Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси

В начале ноября в Европе вспыхнул один из самых больших миграционных кризисов за последние годы. Тысячи мигрантов с Ближнего Востока и Африки штурмовали польскую границу со стороны Беларуси. Через Польшу планировали попасть в Германию.

13-15 ноября произошли мощные атаки на польскую границу у пограничного перехода "Кузница-Брузги". Мигранты массово кинулись вперед. Польских пограничников и силовиков забросали камнями, резали заграждения из колючей проволоки. Прорвать ограждение служебной машиной пытались и белорусские военные в ночь на 13 ноября, заявляли в Пограничной службе Польши. Атаки на границу были отбиты. Через некоторое время мигранты были переведены Белоруссией в специальный центр. Остатки их лагеря у границы с Польшей были убраны. Однако позже часть нелегалов вернулась к границе. В течение декабря у них произошло несколько стычек с польскими силовиками.

Лидеры Европейского Союза обвинили Минск в провокациях на границе. Мол, Беларусь специально выманивает мигрантов из бедных и изуродованных войнами стран к себе, а затем намеренно направляет к границам с Польшей, чтобы создать хаос и добиться уступок и преференций со стороны ЕС. В то же время, украинский политолог-международник Григорий Перепылица назвал этот кризис элементом гибридной войны, который Россия развязала против Запада.

Украина отреагировала на ситуацию запуском специальной пограничной операции "Полесье". Государственная пограничная служба, Национальная гвардия, Нацполиция и Вооруженные силы начали совместные учения вдоль границы с Беларусью. Тренируются противодействовать вероятному миграционному кризису и сдерживать многочисленные группы условных нарушителей госграницы.

Внимание общества к украинско-белорусской границе выросло в середине ноября не только через мигрантов. Тогда самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет просить у Москвы ракетные комплексы "Искандер", чтобы поставить их, в частности, и на границе с Украиной.

8 декабря госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович назвал политику Украины "не миролюбивой".

"Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси. Они смотрят на Запад и пытаются под видом борьбы с незаконной миграцией проводить какие-либо учения. Это может привести к локальному конфликту", - пригрозил Вольфович.

Украинско-белорусская граница имеет протяженность более тысячи километров. Проходит вдоль пяти областей – Киевской, Житомирской, Черниговской, Ровенской и Волынской.

Корреспонденты Gazeta.ua 24-25 декабря побывали на международном автомобильном пункте пропуска с Беларусью "Выступовичи", который находится в Коростенском районе Житомирской области. Пообщались с пограничниками, чтобы узнать, какая ситуация сейчас на границе и есть ли какие-то угрозы и провокации со стороны Беларуси. Также побывали в селах близ соседнего государства и приграничном городе Овруч. Узнали, как сейчас там живут люди и что они думают о напряжении, возникшем между странами.

Автор: Лилия МЫЦКО Международный КПП "Выступовичи" расположен в Коростенском районе Житомирской области. Ближайшим городком к границе является Овруч. Охраняют территорию государства сотрудники 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов

СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

До пограничного города Овруч из Киева проще добраться автобусом или маршруткой. Ходят регулярно от станции метро Академгородок. Стоимость билета в одну сторону колеблется от 140 до 200 грн. Всё зависит от времени и дня выезда. Сама дорога занимает 3 часа. Водители обычно проезжают ее без остановок. Останавливаются в основном только по просьбе пассажиров или чтобы подобрать новых попутчиков.

До поворота на Овруч дорога идеальна – трассу капитально восстановили в рамках "Большого строительства". А вот за 20-30 километров до города водители должны снижать скорость, потому что учащаются ямы. Кое-где асфальтированный путь усыпан заплатками, которыми наскоро были "прикрыты" выбоины. На подъезде к населенному пункту ситуация снова стабилизируется и трасса становится практически безупречной.

Овруч – бывший райцентр, который в рамках децентрализации вошел в состав Коростенского района. Город встречает небольшим морозом в -4°C. Однако из-за сильного ветра холод ощущается остро. Без перчаток руки начинают замерзать через 10 мин. Зимний антураж усиливают скользкие тротуары, практически нигде не присыпанные песком или солью. Чтобы не упасть, идти приходится осторожно и неспешно.

- Можете проехаться в прицепе, если хотите, - шутит спикер 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов Юрий Шахрайчук. Высокий и статный мужчина в теплой камуфляжной куртке встречает возле служебного пикапа Volkswagen. Приглашает на заднее сиденье. Впереди, кроме водителя, сидит офицер отдела пограничной службы "Овруч" Иван Довгошлюб.

Авто уверенно набирает скорость в сторону международного автомобильного пункта пропуска "Выступовичи" в почти 40 километрах от города.

- Девятый пограничный отряд имени Сечевых Стрельцов охраняет участок границы в пределах трех областей – Киевской, Житомирской и Ровенской. Общая протяженность – более 600 километров, – рассказывает о работе Юрий Шахрайчук. – Пункт пропуска "Выступовичи" является международным. Его могут пересекать жители любых стран при наличии разрешительных документов. Он имеет особенность – находится в 14 километрах от линии госграницы. Это – транзитная зона. Водители должны ее проезжать не останавливаясь. Иначе мы можем привлечь к ответственности. Ну разве могут стать, если машина сломалась или водитель плохо чувствует себя.

Автор: Лилия МЫЦКО Спикер 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов Юрий Шахрайчук проводит экскурсию по международному пункту пропуска "Выступовичи". Отряд охраняет участок границы в пределах Киевской, Житомирской и Ровенской областей

Численность людей, охраняющих украинско-белорусскую границу, Шахрайчук назвать не может. Это секретная информация.

– Математическим путем высчитано достаточное количество персонала, – объясняет. – Пограничники сейчас получили определенные возможности. Имеем право одевать наручники на нарушителей, которые вызывающе себя ведут. Положения с перечнем случаев, когда это можно сделать – узаконены. Ранее они были прописаны в приказе администрации Государственной пограничной службы. Это давало возможность нарушителям в суде говорить, что действия пограничников незаконны. Уже такого нет. Также добавили нам возможность сбивать дроны.

До 2014 года охраняли границу только газовыми баллончиками, палками, наручниками

Украинско-белорусская граница начала усиленно охраняться еще с 2014-го, добавляет спикер. Качество контроля с тех пор только растет.

- До 2014 года пограничные наряды охраняли границу только с пассивными средствами защиты – газовыми баллончиками, палками, наручниками. Сейчас все наряды имеют огнестрельное оружие. Могут его использовать, если происходит массовое нарушение границы или вторжение. Также когда есть угроза жизни, - добавляет Юрий.

СИГАРЕТЫ И МОНЕТЫ

О подъезде к КПП сигнализируют десятки фур. Машины с битумом, паллетами, горючим и другими грузами - смирно стоят в длинной пробке с обеих сторон слегка заснеженной трассы. Большинство водителей ждут въезда в пропускной пункт в кабинах. Только единицы курят сигареты на улице или гуляют вокруг автомобилей, чтобы размяться.

Чтобы попасть на территорию КПП, водители должны получить контрольный талон от часового у шлагбаума. По обе его стороны стоят высокие белые конструкции, способные обнаружить радиационно-опасные грузы. Такие системы Украина получила от международных партнёров.

– У нас конструкции срабатывали, когда люди везли приборы авиационного назначения или компасы советских времен. Такие вещи реально фонят, - Юрий Шахрайчук неспешно направляется в сторону небольшого здания. Над ним возвышается герб Украины. Чуть ниже вывеска – "Выступовичи. Автомобильный пункт пропуска". – Тогда система подает сигнал дежурному, а он вызывает по телефону приезжающих и проверяющих машину специалистов.

Заехав на территорию КПП, водитель попадает в зону таможенного контроля. Здесь функции пограничников и таможенников разделяются. Последние отвечают за проверку груза и транспорта. В то же время Госпогранслужба в первую очередь ответственна за оформление людей. Работники должны проверить паспорт и другие документы, необходимые для въезда или выезда. Эта процедура в среднем занимает около минуты. На осмотр транспорта времени уходит чуть больше.

Автор: Лилия МЫЦКО Чтобы пройти пропускной пункт "Выступовичи", грузовики становятся в очередь. Из-за мороза и холода водители ждут проверки преимущественно в салонах. Пересекают границу здесь и легковые автомобили

- Из-за ковида белорусы ограничили пересечение границы. Да и наши граждане не совсем хотят ездить туда из-за сложившейся ситуации. Если брать с доковидным периодом, то пассажиро-транспортный поток снизился примерно на 70 процентов, - говорит Шахрайчук. – В последний раз здесь задерживали грузовик из Беларуси. Вез экстракт торфа, а в паллетах было спрятано 144 тысячи пачек сигарет с белорусским акцизом – на 3,3 миллиона гривен. Фура была полностью разгружена. Все изъяла таможня. Нарушители задержаны. На таких составляется протокол и далее решение должен принять суд. В основном взымается штраф в размере оценки изъятого имущества. А так экономическая контрабанда у нас декриминализирована. Уголовная ответственность наступает за провоз оружия, наркотиков.

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– С нашей стороны особого движения в ту сторону по контрабанде нет. Был вот недавно украинец, ввозивший шесть монет 17-19 веков. Их изъяли и передали на экспертизу, чтобы установить составляют ли какую-либо историко-культурную ценность. Случаются люди с разными пожитками, которые могут забирать, например, из домов умерших родителей и не понимать, что некоторые из них могут представлять ценность и должны быть задекларированы.

ХАМЫ

На серебристой легковушке Skoda в пункт пропуска заезжают два белоруса в фирменных куртках тамошнего дорожного предприятия "Белавтодор". На заднем сиденье сброшена одежда и бутылки с водой. В багажнике, который открывают для осмотра, уложены большие сумки с вещами.

– Мы по работе в Украине. Двухнедельная командировка у нас была в Украинке в Херсонской области. Дороги делаем. Теперь домой возвращаемся. Сюда два дня добирались, ночевали под Житомиром, – говорит один из мужчин, который представляется Александром. – Отношение украинцев к нам прекрасное, никакого негатива нет. Мы же славяне, – разводит руками. – Не знаю, когда в следующий раз к вам приедем. Когда пошлют.

Отношение украинцев к нам прекрасное

Работники КПП просят открыть все дверцы в автомобиле, а вещи из салона выставить на асфальт. Осматривать машину запускают служебного лабрадора. Он натренирован находить запретные предметы – может "унюхать" наркотики, оружие, психотропные вещества. Пес работает как настоящий профессионал – сначала изучает вещи на передних сиденьях, потом на задних. Только после этого подбегает к дорожным сумкам.

- Чтобы натренировать собак, ездим на учебу, которая длится по три месяца. Вырабатываем рефлексы и совершенствуем навыки, - говорит работник Госпогранслужбы Сергей Расинец, работающий с лабрадором. – Хамы попадаются. Бывает, люди ругаются. Просишь багажник открыть, а он тебе: "Ты кто такой?! Что там хочешь увидеть?". Объясняем, почему здесь стоим и что делаем. Если не понимают, то приводим старшего. Такое поведение в основном у водителей с украинской стороны, столицы. Не знаю, почему так.

Автор: Лилия МЫЦКО На запретные вещества и оружие автомобили проверяют служебные лабрадоры. Собак тренируют и учат проводить обыски. После ухода на пенсию их забирают к себе жить пограничники КПП "Выступовичи". Наркотики и оружие находят водителей редко. Чаще перевозят через границу сигареты.

После полной проверки на КПП водители подъезжают ко второму шлагбауму и сдают контрольный талон дежурному. Он проверяет, все ли таможенно-пограничные процедуры были пройдены. Если да – шофер выезжает на транзитный отрезок. Направляется к линии государственной границы 14 км. За ней – небольшой мост и начинается Беларусь.

МАЙН С АГРЕССИЕЙ, КОТОРАЯ НЕ ГАСИТСЯ

По обе стороны контрольно-пропускного пункта "Выступовичи" раскинулся величественный сосновый лес, которому не видно конца. Среди него проложены маршруты, по которым входят вооруженные пограничные наряды с розыскными собаками. Они особенно опасны для людей, которые решили нарушить границу и нелегально пробраться в Украину лесом. Если таким псам отдать команду "фас", то будут мгновенно атаковать нарушителя. Шансов отбиться от натренированного животного практически нет.

Автор: Лилия МЫЦКО Овчарка Майн – розыскная. Если ей дать команду "фас", то будет мгновенно атаковать нарушителя. Агрессия животного не гасится, говорят пограничники

– Собачку зовут Майн, ему три года, – на тропу со стороны леса с напарником выходит 25-летний Ярослав, на поводке держит овчарку. Пограничник в полной амуниции – поверх теплой камуфляжной формы одет бронежилет. Есть бинокль, рация, фонарь. За спиной – автомат. – Собака слушает меня. Если идёт на задержание, то отрабатывает до конца. Его агрессия не гасится. Псы служат у нас по семь лет. Далее их забирают к себе пограничники или животных списывают и передают другим владельцам. Я пока не знаю, возьму ли.

– Когда в последний раз собака себя проявила? – спрашиваем.

– Не так давно обнаружила нарушителя по следам, – коротко отвечает Ярослав. – В общем, служба нормальная. Лишь бы только не морозы. Правда, летом мошка досаждает, а осенью дождей много, - улыбается. – Работаю два дня через два по 12 часов. Патрулируем по определенным маршрутам. В одну сторону идем 30-40 минут. Затем обратно.

Автор: Лилия МЫЦКО Пограничник Ярослав патрулирует возле КПП "Выступовичи" по 12 часов. Работает в полном снаряжении - в бронежилете, с рацией. За спиной – автомат

На вопрос, что думает о напряженных отношениях между Украиной и Белоруссией и возможной агрессии россиян через территорию последней, пограничник отвечает по-военному.

– Нам думать не надо. Потребуется – будем работать по факту, - отрезает.

Если будет угроза – очень быстро к этому участку подтянутся силовики

– Пограничники первые, кто встречает подобные опасности, – говорит Юрий Шахрайчук. – Наша главная задача в таких случаях – передать информацию дальше. Сейчас мы активно сотрудничаем с ВСУ, территориальной обороной, Нацгвардией, полицией. Если, не дай Бог, будет угроза – очень быстро к этому участку подтянутся наши силовики. Они прикроют нас и обеспечат охрану границы. Но сейчас массовых скоплений людей в военной форме или мигрантов с той стороны не наблюдаем.

Фото: Лилия МЫЦКО

Украинская граница защищена максимально возможно на сегодняшний день, уверяют пограничники.

- Есть определенные инженерные построения, технические средства. Конечно, всегда хочется большего, - рассказывает Шахрайчук. – Основная проблема в том, что сейчас идет демаркация границы, которая завершится в 2024 году. Только тогда у нас будет четкая линия госграницы и будем понимать, где можно проводить инженерное обустройство. Еще проблема в том, что сейчас вся прилегающая к границе земля находится в чьей-то собственности: лесхозов, территориальных общин, физических лиц. Это создает помехи защитным работам. Государство это поняло и в августе СНБО приняло решение о выделении земель вдоль государственной границы для инженерного обустройства. Речь идет об участках на расстоянии 30-50 метров от границы. Противодействия этому решению нет. Но проблемы создает отсутствие полной демаркации. Плюс Госгеокадастр пользуется еще старыми картами времен УССР и БСССР. Надо все переделывать, а это у нас делается долго.

Автор: Лилия МЫЦКО Общая протяженность границы, которую охраняет 9-й отряд, составляет 600 км. КПП "Выступовичи" находится в 14 километрах от границы с Беларусью. В транзитной зоне водители не имеют права останавливаться

- Классический вариант защиты границы выглядит следующим образом: на линии стоят пограничные знаки, после – противотанковый ров, еще дальше – противотанковый вал. Следующей идет контрольно-следовая полоса (спаханный участок земли, который специальным способом прикрыт. Когда нарушитель границы на него вступает – оставляет след. За ним его могут вычислить. – Gazeta.ua). Затем – пограничная тропа или рокадная дорога. И только после этого строятся те же пограничные башни.

УМЕРШЕЕ БОРУТИНО

Если свернуть в сторону с транзитного отрезка между пропускным пунктом "Выступовичи" и крайней точкой линии госграницы – можно попасть на путь в бывшую деревню Борутино, который пролегает через лес. Дорога в основном грунтовая. Асфальт иногда встречается только на въезде в когда-то цветущий населенный пункт.

Борутино официально перестало быть селом в 2009 году. По решению Житомирского областного совета населенный пункт был снят с учета. Причина проста и болезненна – он практически окончательно обезлюдел.

Процесс постепенной "гибели" села был активирован аварией на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года. Борутино попало в список населенных пунктов, подлежащих эвакуации из-за близости к ЧАЭС. Большинство жителей согласились уехать. В спешке покидали обжитые деревянные дома с мебелью, часами, портретами и картинами на стенах. Кое-кто со временем возвращался за вещами, но быстро спешил назад – на новое место жительства. Ведь в Борутино уже не было ничего из благ цивилизации – ни магазина, ни начальной школы, ни клуба с почтой.

Сейчас село пустое. Некоторые избы вдоль центральной улицы полностью развалились. Еще часть держатся на грани – у них просели крыши, прогнили большинство деревянных досок в полах, покосились входные двери. Во всех комнатах валяются тряпки, бутылки, табуретки. В гостинных можно встретить сгнившие диваны и занавески, которые украшают удивительным образом уцелевшие окна.

Автор: Лилия МЫЦКО После аварии на ЧАЭС жители Борутино уезжали из села. Собирались так быстро, что оставляли в комнатах даже портреты близких родственников. Фотографии все еще висят на стенах в некоторых домах

"Уважаемый Гуленко Александр Антонович! Пионерская дружина и комсомольская организация Выступовичской средней школы имени Героя Советского Союза Ц.С. Расковинского поздравляет Вас с 40-летием Победы советского народа над фашистской Германией в годы Великой Отечественной Войны", - говорится в открытке, которая валяется среди десятков других мелких советских документов в одном из заброшенных домов. Датируется маем 1985-го. До взрыва на ЧАЭС оставалось меньше года.

Сейчас в Борутино живут четверо пожилых людей. Ближе всего к транзитной дороге раскинулась усадьба 81-летнего Дмитрия Тесленко. Во двор ведет хлипкая калитка с ржавым крючком. На территории колодец, сарай, позади 60-летнего деревянного желто-коричневого дома – огород.

- Гости у меня уже почти не появляются, - на крыльцо поспешно выходит Дмитрий Михайлович с небольшой седой щетиной на лице и примятыми, очевидно от недавно снятой шапки, волосами. Приглашает внутрь. Через кухню с холодильником и газовой плитой, которая работает от баллона, проводит в первую из трех комнат. – Большинство жизни здесь провел, – улыбается показывая два золотых зуба.

Мы здесь вчетвером еще держимся

В гостинной - рукомойник и дровяная печка, которой хозяин отапливает жилье. На шкафу у окна стоят иконы, радио, часы, мягкая игрушка. Под стеной в дальнем углу – старая железная кровать, застелена одеялом. Проход в другие комнаты завешен ковром.

- Малыш, ну-ка отойди!, - Дмитрий Михайлович толкает ногой домашнего пса. Тот ложится на полу за хозяином. - 63 дома были жилыми в Борутино во времена расцвета. Это так до Чернобыля было. А затем стали мы зараженной зоной. Нам сказали: "Уезжайте!". Большинство переселилось в Кировоградскую область, где для переселенцев поселок построили. Но я так скажу – кто тогда уехал, тот уже умер. Все мужики, которые отсюда переселились, за три года в Кировоградской области слегли. А мы здесь вчетвером еще держимся – баба одна и три мужика. Общаемся между собой, вспоминаем молодость. В конце села друг живет, так хожу к нему. На день рождения или новый год мы можем по 100 граммов выпить. Такое. Бабе же здешней уже 83 года. Когда лето наступает, она из леса не вылезает – ягоды там собирает, грибы и все на свете. Вот на своих продуктах и ​​живем. Лавка с продовольствием только в соседние Выступовичи раз в воскресенье приезжает. Так я бывает туда езжу на машине или мотоцикле.

Автор: Лилия МЫЦКО Дмитрий Тесленко один из трех мужчин, до сих пор проживающих в селе Борутино

– Как получилось, что вас отсюда не переселили? – интересуемся.

– Те, кто хотел остаться, сказали: "Здесь наша родина. Куда ехать?". Так нас и оставили, никто не заставлял покидать деревню. Семь семей не уехали тогда. Некоторые позже в Житомир перебрались. Там дом построили и квартиры раздавали. Я не жалею, что остался. Да уж некогда об этом и думать. Надо доживать.

У Дмитрия Тесленко есть сын, дочь, внучка и правнучка. Все живут в Украине – в Житомирской и Киевской областях. Периодически наведываются в гости, отмечает хозяин.

– У меня две жены было. С первой сошелся, как служил в морфлоте подводником. Приехал сюда из Магадана и забрал ее с собой, - вспоминает. – В Магадане у нас сын родился. Дальше меня покидало по службе и на Камчатку и на Дальний Восток, под Вьетнамом были. Это все на подлодке плавал. 10 лет прослужил: четыре года срочной службы и шесть сверхсрочной. Был старшиной в команде мотористов. С русскими служил, белорусами. Никакого хамства с их стороны не было. Все равными друг друга считали.

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- В 36 лет первая жена умерла. Сердце. Остался я с двумя детьми – сыну было 5 годиков, а дочери 7 месяцев. Куда мне было деваться? Женился на сестре первой жены. Она согласилась со мной быть. Детей уже не планировал. Прожили вместе 30 лет. А шесть лет назад она умерла. Вот с тех пор я и остался один. Огород сею, детям помогаю. Такое. Пенсию имею 5,5 тысяч гривен. Я ветеран труда, у меня большой гражданский стаж – работал водителем, лесником. А вот военную выплату не прибавили. Все потому, что призывался в армию я из Беларуси, где тогда жили мои родители. Когда в 95-м ушел на пенсию, то в Украине сказали обращаться в Беларусь, чтобы выплату посчитали. А там сказали, что в архивах нужно искать документы. Так я уже и не решился тогда этим заниматься.

Беларусь агрессивна к Украине, Россия агрессивна

Три года назад Дмитрий Тесленко на велосипеде ездил покупать продукты в Беларусь. Затем контроль ужесточили. В настоящее время людей из приграничных населенных пунктов свободно в обе страны не пускают.

– Три-четыре километра проехал и на месте был. Ближе, чем до Овруча добираться. Меня там все знают. Когда молодым был, то к девушкам ездил, на дискотеки, - вздыхает мужчина. – Никогда не мог подумать, что такое случится. Жили-жили себе вместе и теперь такое! Беларусь агрессивна к Украине, Россия агрессивна. Надо это все прекратить и помириться. А так еще я мечтаю немного прожить. В свободное время хожу на рыбалку. Здесь две реки хорошие. Всякая рыба есть – карасики, окуни, щуки. Реку Словечну поделили украинцы и белорусы, столбы наставили. Так я смотрю, чтобы там границу не нарушить. А то посадят в клетку.

Автор: Лилия МЫЦКО На фото заброшенное здание в Выступовичах. Раньше здесь был большой магазин, куда приезжали скупаться из окрестных сел.

ГИТЛЕР-ПУТИН

В соседнее село Выступовичи, от которого и пошло название контрольно-пропускного пункта, машиной ехать не более 15 мин. Путь идентично пролегает через лес. Вглядевшись во время движения в сосновую чащу - можно заметить небольшие стайки диких коз или лосей. Реже в поле зрения попадают кабаны, косули, а иногда и волки. Дичи здесь достаточно, но охота в этой местности запрещена.

В отличие от Борутиного, Выступовичи еще сохраняют официальный статус. Пожалуй, этому способствует прошлое села, которое имеет историю в несколько столетий. Еще каких-то 30 лет назад здесь жили более тысячи человек. Даже после взрыва на ЧАЭС значительная часть из них не уехала. Однако это не остановило "смерть" цивилизации. Один за другим в Выступовичах исчезли магазин, почта, школа, аптека, переговорный пункт. Село стало приходить в упадок и "вытеснять" жителей. Остались в основном пожилые люди.

Центральная улица Выступовичей встречает неплохо сохранившимся асфальтом. Вдоль него, немного наклонившись, стоят когда-то рабочие фонари. В отличие от соседнего села, здесь немало остатков кирпичных построек – домов, госучреждений и т.д.

Как мне живется? Отвратительно!

По дороге сгорбившись не спеша идет 80-летняя Анастасия Бибко. Поверх теплого платка надела на голову серый капюшон от куртки. Синим поясом подпоясанное пальто, которое снаружи больше напоминает куфайку.

– Как мне живется? Отвратительно! Видите – воды нет. Колодец дома стоит на высоком месте. И дождь был и снег. А вода не прибавляется. Приходится идти в место, где скважину сделали, – трясет 5-литровой баклажкой в ​​руках. – Дома две бутылки уже набрала. Это будет третья. На два дня хватит, чтобы супчика какого-нибудь сварить. Вы мне другое скажите: кто ответственен за то, что здесь все развалили? Это было когда-то самое большое село! Вся округа сюда в школу детей водила. До тысячи учащихся! Магазин был, аптека, почта, лесничество. Переговорный пункт работал, что я могла родственникам на Чукотку позвонить. А теперь что? Магазина нет. Привозят, бывает, хлеб, но я не буду говорить какой... Я вот за ним и продуктами в Овруч езжу. Хорошо, что дизель пустили. Шагать к нему правда три километра в одну сторону. А потом еще назад. Спортсменка такая вот.

Анастасия Мефодиевна по образованию учитель-психолог. 40 лет проработала с младшими классами в городе Дзержинск Донецкой области – ныне Торецк.

- Сама я здешняя, а на Донбасс родина послала, как окончила институт. Работала много и с энтузиазмом. Директор говорил: "В Советском Союзе никто так не работает, как вы!". Так вот была учительницей, а стала бомжем, – с иронией улыбается женщина. – После Донбасса вернулась домой. Мне там не нравилось, но работала ради пенсии. Сейчас тысячи три есть, - Анастасия Мефодиевна не называет точной суммы выплаты. Видно, что ей неудобно говорить о своем нынешнем достатке.

Автор: Лилия МЫЦКО На фото местная жительница пограничного села Выступовичи, бывшая учительница младших классов Анастасия Бибко. От КПП до населённого пункта машиной добираться около 15 мин. Анастасия одна из около десяти жителей, оставшихся здесь после аварии на ЧАЭС. До трагедии здесь проживало до тысячи человек. За водой женщина вынуждена ходить несколько километров. Магазина, почты и больницы в Выступовичах нет. В Овруч людей раз в неделю возит дизель

- Прожили мы трудную жизнь. А все равно хочется быть на свете, а туда не хочется, – показывает на землю. – Детей и внуков у меня нет. Только родственники остались. В Беларуси сестрин сын живет, а ее дочь в Житомире. Под Овручем еще брата сын живет, а другой уже умер. Ну а мы еще держимся. Главное, чтобы корона сюда не пришла. Но если что – я вакцинирована! Двумя дозами. Врачи сюда приезжали и сказали: "Надо!". О тысяче гривен привитым я слышала. Но если не будет у меня охоты ее получать, то пусть лучше воинам на Донбасс идет.

Разговор прерывает загруженная лесом фура, проезжающая мимо.

– Лес уничтожают. Таскают в любую погоду. Вот каждый день по три машины. Представляете? Вот как пожар пустили, то и стали ездить так часто (практически ежегодно весной на Полесье фиксируют большие лесные пожары. Самые масштабные были в позапрошлом году, когда огонь уничтожил в тогдашнем Овручском районе десятки домов. – Gazeta.ua), - вздыхает Анастасия Бибко. – Горело страшно! Мне говорили: "Забирайте из дома самое важное и бегите!". А у меня из важного 30 килограммов сахара было. Ну разве я его потащу? Забрали бы документы и все. Но до меня не дошло, успели погасить. Но выгорело все так, что гриба до сих пор ни одного не найти. Это был умышленный поджог.

Расспрашиваем, ходила ли Анастасия Мефодиевна в Беларусь, когда туда свободно пропускали жителей пограничных сел.

Даже слово какое-нибудь лишнее боятся сказать, потому что схватят и посадят

- Бывало. Сейчас уже не пускают, – отвечает. – Белорусы всегда говорили, что у них лучше живется. Я же доказывала, что у нас. А вообще я им сейчас не завидую. Они даже слово какое-нибудь лишнее боятся сказать, потому что схватят и посадят. Даже в небольших городках и селах страшатся. А свобода это гораздо более ценная вещь для человека, чем все остальное. Ох, тот Лукашенко! Это же надо такое, чтобы этот цыган и Гитлер-Путин мучали весь белый свет! Не знаю, что с этим делать.

Анастасия Мефодиевна на секунду умолкает, а затем ошеломляет неожиданным вопросом.

– Может вы знаете, будет ли война? Нападет Гитлер-Путин? – интересуется. – Почему этот Гитлер про Украину все время лжет? Что это за политика у него, что пугает и пугает?! Никакая власть его сдержать не может, никого не слушает, – машет рукой.

Напоследок желает нам здоровья и дожить до момента, когда Украина будет процветать.

Автор: Лилия МЫЦКО В заброшенных домах бывшего села Борутино осталось немало вещей, которые хозяева не успели вывезти после аварии на ЧАЭС

– И с наступающими праздниками!, – добавляет женщина. – У меня около двора шесть елок растет. Так что могу их украсить и любоваться. А так целое дерево в хату не тяну. Могу вот только веточку взять и поставить. Еще готовлю бутылочку с водой на Крещение. Поеду в Овруч освящать. Здесь церкви нет.

ДРЕВНИЙ ОВРУЧ

Овруч – город старинный. Он впервые упоминается в Ипатьевской летописи, как населенный пункт, где от рук брата Ярополка в 977 году погиб древлянский князь Олег Святославич – сын великого киевского князя Святослава Храброго и внук княгини Ольги. При этом точная дата основания города неизвестна.

Автор: Лилия МЫЦКО В Свято-Васильевском храме функционирует женский монастырь, который возобновил работу в 1990 году

Одной из главных исторических изюминок города является Свято-Васильевский Собор Русской православной церкви в Украине. На его месте в 997 году стояла деревянная церковь, построенная по приказу великого князя Киевского Владимира. В 1190 году там построили каменный храм святого Василия. Несколько раз он был разграблен во время монгольских нашествий на город. Окончательно был восстановлен в 1907-1909 годах, рядом построили корпуса для женского монастыря. На открытие церкви в 1911 году в Овруч приезжал российский император Николай ІІ. Во времена советской власти монастырь и храм несколько раз закрывали. Полноценно женская обитель здесь снова возобновила деятельность в 1990 году.

Современный Овруч – город преимущественно одно и двухэтажных застроек. По размеренному и спокойному ритму жизни 15-тысячный населенный пункт больше напоминает поселок городского типа. Основная рабочая активность здесь бурлит с обеих сторон центральной улицы им. Тараса Шевченко, которая одновременно является трассой, ведущей в КПП "Выступовичи". Вдоль улицы раскинулись госучреждения, супермаркет АТБ, немало кофеен, пиццерия, бытовые и вещевые магазины, аптеки, стоит главная елка города и вертеп. В разные стороны в спальные районы растекаются многочисленные переулки и улочки.

Автор: Лилия МЫЦКО Дату основания древнего города Овруч точно никто не знает. Однако впервые упоминается в Ипатьевской летописи как населенный пункт, где от рук брата Ярополка в 977 году погиб древлянский князь Олег Святославич – сын великого киевского князя Святослава Храброго и внук княгини Ольги. В городе находится старинный Свято-Васильевский Собор русской православной церкви. В 997 году на его месте стояла деревянная церковь, построенная по приказу великого князя Киевского Владимира.

Люди в Овруче в основном работают в сфере торговли, образования или развлечений - продавцами, консультантами, официантами, учителями, барменами. Часть служат в Госпогранслужбе. Есть в городе опорная больница и Центр предоставления административных услуг. Благодаря последнему местные не сильно переживают из-за того, что децентрализация забрала у Овруча статус райцентра.

– Все нужные документы спокойно оформляем в ЦНАПе и не надо ездить в Коростень, – говорят.

Не сильно здесь беспокоятся и о напряжении, которое возникло между Белоруссией и Украиной. В наступление россиян с территории соседнего государства не верят. Значительно больше людей тревожит пандемия коронавируса и невысокие зарплаты.

Промышленность у нас позакрывалась

– Сейчас у нас люди получают в месяц от 5 до 7 тысяч гривен. Чтобы не уезжали в поисках лучшей жизни, нужно, чтобы жалованье выросло хотя бы до 10 тысяч. Этого более-менее достаточно для нормального существования в Овруче, – рассказывает местный Вячеслав Кравчук внутри Дома культуры. – Промышленность у нас в основном позакрывалась. Был молочноконсервный завод, но сейчас не работает. Есть сыроварня, но что-то продукции их нигде не видно. Возможно, работают на экспорт в другие города.

Вячеслав работает художественным руководителем в селе Кирданы недалеко от города. Задумывается над тем, чтобы в будущем покинуть Овруч, признается.

– Многие горожане ездят отсюда на заработки в Польшу и Чехию. Поработают и возвращаются домой, – говорит. – Выехал бы я из Украины навсегда? Если бы знал, что приспособлюсь за границей и будет там хорошая работа, то почему бы и нет.

– Я учусь в Киеве на режиссера кино и телевидения. Овруч планирую покинуть, - приобщается к разговору товарищ Кравчука Богдан Поминчук. – Перспективы для развития здесь не вижу. В городе никогда и ничего интересного не происходит. Ото только недавно летали самолеты, потому что были учения на границе. А так тихо. Никакой опасности не чувствуется.

ОТ КОВИДА УМИРАЛИ НЕПРИВИТЫЕ

Дом культуры в Овруче служит одновременно ЗАГСом и центром вакцинации. Медики прививают людей практически без выходных. В достаточном количестве есть все актуальные в Украине вакцины – Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Coronаvac.

- Более 45% горожан уже привиты. Часть на вакцинацию пошла из-за того, что без нее не могут работать, - рассказывают медработники. – Но и без принуждения много сознательных. Причем немало приходит пожилых людей.

Автор: Лилия МЫЦКО У местных жителей Овруча в Беларуси много родственников. Они им рассказывают, что живут в стране со страхом и не могут свободно выражать свои мысли. Из-за кризиса на границе упустили возможность видеть близких и ездить на работу в соседнюю страну

От ковида Овруч больше всего пострадал в ноябре. Тогда местная опорная больница была забита больными.

- Умирали там люди, которые были непривиты и имели отягощающий анамнез – были с лишним весом, сахарным диабетом, - добавляют в пункте вакцинации. – Среди вакцинированных смертей не было. Среди привитых в основном болезнь фиксировали у людей, получивших только первую дозу вакцины. И потом - инфекцию такие люди подхватывали в течение недели после ее введения, когда еще организм не вырабатывал иммунитет.

Работники пункта вакцинации не согласны с тем, что в городе не хватает работы.

– У нас фермерские хозяйства есть, перерабатывающие предприятия. А в сезон многие в лес ездят. Собирают грибы и продают заготовителям. Бывает, что семья за день может и тысячу гривен заработать, - убеждают.

КРЫМ И БЕЛАРУСЬ В КОТОРОЙ НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕТ

В бывшем райцентре работает продовольственный рынок. После обеда базар выглядит совсем небольшим – стоит всего несколько ларьков со сладостями, молочными продуктами и табаком на вес. Единственный мясной киоск виднеется издалека.

Свининой и салом торгуют местные супруги Клименко – Валерий и Ольга. Цены приемлемые. За добротный килограммовый кусок сала, продавцы просят от 100 до 130 грн.

Автор: Лилия МЫЦКО Валерий Клименко около 15 лет работает на рынке в Овруче. Продает мясо и сало. Скот выращивает самостоятельно, а также перекупает в селах

– Нормально в Овруче живется. Единственное, что белорусов стало меньше. Раньше они приезжали и все набирали у нас – конфеты, мясо, велосипеды. На бусах ехали и все выбирали. У них там ничего хорошего нет, – рассказывает Валерий. – Летом приезжали и покупали ведра большие. Вниз сыпали перца и сверху кусок мяса. Потом снова перца и еще мясо клали. Так прикрывали его, потому что с таким продуктом их могли пограничники не пропустить назад. Белорусам хорошо у нас было скупаться, потому что у нас более выгодный курс доллара. Поменяют, а на разницу скупаются. Вот есть 100 долларов - он на 70 скупится, а себе еще 30 оставляет.

- У белорусов нет нормального продукта, сала хорошего, - продолжает Клименко. – У меня там знакомая живет. Рассказывала, что ее сестра работает на свинокомплексе и поэтому ей запрещено держать дома свиней. Бывает проверки приезжают и смотрят - не украли ли какое-нибудь животное или корм. Того и едут к нам за всем. А казёнку как нашу берут – Nemiroff, "Хлебный дар"! Через границу один человек может провезти два литра водки. Так они сразу ехали сюда втроем или вчетвером. Их спиртное плохое. Раз дядя из Беларуси передал бутылку их водки. Так ее нельзя пить! Хуже нашей паленки.

У белорусов нет нормального продукта

Валерий приглашает внутрь железного киоска, который ласково называет двухкомнатной квартирой. Нарезает кусок приготовленного мяса и угощает настойкой на травах. Ею угостил сосед, которому колол кабана, признается.

– Мясо и сами выращиваем. А бывает ездим по селам, покупаем, колем и сами делаем все - салтисон, кровянку домашнюю, вот грибочки свои. В печи сушеные, – показывает на вязку сушеных грибов на балке под потолком. Продает его за 180 грн. – Грибов здесь в этом году много было. Белые и обычные. Зашел в лес - и через полтора часа у тебя багажник забит.

- А в Беларуси есть продукты, которые лучше по качеству, чем наши? – спрашиваем.

- Сгущенка там реально лучше, - приобщается к разговору Ольга Клименко. – У нас раньше был молококонсервный завод, то тоже хороший продукт делали и отправляли за границу и по Украине. Закрылся. А белорусская хорошая осталась. У нас на рынке еще некоторые люди ее даже продают. На поезде туда едут и покупают.

Автор: Лилия МЫЦКО На рынке можно встретить продавцов табака, украинского и зарубежного. Приобрести здесь его можно на вес

– Раньше через одного ездили за границу, – продолжает Валерий. - У нас там вся родня – двоюродные, троюродные родственники. Поперекручивали все сейчас, - машет рукой. – Так же и с Крымом это сделали. Там люди очень сейчас на все жалуются. Я туда на лето езжу, потому что имею квартиру с 1996 года. И сестра там живет, поэтому знаю все. У них все как в Беларуси. Доллары боятся менять. Вон белорусы приедут и перед тем, как валюту менять – смотрят нет ли камер. У них, чтобы эту операцию провести, надо куда-то за город ехать, чуть ли не в лес. Вот так хорошо у них жить. Вот такой Лукашенко хороший.

– Что еще сейчас в нашем Крыму происходит? – интересуемся.

Головы понаклоняли и живут

– Да ничего. Люди живут, головы понаклоняли и живут. На сегодняшний день пенсионеры там получают по 10 тысяч рублей - это 3500 гривен. Но они за эти 3500 денег не могут купить столько товаров, как у нас. А еще там земли забирают. В Парковом, где дача Путина, дом находился 15-этажный. Так приехала какая-то женщина поплавать рядом в бассейне. И ей пришло в голову, что кто-то за ней наблюдает. Пожаловалась. И все – за полгода там все под чистую снесли. Я так скажу: если бы сейчас там людей спросить, хотят ли в Украину, то 90 процентов за это высказались бы. Это если им не держать дуло у виска. Чтобы добровольно говорили.

В заключение Ольга добавляет, что если Украина столкнется с полномасштабной агрессией России – украинцы все восстанут и не дадут захватчикам пройти на свою территорию.

– Муж говорит: "Я сразу пойду". Да и я не буду стоять в стороне. Это наша земля. У Путина какая-то просто мания величия. Хорошо наследил кругом. В России много всего – нефть, золото. А по факту люди бедные. В их деревнях нет газа, ничего. Так чего там порядки не пойти ему навести? В Беларуси тоже. Кума в Ельске живет. Говорит, что сейчас люди боятся между собой на работе говорить. Потому что участились доносы. Могут с работы уволить.

Автор: Лилия МЫЦКО Вывеска магазина инструментов в Овруче. Вероятно, владелец не слишком смотрит за привлекательностью бренда. Открыли магазин в помещении, которое еще лет 20 назад построили под так и не открывшийся бассейн

10 000

гривен составляет минимальная зарплата пограничника. Окончательно ее размер формируется в зависимости от должности и воинского звания, говорит Юрий Шахрайчук. На контрольно-пропускном пункте "Выступовичи" выплаты незначительно выше. Здесь работники начиная от рядовых получают надбавки за службу на границе и возле Чернобыльской зоны.

2500

гривен в среднем стоит месячная аренда однокомнатной квартиры в Овруче.