Там спрятан какой-то их... не знаю, кто — мощи его или шото. Приезжают евреи, молятся, оставляют записки. Туда бы надо обильно попасть.

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О жизни в Гадяче рассказывает с грустным вздохом: работы мало, доходы населения упали.

– Были здесь нефтяники, но теперь многие их точки закрывались. Был у нас сырзавод хороший – закрылся. Люди стараются уезжать, – ведет тали Надежда.

УДИВИТЕЛЬНОЕ САЛО

Рядом с газетным лотком – вход в старый павильон. Здесь продают молокопродукты. Внутри помещения выглядит как колхозный рынок в далекое советское время. С десяток женщин продают молоко, сметану, творог.

Автор: Ольга Стенько Центральный колхозный рынок в Гадяче. Молочный павильон

- Ну-ка, подходите пробуйте у меня сыр! Вот 50, второй по 60. За полкило - снимает крышки с больших пластиковых контейнеров 45-летняя Елена в бежево-коричневом жилете поверх пудрового цвета куртки. - Ряженка по 60 за литру, молоко по 60 за банку.

Молочную продукцию собственного производства привезла из села Красная Лука. В домашнем хозяйстве содержат 3 коров.

- Последние две недели людей очень мало – праздники. Но не можем не ездить – куда его все девать? - рассказывает продавщица. – Но хоть бензин покрывает. Машину жалко, потому что дороги здесь страшны. У нас говорят: есть дороги хорошие, есть плохие, а есть на Гадяч.

Неподалеку расположен еще один кирпичный павильон, меньшего размера. Здесь продают свежее мясо. Прилавки бетонные, оклеенные сверху серебристым полиэтиленом.

Сало от 60 гривен, есть за 70, а вот красивое – по 80

Среди продавцов ярче одета гадячанка Галина: красная куртка, рыжий дубленый жилет, синтетический фартук цвета морской волны.

Автор: Ольга Стенько На Гадяччине сало обработают подобно Миргородскому, но продают втрое дешевле

- Сало от 60 гривен, есть за 70, а вот красивое – по 80. Ребринка – 90 и 100, мякоть по 130-140. Цены почти такие, как в Полтаве. Только там нет такого сала, как у нас: когда привозили на вечерний базар, к нашему ларьку стояла длинная очередь, - хвастается Галина. – Наше сало необычно на вкус. Мы по-другому его просто смолим. Когда выпалюем его, то у нас столько выходит из него жира, что я вам не могу передать! И тогда горячим его солим. Обрабатываем его, как и в Миргороде. Только миргородское втрое дороже. Потому что у нас не курортный огород.

ХАСИДСКАЯ СВЯТЫНЯ

Еврейская тематика не зря упоминается в контексте Гадяча. Во времена Российской империи здесь проходила полоса оседлости — территория компактного проживания евреев, определенная имперским правительством для предотвращения проникновения в великорусские губернии и защиты российского предпринимательства от еврейской конкуренции.

Именно с этим связан факт, что на еврейском кладбище в пределах Гадяча похоронен Алтер Ребе – основатель хасидского движения Хабад, цадик Шнеур Залман из Ляд.

– По легенде, у родителей Алтер Ребе долго не было деток. Они обратились за благословением к праведнику Бааль Шем Това, – рассказывает менеджер центра Адмор Азакен в Гадяче Леся Крамар. — Считается, что каждый ортодоксальный еврей делает добрые дела и взаимно может что-нибудь попросить у Господа. В заслугу за добрые поступки праведника у пары родился ребенок — в тот же день, что и Бааль Шем Тов. В 3 года праведник произвел пострижение Алтер Ребе. Будущий цадик связно разговаривал в 1 год, а 5-летним знал наизусть всю Тору, а это 5 книг, говорит легенда.

Фото: Ольга Стенько

Во взрослом возрасте Алтер Ребе основал движение Хабад — новое религиозно-философское течение в хасидизме, направлении ортодоксального иудаизма. Написал книгу "Тания" - один из важнейших памятников хасидизма.

Зарекомендовал себя патриотом 1812 года

Испытавший скитаний и гонений от царского режима, был заключен. Когда сменилась власть — уволен. Зарекомендовал себя патриотом 1812 года, призвав евреев не поддерживать Наполеона. Когда французская армия приблизилась к городу Ляде, где Шнеур Залман жил с семьей, цадик покинул дом и убегал вслед за русской армией. По дороге скончался в конце декабря 1812-го в селе на Слобожанщине. Перед смертью просил сына похоронить его на еврейском кладбище. По преданию, сын вез бездыханное тело Альтер Ребе зимними дорогами в Полтавскую губернию на деревянной телеге.

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— В течение 5 месяцев семья Алтер Ребе скиталась по Российской империи. Сын возил тело отца на тележке, – продолжает Леся Крамар. – По легенде, когда сын хотел похоронить отца где-то не на еврейском кладбище, Алтер Ребе поднимался и говорил: "Не здесь". Когда въехали в Гадяч, была метель. Направляясь к кладбищу, сын не удержал тележку и тот покатился с горы. Ударился о какую-нибудь могильную плиту и рассыпался. Тело упало на землю и оттуда вышел огонь. Так все поняли, что именно здесь должен быть похоронен цадик.

Центр Адмор Азакен – хасидская святыня всемирного масштаба. Ее называют одним из 9 мест, которое при жизни должен посетить каждый почтенный хасид. Центр основан потомком Алтер Ребе в 8 колене. Открыт в начале декабря 2012 года на пожертвования состоятельных евреев, в частности семьи Рор, по случаю освобождения Алтер Ребе из царской тюрьмы. Основная цель центра – комфортное размещение паломников, приезжающих поклониться могиле цадика.

Автор: Ольга Стенько Три года назад в центре Адмор Азакен можно было приобрести иудейские мужские головные уборы – кипы из натуральной кожи. Самая дорогая – из кожи питона за 950 долларов. Из-за отсутствия спроса витрину с люксовыми предметами убрали

В вестибюле центра с высокого потолка свисает нарядная золотистая люстра. Стены и пол отделаны натуральным камнем, стоят деревянные сундуки для пожертвований. Часть помещения отгорожена стеклом – это небольшой магазинчик, где паломники могут приобрести необходимые бытовые вещи и сувениры. На шкафу — полтора десятка бутылок виски и вина. Религия не запрещает хасидам употребление спиртного.

Представительница центра проводит экскурсию. Центр здания занимает синагога – высокое помещение, украшенное натуральным деревом и камнем.

— У синагоги нет обязательной единой формы. Но есть два основных момента: отдельные молитвенные залы для мужчин и женщин. На первом этаже расположен мужской молитвенный зал. Есть арон акодеш – место хранения свитков Торы, имеющего вид шкафа. Тору получают для чтения в строго указанных условиях. К примеру, должно быть не менее 10 мужчин. Считается, что когда 10 человек молятся, то их обращение Бог слышит лучше, чем когда обращаются к нему в одиночку.

Автор: Ольга Стенько Иудей молится в мужском зале синагоги

За спиной Крамар — высокая дверь со стеклом, ведущая к синагоге. В зале молодой человек готовится к молитве. Приматывает черными кожаными ремнями на голову тфилин – черный футляр кубической формы, содержащий внутри написанную на пергаменте молитву. Ремнем заматывает левую руку, чтобы ручной тфилин был на уровне сердца. Накрывает голову белым покрывалом. Это нужно, чтобы ничто не отвлекало мужчину от молитвы. По этой же причине женские молитвенные залы размещают в синагоге отдельно. Имеют вид балкона на втором этаже, с которого виден зал.

Считается, что во время сна душа человека отправляется на суд к Богу

В центре на каждом умывальнике у крана стоит металлический или стеклянный сосуд с двумя ручками — нетилатница. С ее помощью совершают ритуальное омовение рук.

Автор: Ольга Стенько На умывальниках у каждого крана стоят специальные сосуды – нетилатницы – для ритуального омовения рук. На табличках написана молитва, которую хасиды должны при чем прочитать

— Считается, что во время сна душа человека отправляется на суд к Богу. В это время к телу могут приходить разные духи. Когда мы просыпаемся, душа снова овладевает телом, духи выходят через руки и ноги, оставляя на кончиках пальцев дольки нехорошего. Поэтому нужно обязательно совершать утреннее омовение, — объясняет проводница.

Для ритуальных омовений также предназначена миква – специальный небольшой бассейн. Есть отдельные для мужчин и женщин. Для последних погружения в микву обязательны после завершения менструации.

– Женщина не может быть со своим мужем, если она не совершила после завершения менструации ритуального погружения. Сначала женщины принимают гигиенические процедуры в душе или ванне, затем входят в микву. Мужчинам предписано ритуальное омовение, в частности, после семяизвержения. Этого должны соблюдать ортодоксальные евреи, — показывает комнату с моквой Леся. — Кстати, считается, что если еврейская женщина изменила мужу, то виновата не она, а он. Ибо плохо соблюдал заповеди и не смог быть достаточно хорошим мужем для своей жены

МОЛИТВЫ И ЧУДЕСА

От центрального здания по склону вниз к одноэтажному зданию под большими деревьями ведет дорожка. На середине пути территорию разделяет невысокий металлический забор. Так обозначает территорию кладбища, на которую запрещен вход определенным людям – коэнам, потомкам первых священников, служивших в храме. Такие не могут находиться рядом с мертвецами.

Сооружение, возведенное над могилой Алтер Ребе, имеет специфическое планирование. По центру – мужской зал для молитвы. Слева – меньшая комната со стульями и столом, предназначенная для женщин. В этих помещениях хасиды молятся и пишут записки к Богу.

Есть традиция говорить с Богом – особенно, просить о чем-то – с посредством праведников. Поэтому так много иудеев путешествует к могилам цадиков. Свои обращения — благодарности или просьбы — выкладывают в записках. Составляют их в специально обустроенном месте, по форме напоминающем бассейн.

Автор: Ольга Стенько Молитвенный зал над могилой цадика. Разделяется шторой на мужскую и женскую части. В специально отведенное место паломники оставляют свои записки с просьбами к Богу

— Пару лет назад здесь на экскурсии были две женщины — местная и ее подруга, приехавшая в гости. Услышав, что можно написать записку с просьбой, гостя попросила у Бога внуков – ее невестка долго не могла забеременеть. В прошлом году женщину видела здесь снова – приехала благодарить. В желаемое время невестка родила ей внука, – рассказывает Леся.

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Записки пишут по определенным правилам. Должна содержать даты обращения — по светскому и иудейскому календарю. Сначала выписывают слова благодарности, а потом уже можно излагать просьбу. Желательно указать дату окончательного исполнения, когда человек хочет, чтобы желание сбылось. Обязательно нужно добавлять, что это никому не должно навредить.

Сюда приезжают со всего света молиться

— Сюда приезжают со всего света молиться. Многие из Америки и Израиля. Состоятельные евреи считают честью жертвовать деньги на строительство синагог и хасидских центров. Таким образом, благодарят Бога за то, что дал им богатство, — рассказывает менеджер обратноё дорогой, пока поднимаемся на гору.

ГАДЯЧ ЕВРЕЙСКИЙ

Евреи начали поселяться в Гадяче в конце XVIII в. А первое еврейское кладбище возникло в городе в 1810 году. В конце XIX ст. здесь было зарегистрировано 1853 еврея, что составляло 24% населения города. В то время в Гадяче действовали 4 синагоги, 15 хедеров — начальные религиозные школы. Также частное иудейское училище, общественная библиотека, талмуд-тора – школа для мальчиков, в которой изучают тору.

Автор: Ольга Стенько Памятник молотку перед зданием Гадячского вентиляторного завода. В соседнем здании расположен единственный в Украине музей молотка. В конце XIX ст. в этих помещениях располагалась Гадячская синагога

В 1926-м иудейская община насчитывала 1764 человека, а в 1939-м — только 623. Во время немецкой оккупации гадячских евреев согнали к Гончарному яру на северной окраине города и расстреляли. В том же овраге казнили и партизан. Всего немцы убили там 252 человека. На месте расстрелов в 1988 установили памятную стелу. Но ни одного памятного знака в честь жертв Холокоста в Гадяче нет до сих пор.

— Раньше на улице Чапаева жило много еврейских семей. С их детьми училась в школе, — рассказывает гадячский краевед Ирина Орлова. — Во взрослом возрасте прочла книгу "Когда погаснет лампада" Цви-Гирш Прейгерзона. Он с женой в конце 1930-х годов отдыхали в селе Вельбовка на Гадяччине. В книге о трагедии евреев так описал Гадяч, что я читаю и понимаю – по этой улице я хожу, а этот дом знаю.

ПОДЗЕМЕЛЬЯ

На площади Соборной в Гадяче расположен краеведческий музей, занимающий двухэтажное современное здание через дорогу от горсовета. В настоящее время закрыт для ремонта. Планируют открыть весной – в начале нового туристического сезона.

Экспозиция состоит из нескольких тематических залов. Рассказывает о палеонтологических находках на территории района, природе Гадяччины, казацкой поре, народном быте.

Отдельный зал посвящен уроженке Гадяча, писательнице и общественному деятелю Елене Пчилке. Зал современной истории рассказывает о гадячанах — участниках русско-украинской войны.

Через один дом расположен дом, где в начале прошлого века был банк, а до этого располагался суд.

Автор: Ольга Стенько В этом здании начинал трудовой путь писатель Панас Мирный. В 1863-64 годах работал писарем в поводовом суде. В настоящее время дом находится в частной собственности

— Здесь начинал свою карьеру Панас Мирный, работал писарем, — говорит Ирина Орлова. – Сейчас это частная собственность. Люди выкупили, хотели сделать здесь развлекательное заведение. Начали ремонт. Но за цену не сговорились с городскими властями. Ребята сказали: нам легче забыть за вложенные деньги, чем продолжать здесь что-либо делать.

Далее по улице каменное двухэтажное здание Гадячской школы №2 имени Михаила Драгоманова, расположенное на месте Гадячского уездного училища.

— В те времена, когда в нем учились Драгоманов и Афанасий Мирный, это было одноэтажное деревянное здание, которое главным входом выходило на Успенский собор. Собор до наших времен не сохранился. Его строил купец Марулев за свой счет. Но обанкротился и вынужден был просить о мире помощи, чтобы достроить святыню. Об этом рассказывали его праправнучки, с которыми я общаюсь, – рассказывает дорогой краевед. — Слева вниз спускается улица Садовая, ее тоже вспоминал в книге Прейгерзон, здесь тоже жили евреи. В доме за зеленым забором с красными столбиками жила семья Панаса Мирного. Сейчас там частный дом на несколько квартир, есть на нем мемориальная табличка.

На углу улиц расположен бывший дом Дворянского собрания, ныне – дворец детского и юношеского творчества. В его подвале начинаются знаменитые гадячские казацкие подземелья. Они открыты для обзора с 2019 года.

Автор: Ольга Стенько Здание дворянского собрания. В советское время здесь был дом пионеров, при независимой Украине – дом детского и юношеского творчества. В подвале открыты для осмотра фрагменты подземных ходов казацких времен

В настоящее время временно доступ для туристов ограничен – в помещении обновляют систему вентиляции. Музей возобновит работу весной.

В городе много подземелий, потому что земля часто проваливается

- Ходы относятся к периоду Гетманщины. Мы давно знали, что в городе много подземелий, потому что земля часто проваливается, люди на огородах находили. Открыли же эти подземелья 11 лет назад. Шли в нескольких направлениях. Один из ходов проходил под парком, вел на Замковую гору, где располагалась казацкая крепость и замок Брюховецкого, – объясняет краевед.

Автор: Ольга Стенько По легендам, казацкие подземелья проходят под Соборной площадью и тянутся к Замковой горе и дальше на окраине Гадяча

ЗАМКОВАЯ ГОРА

В XVII веке в Гадяче располагалась резиденция гетмана Ивана Брюховецкого. В течение 1663 - 1668 годов город был столицей Левобережной Украины. В нем сосредотачивалась высшая административная и военно-политическая власть Украинского казацкого государства.

Спустя некоторое время Гадяч оставался одним из крупнейших ранговых имений украинских гетманов. Накануне Полтавской битвы здесь проводил военные совещания Иван Мазепа, а шведский король Карл XII устроил в Гадяче лазарет для своих войск.

– Замковая гора была удобным местом защиты. Обзор в три стороны, доступ ограничен естественными спусками, плюс частокол. Крепость была деревянная. Последний "марафет" ей сделали в 1709 году. Тогда же привели в чувство и подземные ходы, — рассказывает Орлова.

Автор: Ольга Стенько Замковая гора. На месте разрушенной казацкой крепости и резиденции гетмана в 1823 году построили имперскую тюрьму. За 100 лет заведение перепрофилировали в однолетнюю сельскохозяйственную школу. Сейчас в аграрном колледже учат пчеловодов

С 1781 Гадяч теряет статус полкового казацкого города. Постепенно здания на Замковой горе разрушаются. В 1832 году на этом месте открывают имперскую тюрьму. В отдельном одноэтажном здании располагалась тюремная церковь, где дьяком служил отец Панаса Мирного - Яков Рудченко.

Тюрьма существовала в первые годы советской власти

Тюрьма существовала в первые годы советской власти, пока в 1932 году здесь не открыли Гадячскую однолетнюю сельскохозяйственную школу. Теперь здесь находится аграрное училище, где учат пчеловодов.

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В настоящее время мало что напоминает о том, что в этих стенах содержались заключенные. Со времен тюрьмы сохранилось одно небольшое окошечко на тыльной стороне здания. И – несколько одинарных камер в подвале.

Автор: Ольга Стенько В подвалах бывшей тюрьмы. Здесь еще сохранились контуры камер

— Было много камер, но простенки убрали, когда превратили помещение в школу. Сохранилась камера-одиночка, сейчас используется как помещение для хранения инвентаря, — рассказывает методистка Гадячского аграрного училища Валентина Ященко.

В подвалах, где находились заключенные, долгое время хранились их предсмертные надписи, но потом их стерли.

Автор: Ольга Стенько Табличка в стене актового зала Гадячского аграрного училища сохранилась с XIX века. Извещает, что в помещении была тюремная церковь

Среди заключенных тюрьмы — Елена Пчилка, которая была арестована в 1920 году за то, что во время празднования дня рождения Тараса Шевченко в Гадячской гимназии обернула бюст поэта национальным сине-желтым флагом. Через два месяца здесь заточили главаря крестьянского антибольшевистского восстания Леонтия Христова, которому удалось совершить побег.

На верхних этажах расположены музеи пчеловодства – от бортничества до современности. Туристам охотно проводят экскурсии, а также угощают травяным чаем с медом.

ДРАГОМАНОВА ГОРА

На соседнем отроге этого же холма есть еще одно практически культовое место для Гадяча – Драгоманова гора. Получила свое название от дома семьи Драгомановых, стоявшего на этом месте.

Сейчас только табличка на большой глыбе гранита сообщает: "Здесь был дом, в котором родились и провели детские годы выдающийся украинский публицист, ученый и общественный деятель Михаил Петрович Драгоманов и его сестра, выдающаяся украинская писательница и общественный деятель, этнограф, член-корреспондент наук Ольга Петровна Драгоманова (Елена Пчилка)".

В свое время Ольга Петровна вышла замуж за Петра Косача и переехала в Луцк, где родила дочь Ларису, более известную миру, как Леся Украинка. С 1893 по 1906 год Леся Украинка каждое лето бывала в Гадяче и его окрестностях — урочище Зеленый Гай, где писала свои произведения. Именно о Гадяче сказала, стоя на утесе над Пслом: "Полтавщина - самая украинская Украина".

Автор: Ольга Стенько Мемориальный знак на Драгомановской горе – месте, где стоял дом семьи Драгомановых, уничтоженный пожаром во времена Дрогой мировой войны

Фронтон усадьбы Драгомановых выходил прямо на соборную площадь города, где в 1900 году городская управа построила "Народный дом". Этот дом стоит и поныне. А вот семейное гнездо Драгомановых не сохранилось – дом сгорел во время пожара в военные годы.

Сейчас на Драгомановой горе одноэтажные частные дома, построенные во второй половине XX века.

— В крайнем доме живет семья, в которой дедушка когда-то говорил, что у него старинные часы из дома Драгомановых. Но он умер, а его потомки не очень-то идут на контакт. Поэтому сейчас не знаю, может, уже и продали те часы, — рассказывает по телефону начальница отдела культуры и туризма Гадячского городского совета Екатерина Кувшинова.

ВЕПРИК И БОБРИК

— Если есть время, советую проехаться по маршруту Гадяча. Туристам очень нравится. Это села Веприк и Бобрик, – говорит мой гид.

Населённые пункты расположены один за другим по дороге. Расстояние от Гадяча до Веприка – 15 км и еще 8 нужно ехать в Бобрик. В селах расположены усадебные постройки семьи Масюковых, построенные в XIX веке, а также две интересные церкви в стиле ампир.

Дорога лежит через древний земляной вал, который в XVI веке был пограничным между Речью Посполитой и Русским царством.

Автор: Ольга Стенько Свято-Николаевская церковь в селе Веприк возле Гадяча

— Это территория Веприцкой крепости. Здесь было известно битва за оборону Веприка в 1708-1709 годах. На территории крепости находилась Свято-Николаевская церковь. В то время храм был деревянный. За 100 лет рядом возвели каменную церковь, а старую разобрали, — рассказывает Ирина Орлова.

Церковь славилась уникальными настенными росписями. При советской власти религиозное сооружение было доведено до плачевного состояния. Но в последние годы храм восстанавливают, восстанавливая настенные рисунки.

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Еще один храм в селе – Успенская церковь. Старший на 2 года от Свято-Николаевского сохранился в лучшем состоянии. Построен на средства бывшего предводителя дворянства Гадячского уезда помещика Павла Масюкова.

Церковь – жемчужина архитектуры в стиле классицизма. Западная часть которой прямоугольная, а восточная имеет полукруглую алтарную апсиду. Колонны на фасаде и внутри здания имеют коринфские ордера. В храме сохранились уникальные настенные росписи на библейские сюжеты, у каждого подпись художника.

Автор: Ольга Стенько Успенская церковь в селе Веприк возле Гадяча. В храме сохранились оригинальные настенные росписи

В соседнем селе Бобрике есть еще одна усадьба Масюковых. Возведенная Семеном Масюковым в том же стиле классицизма.

- Построена в 1805 году. До 1917 года здание было в собственности семьи, но на время революции все владельцы умирают — детей у них не было, — рассказывает Орлова. – Во время революции здесь первое время заседали революционеры, которыми руководил местный врач Дигтярь. Он и настоял, чтобы в усадьбе организовали школу. Действовала с 1920-х. В прошлом году закрыли.

В этих краях проводят активную газовую добычу

Из Бобрика выезжаем дальше - мимо леса, на просторные луга. Там, где ожидали увидеть грунтовку, дорога неожиданно хороша – из бетонных плит. Ее проложили, чтобы машины нефтегазодобывающей компании не увязали в грязи. В этих краях проводят активную газовую добычу.

ЕДИНСТВЕННАЯ В УКРАИНЕ

Подъезжая к селу Плешивец, храм видим уже из лугов: возвышается на холме на противоположном берегу Псла. Это единственная девятибанная церковь, сохранившаяся до наших дней в Украине.

Строительство Свято-Покровского храма было начато в 1902-м, возведено за 4 года. Инициатором стал уроженец Плешивца архиепископ Парфений Памфил Левицкий. Ректор Московской духовной семинарии известен деятельной поддержкой украинского языка, изучением истории, обрядов, песен и украинской литературы. Редактор издания украинского перевода Четвероевангелия.

Автор: Ольга Стенько Окрестности села Плишивец. Мост через Псел, вид на девятибанную каменную Свято-Покровскую церковь

В то время в Плишивке была старая трибанная деревянная церковь, в которой священником был отец Андрей — отец архиепископа. Местные крестьяне собрали почти 10 тыс. рублей на строительство нового деревянного храма, а за попечение Памфила Левицкого удалось привлечь еще 90 тыс. рублей – этого хватало на каменное здание.

— Когда стали думать, каким будет храм, рассматривали три проекта: в барочном стиле, неорусском и так называемом стиле нарышкинского барокко. Ни один не понравился Левицкому. Он посоветовался с исследователем Запорожской Сечи Дмитрием Яворницким, и тот посоветовал обратить внимание на проект Троицкого собора в городке Самарчик (ныне – Новомосковск Днепропетровской области. – Gazeta.ua). Эта церковь была немного похожа на старую плешивецкую, была типичной для архитектуры именно украинских храмов. Поэтому он обратился к архитектору Кузнецову и заказал ему создать подобный проект для каменной церкви, – рассказывает по дороге Ирина Орлова.

Кузнецов не только сумел воспроизвести в камне точную копию деревянной запорожской церкви, но и усовершенствовал общий силуэт здания. Пропорционально уменьшил размеры храма: Троицкий собор имел высоту почти 65 м, а Покровский в Плешивце чуть выше 45 м от земли до центральной главы с крестами.

В 1912 году рядом построили колокольню, которая не дожила до наших дней — в 1934-м колокола сняли, а постройку взорвали и разобрали на кирпич. Из храма вывезли 6-ярусный иконостас, а в помещении создали зернохранилище.

Автор: Ольга Стенько Каменная девятибанная Свято-Покровская церковь в селе Плешивец

— Во время Второй мировой войны, когда советские войска освобождали от немцев наши территории, немецкий корректировщик сидел на бане храма. Наши с Мартыновки (село в 20 км от Плешивца. – Gazeta.ua) "сняли" этого корректировщика. Но баня пострадала, а храм был пробит снарядом насквозь. Местные рассказывали, что в советское время учитель физкультуры приводил сюда класс, ставил пятерки тем, кто разбивал камнем окно церкви, — добавляет Орлова.

У входа в храм встречает невысокая молодая женщина в черном монашеском наряде — матушка Соломия. С 2017 года в Плешивце был создан монашеский скит Мгарского монастыря. До прошлого года он был мужским, ныне женский. Здесь подвизались четыре монахини.

Автор: Ольга Стенько Краевед Ирина Орлова (слева) и монахиня Плишивецкого скита матушка Саломея

Внутри храм, на первый взгляд, наводит на воспоминания о спортзале — через деревянный пол, крашенный в яркие цвета, подобно школьным залам. На стенах кое-где осталась штукатурка, а местами видна старая кирпичная кладка.

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В церкви холодно – нет отопления. В то же время периодически возникает странный звук — будто птицы бьются в окна, эхо катится по помещению. Как объясняет матушка Саломея, это ветер — под его напором дребезжит плохо закрепленное стекло на окнах.

- Здесь 14 лет служит отец Роман. Он понемногу приводит храм в порядок. Хочу показать вам одну икону – Александра Невского. Здесь проявилось лик Христа. Мы сказали владыке, он ответил – тихонько молитесь. Но видите, сколько людей сюда всего принесли, — показывает монахиня на ювелирные украшения, размещенные у иконы.

Автор: Ольга Стенько Современную икону Александра Невского в Свято-Покровском храме считают чудотворной из-за того, что на ней проявляется лик Христа

— Еще одну икону хочу показать, какую отец Роман нашел на пепелище бывшей церковноприходской школы. Пошел туда, а что-то попало под ногу.

Взглянул – икона. Все погорело, а икона и ее киот не сгорели. Это образ Покрова. Почитайте, что написано старинным шрифтом — монахиня открывает киот и показывает святыню.

Надпись свидетельствует, что икона подарена от титулярного советника Онуфрия 9 апреля 1837 года.

— Отец Роман рассказывал, что видел архивные документы, касающиеся этого храма. Среди прочего — по поводу золота-серебра, которое отсюда вывезено советской властью. В частности, документ от тогдашнего священника, что он все передает добровольно. Но лист был забрызган кровью, — добавляет краевед.

Автор: Ольга Стенько Икону Покрова Пресвятой Богородицы священник случайно обнаружил на пепелище церковно-приходской школы в Плешивце

Со смотровой площадки на территории храма открывается волшебный пейзаж. Здесь расположены туристические информационные стенды. А матушка Саломея, указывая на темно-зеленое пятно соснового леса, рассказывает, что в том месте с 1709 по 1783 год был Быстрицкий женский монастырь, в котором было более 650 обитателей. Обитель расформировали Екатерина II.

В лесу было кладбище, остались некоторые знаки

— Там в лесу было кладбище, остались некоторые знаки. А в карьере, где брали песок, нашли кости настоятельницы. Поняли это по кресту, который на шею надевают, когда хоронят. И люди из останков надругались — такое, как в футбол черепом играли. С ними такие нехорошие вещи потом случились. С тех пор и песок там братья перестали, – рассказывает матушка Саломея.

Автор: Ольга Стенько Всехсвятская церковь на городском кладбище Гадяча

В музее молотка есть чучело рыбы-молота

В Гадяче работает единственный в Украине музей молотка. Он частный, расположен внутри магазина стройматериалов и имеет более двухсот экземпляров.

Получить экскурсию можно только в будний день и в рабочие часы. Правда, каждый молоток подписан, а на полках есть текст с общей историей создания заведения. Вход – безвозмездный.

Едва ли не самый экзотический экземпляр — чучело рыбы-молота. Есть медицинские и спасательные молоточки, инструменты слесарей, столяров, строителей, кузнецов, сапожек и т.д.

Открылся музей в 2011 году по инициативе Евгения Гончарова – тогдашнего директора вентиляторного завода "Горизонт", на чьей территории расположен магазин. Почти два года до этого в магазине собирали экспонаты.

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фамилий указаны в книге учета читателей гадячской библиотеки за 1887 год. Заведение основали в 1861 году по инициативе Михаила Драгоманова. В настоящее время публичная библиотека названа в честь Леси Украинки. Именно она начала собирать для заведения первые книги.