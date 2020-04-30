"Больше, чем три месяца не продержимся без работы" - как львовяне живут в карантине

Автор: Gazeta.ua Евгения Видвир и Катя Чверенко

С 16 марта в Украине продолжается карантин из-за пандемии Covid-19. А 6 апреля ввели масочный режим. Без защиты запрещено выходить на улицы, посещать магазины. Одноразовые медицинские маски и респираторы из-за ажиотажа исчезли с прилавков аптек и хозяйственных магазинов во Львове. Немало волонтеров, дизайнеров и студий индивидуального пошива одежды взялись шить многоразовые маски.

– Индустрия моды всегда реагировала на мировые события - кризисы, войны, социальные настроения. Вот недавно модельеры поддержали социальное движение против натурального меха и начали использовать в своих коллекциях искусственный мех. Сейчас многие дизайнеры начали шить маски. В Италии, Испании и Франции модные бренды начали выполнять государственные заказы по пошиву масок. Часть из них отдают на благотворительность, - рассказывает дизайнер 27-летняя Екатерина Чверенко из Львова. Имеет свою студию авторской одежды "Caterine". Больше месяца находится на самоизоляции дома. - Из-за карантина временно закрыла свою студию. Своих работников подвергать опасности не хочу, да и клиентов нет - кто же сейчас будет ходить на примерки. Немного проектов взяла домой - вышивки, отделки одежды. А потом решила шить маски. Потому что не смогла и себе хотя бы одну купить в аптеке. Если находила в продаже - их цены были превышены в 10-20 раз. Ко мне обращались клиенты. Спрашивали не могу отшить на заказ.

Катя записала видео в социальной сети Instagram в котором согласилась пошить маски и раздать бесплатно тем, кто не смог их себе приобрести. На видео откликнулось немало людей, часть из которых - постоянные клиенты.

Встречаемся на улице Ярослава Мудрого во Львове. У Кати в руках лист бумаги - маршрут и контакты тех, кому она будет развозить маски. В списке около 20 человек, кому необходимо их доставить.

– За три дня сшила более 200 многоразових масок, которые можно стирать и обрабатывать антисептиками. Сама изготовила крой, а верхний слой украсила натуральными тканями. Столько же одноразовых изготовила для одной из львовских больниц из специального материала, который купила за свой счет. Обратилась знакомая-медсестра, которая жаловалась на то, что медработникам не хватает средств личной защиты. Часть уже отправила по почте тем, кто обратился ко мне в Instagram, но живет в других городах, или не может лично забрать.

Маршрут начинаем с улицы Затишной в Железнодорожном районе Львова. На улице ждет 29-летняя Евгения Видвир. Женщина работает программистом. С начала карантина вместе с мужем остаются дома.

- Первую неделю провела в пижамке. Думала, вот пересижу дома не переодеваясь, поработаю лежа. Сколько того карантина, - смеется женщина, надевая маску в сине-белую клетку, которую только что дала Катя. - А потом начала болеть спина. Решили с мужем делать утром зарядку и переодеваться, чтобы разнообразить будни. И все же, жизнь, как день сурка. Просыпаюсь, занимаюсь, чищу зубы, одеваюсь и работаю. А где-то в обед забываю, чистила уже зубы, или еще нет. Из квартиры выходим раз в неделю - выбросить мусор и купить продуктов в магазине. Покупаем свежие фрукты и овощи. За ними больше всего скучаю, - говорит женщина.

– В какой-то момент отношения с мужем стали "напряжонные". Он работает в сфере общественного питания. На время карантина его заведение закрылось. Сначала отдыхал, а потом начал скучать. Затем взялся за кухню. У нас уже было тирамису, морковный торт. 21 марта праздновали его 30-летие. Такого стола накрыли! Конечно к нам никто не пришел. Друзья мужа сняли и смонтировали ему поздравления, прислали в социальных сетях. Вечером общались с ними в программе видеосвязи Zoom, пили вино. Тогда же узнали, что сотрудник сделал предложение своей любимой, другой порадовал новостью о рождении ребенка. Хотя сидим дома - жизнь продолжается. И так все празднуем в Zoom. Вот до чего точно не была готова - до кризиса. Понимала, что он и нас коснется, но то, что придет так быстро не ожидала. Руководитель сообщил, что вероятно у нас будут закрываться проекты. Многие клиенты, у которых стало производство откажутся от услуг нашей IT-компании. Поэтому, чтобы не увольнять работников, решили, что нам временно снизят зарплату. Лучше так чем без работы.

Автор: Gazeta.ua Евгения Видвир праздновала 30-летний юбилей мужа в Zoom.

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На улице Шевченко вблизи супермаркета, который неодавно открыли в новостройке очередь. Растянулась на 20 метров. Люди стоят на расстоянии 1-2 метра друг от друга, заняв всю автомобильную стоянку. Охранник впускает в супермаркет по 2-3 человек. Проверяет температуру, и просит воспользоваться антисептиком. Здесь встречаемся с 27-летней Оксаной. Женщина своей фамилии не называет. Работает в ІТ-сфере. Имеет рыжие вьющиеся волосы, а на пальто брошь в виде лисички с очками.

– Когда объявили карантин наша компания 95 процентов работников перевела на дистанционную работу. Первую неделя - скучала. Потому что живу сама. А потом знакомые, которые живут парами или с соседями начали жаловаться на проблемы в отношениях и быту. А у меня, выяснилось, никаких конфликтов с собой нет, - смеется. Достает из отдельного пакета розовую маску, которую только что дала Катя. Примеряет, смотрит в зеркальце. Кивает головой и говорит, что маска нравится. Так и остается в ней.

Автор: Gazeta.ua 27-летняя Оксана продолжает работать из дома.

– Все не так плохо у меня. Когда одиноко, общаюсь с друзьями в видео-чате. Вместе с соседями хожу в супермаркет, чтобы от людей не отвыкнуть вовсе, либо устраиваем посиделки - каждый на своем балконе. У меня появилось много времени на те дела, которые постоянно откладывала. Начала здорово питаться, готовлю себе салаты и диетическую пищу. Наконец появилось время на спорт. Стараюсь в карантине искать и положительные вещи. Он еще минимум месяц будет продолжаться, а дальше - посмотрим. От знакомых и в социальных сетях вижу много разных теорий. Мол, никакого вируса нет, а то что происходит - искусственно созданная ситуация, чтобы всем нам внедрить чипы, а затем следить за каждым. Говорят, скоро и деньги исчезнут, будут только электронными. Но камон, люди, какие чипы? Мы же в Украине!, - смеется. - Зачем вводить себя еще сильнее в депрессию и усиливать панику? Надо отсидеть этот период дома, чтобы уберечь здоровье себе и другим. Несколько лет назад у меня была двусторонняя пневмония, которую лечила 1,5 месяца. Я знаю, что это за жесть. Поэтому остаюсь дома. Смотрю сериалы. Вот только что завершила "Почему женщины убивают?". Очень крутое шоу. Читаю книги, на которые у меня времени не было никогда. Работаю. Но не заставляю себя. Для чего себя заставлять? Важно же, чтобы работа была выполнена хорошо и в указанный срок. Но очень скучаю за родителями. Они живут на Ровенщине, очень хотела бы их навестить. В какой-то момент подумала взять себе кота из приюта, чтобы было не так грустно. Но карантин закончится, я пойду на работу. А что будет с котиком?

25-летняя Юля Бурда уже месяц не выезжает из Пустомит, городка вблизи Львова. Работает пиар-менеджером во Львове. Живет сама в квартире. С началом карантина Юлю отправили в неоплачиваемый отпуск.

– Уже столько времени живых и добрых людей не видела, - говорит Юля. - Раз в три дня общаюсь оффлайн о имбире и лимоне с кассиршей в местном супермаркете. Остальное время в Zoom или мессенджере с друзьями. Прошла все этапы кризиса: от непонимания происходящего, злобы, тревоги, к принятию. Последние две недели провела в максимальном самоконтроле. День расписан, работа делается, даже успеваю готовить. До этого никогда не занималась таким. Обедала и часто ужинала во Львове. А сейчас выхода нет. Даже заказать себе пиццы или суши сюда не могу. Потому что доставка из Львова в Пустомыты не работает. Впервые сама приготовила себе сырники. Уже достижение! Закрываю проекты, которые всегда не было времени. Навела порядок в квартире. Занялась комнатным зонированием. Нашла временный подработка в сети, перевожу тексты с английского. Потому что деньги скоро закончились бы. Вечером катаюсь на велосипеде. Сама. Могу более 20 километров за раз проехать, - говорит женщина. - Задала себе цель использовать это время с пользой. Первые 14 дней были на "ура". Через неделю совершенно испортилась. Размякла. Нехватка пространства и природы тоже делает свое. Очень соскучилась по плаванию, нормальном кофе. По посиделками с подругами. К родителям поехать не могу - потому что общественный транспорт не работает. И опасности не хочу их подвергать. А чтобы не так сильно скучать за людьми - рисую картину. Море на которых качаются яхты с белыми парусами. Это будет моя первая. А еще ищу варианты. Как реализовать себя в мире, уже никогда не будет привычным. В мире, где я теперь всегда буду думать, прежде чем обнимать друзей. Мир после карантина изменится. А я меняюсь уже.

Раз в три дня общаюсь оффлайн о имбире и лимоне с кассиршей в местном супермаркете. Остальное время в Zoom или мессенджере с друзьями.

34-летний Денис Навроцкий на карантине три недели. Работает столяром. Держит мастерскую в гараже отца на окраине Львова. Делает мебель в стиле "Лофт". Стоит возле мастерской, курит сигарету. Имеет бороду и серьгу в левом ухе.

– Сначала решил, что мой бизнес никак не пострадает во время карантина. Имел несколько проектов, "долгостроев", заканчивал их. Новых заказов не поступает. Люди начали экономить деньги, и кому нужна мебель в карантине?, - говорит и затягивает сигарету. - Жена, 30-летняя Ольга на карантине дома, еще за неделю до того, как его объявили в стране. Работает с детьми, в детской студии досуга. Дети начали болеть сезонным гриппом, поэтому студию закрыли. Скучает. Уже перемыла все окна, убрала в доме, перебрала одежду. Лишний увезла в контейнер, который стоит у собора Юра в центре Львова. На благотворительность Взялась засевать "город" на подоконнике. Утром ежедневно бегает и проверяет, сошло то.

Первые две недели очень ссорились с Олей. Не умели жить вместе. Виделись час утром перед работой, и несколько часов вечером. Выходные проводили за пределами квартиры. В друзей, или к родителям жены в Самбор ехали. Ссоры угнетали. Начали заново выстраивать коммуникацию. Пытаемся говорить обо всем, что беспокоит. Готовим по очереди. Убираем вместе. Вечером смотрим по одной серии сериала "Поймать Кайдаша". Очень приятно поражены. Я по несколько часов в день работаю в мастерской. Делаю новые модели мебели. В жены возобновились занятия с детьми, в онлайновом режиме. Учит с ними английский, историю, смотрят и обсуждают фильмы и мультфильмы, читают книги. В какой-то момент родители начали жаловаться, что дети мешают им работать, поэтому в студии возобновили занятия, но изменили направление работы. Имеет 6-8 занятий по 40 минут в неделю. Это немного улучшило ситуаций. Немного сэкономленных денег есть, в случае, если карантин продолжится. Но больше чем три месяца не продержимся, без работы. Разве Олин огород на подоконнике, хорошо родит, - смеется Денис.

Чтобы развезти все маски тратим 4,5 часов.

Президент Владимир Зеленский попросил правительство разработать план завершения карантина в Украине. Об этом шла речь на совещании с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств по предотвращению распространения Covid-19.