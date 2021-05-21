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пятница, 21 мая 2021 16:42

Фольга на конечностях и Вольнова с протянутой шляпой - Оксана Караванская представила фэшн-вызов
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20 мая в инновационном парке UNIT.City дизайнер Оксана Караванская устроила фэшн-событие Existential Fashion Error. Она объединилась вместе с благотворительным фондом "Кран", чтобы привлечь партнеров к социальному проекту - приобретение роботизированный комплекс для восстановления подвижности тяжело травмированных бойцов. Его цена - €288 тыс.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Директор благотворительного фонда "Кран" Инна Данченко (вторая слева), дизайнер Оксана Караванская (вторая справа) и ее партнерша Ксения Уманская (справа) устроили фэшн-вызов
Директор благотворительного фонда "Кран" Инна Данченко (вторая слева), дизайнер Оксана Караванская (вторая справа) и ее партнерша Ксения Уманская (справа) устроили фэшн-вызов

"О, вы так красиво это делаете, можно и я с вами?", - седой мужчина в черном пиджаке и коричневых штанах становится рядом с девушкой в ​​белом брючном костюме. Она позировала последние 10 мин. на фоне фотозоны, украшенной зеленью и неоновыми огнями. Его товарищ с черными кудрями включает камеру на телефоне и делает несколько кадров. После этого идут занимать места в амфитеатре. Там будет проходить встреча с дизайнером.

"Мы с Инной Данченко, которая возглавляюет "Кран", познакомились в 2015 году. Она пришла ко мне заказывать платье. Подружились. Тогда я почти в Украине показов не делала. Начала украинскую линейку от кутюр и ездила с ней за рубежом. Раз в год во время Leopolis Jazz Fest (международный джазовый фестиваль, - Gazeta.ua) делала кутюрный показ. Из классических украинских недель моды я вышла. Поставила себе такую ​​миссию: нужно, чтобы кто-то из художников помогал Украине стать узнаваемым, модным и современным государством, если этим не занимается правительство. Я это и делала.

Инна рассказывала, чем занимается. Обратилась, чтобы я предложила клиенткам своего бренда принять участие в этом проекте, ведь работаю с неординарными и интересными женщинами. Мне показалось, что в моей карьере должен произойти новый виток. Решила сделать показ и таким образом ей помочь сделать доступной для наших украинок историю Инны и ее проекта", - отмечает Караванская.

Играет спокойная музыка. Гостей угощают шампанским, безе, эклерами. Мужчина в красной спортивной кофте берет три вафельные торта и идет к скамейке.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Ведущая Соломия Витвицкая объявляет начало показа
Ведущая Соломия Витвицкая объявляет начало показа

Ведущая Соломия Витвицкая объявляет начало показа. На большом экране включают ролик. В нем показывают, как проходит нейрореабилитация воина Александра Оленчука. Он первым ступил на дорожку восстановительного комплекса.

"До того, как создали благотворительный фонд, я была волонтеркой. Это самый сложный мой опыт. Фонд "Кран" занимается благотворительностью фокусно. Привлекает ресурсы именно под задачи нейрореабилитации тяжело травмированных бойцов с повреждением центральной и периферической нервной системы. Это воины, получившие травмы головного или спинного мозга. Обычно этих бойцов считают безнадежными", - рассказывает Данченко.

"Роботизированный комплекс, на который сейчас собираем деньги, стоит 288 тысяч евро. Он уже в Украине, большую часть стоимости мы уже оплатили. Такой комплекс - первый в Украине. Бойцы уже проходят на этом аппарате нейрореабилитации по восстановлению ходьбы. В том, чтобы дарить инвалидные коляски, нет ни чести, ни благодарности, ни достоинства", - добавляет она.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Актриса Светлана Вольнова ходит между гостей с протянутой шляпой
Актриса Светлана Вольнова ходит между гостей с протянутой шляпой

"Уже почти 80 женщин присоединились к сбору средств. А мужчины? Кто прямо сейчас готов дать любую сумму - 10, 15 тысяч? Даже пять гривен. Я не верю в будущее, а верю в сегодня и сейчас. Поднимите руку, кто хочет сделать доброе дело", - актриса Светлана Вольнова в ботфортах, джинсовке и очках проходит между гостей. В руках держит синюю шляпу, в который кладут деньги.

На подиум выходят босые мужчины в черном наряде. В некоторых конечности обмотаны фольгой. В неоново-салатовой куртке и зеленом платье появляется Ксения Уманская - текстильный дизайнер, которая вместе с Караванской создавала коллекцию.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  На подиум выходят босые мужчины в черном костюме
На подиум выходят босые мужчины в черном костюме

"Концепция родилась, когда я увидела тренд в азиатских странах: отрезать конечности и вставлять импланты абсолютно намеренным образом. После этого я решила показать пропорции нашей коллекции. Когда я начала разбирать манекен и вставлять совершенно по-другому части тела, у меня родились первые формы и силуеты", - говорит.

На показе представили кутюрные вещи. Цены на них колеблются от 5 до 20 тыс. грн.

Директор благотворительного фонда "Кран" Инна Данченко (вторая слева), дизайнер Оксана Караванская (вторая справа) и ее партнерша Ксения Уманская (справа) устроили фэшн-вызов
Фото: Тарас ПОДОЛЯН
Дизайнер Оксана Караванская и ее партнерша Ксения Уманская устроили фэшн-вызов
Ведущая Соломия Витвицкая объявляет начало показа
Оксана Караванская представила эксклюзивную коллекцию Ready Couture
Ведущая Ольга Фреймут посетила фешн-событие

"Вся коллекция Ready Couture - это полностью вышитые вещи. Наши бабушки умели вот так вышивать и закладывать в узоры определенные сакральные символы. Возможно, это вышивка третьего тысячелетия нового формата. Есть вещи, которые вышитые вручную, крафтовой машинкой и вещи, которые готовы для дальнейшего прет-а-порте", - отмечает Караванская.

Среди показа мужчины начинают энергично двигаться. Ведущая Ольга Фреймут, которая сидит в первом ряду, начинает снимать на телефон.

"Я знаю, какое платье хочу. Фиолетовое", - переговариваются позади женщины. Одна из них держит букет из белой сирени.

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В конце показа модели выстраиваются на газоне. Караванская берет за руку Уманскую и под аплодисменты ведет в помещение. Вслед за ними отправляются модели.

Украинский дизайнер Оксана Караванская организовала фэшн-вызов под названием Existential Fashion Error. Ее новая коллекция - это не только дефиле без правил, но и социальный проект в поддержку благотворительного фонда "Кран" и его инициативы "Будь мощной на 300W(omen)".

Автор: Ольга ГОНЧАРУК, фото: Тарас ПОДОЛЯН
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Комментарии

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Дата
21
мая

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