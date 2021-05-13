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четверг, 13 мая 2021 15:31

Блюда из улиток и сверчков: как выбирали победителя "Пекельної кухні"
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В Киеве состоялись съемки финала реалити "Пекельна кухня". Две команды поваров в течение двух месяцев доказывали Адскому Шефу Алексу Якутову, что они достойны победы. Участники добывали продукты в реке, обрабатывали туши голыми руками, врывались на кухню через огненные ворота и выполняли множество других задач. Реалити осенью покажет "Новый канал".

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Адский Шеф Алекс Якутов отмечает, что участники выросли на "Адской кухни"
Адский Шеф Алекс Якутов отмечает, что участники выросли на "Адской кухни"

Перед входом в съемочную площадку измеряют температуру.

"Маска есть? Если нет, можете взять", - обращается к гостям женщина у двери. Мужчина в бежевом пальто достает защитную маску из кармана, натягивает на лицо.

В помещении темно. Справа от входной двери стоит стол. На нем - фонарь. Пройдя несколько метров, видно шторку, из которой льется свет. Там живут участники реалити. Они сами готовят себе, параллельно изучают новые блюда. Там и спят. Телефоном пользоваться нельзя: только раз в неделю дают позвонить близким.

"Пекельна кухня" - это реалити о жизни ресторана и о профессии повара. Здесь нужны навыки и желание развиваться в профессии, работать на профессиональной кухне в ресторане. Страсти на кухне неподдельные, эмоций хватает. Люди, которые идут на телевидение исключительно за хайпом - не наша история", - рассказывает руководитель проекта Алена Синегина.

Среди гостей вечера - дипломаты испанского посольства, организатор международного гастрономического конкурса Bocuse d'Оr Ukraine Антонина Захарова и основатель Ассоциации шеф-поваров Юга Украины Виктор Титов. Гости подходят друг к другу, здороваются. Женщина в голубом брючном костюме достает зеркальце. Поворачивается к фонарику и тщательно осматривает лицо, поправляя макияж.

"Дорогие гости, приглашаем в наш телересторан. Пожалуйста, не переживайте. Ведите себя естественно. Наслаждайтесь прекрасными блюдами от наших финалистов", - начинает режиссер площадки в черном костюме.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  В теле-ресторане гости пробовали, а затем оценивали блюда
В теле-ресторане гости пробовали, а затем оценивали блюда

Гости выстраиваются в две шеренги перед входом в телересторан, из которого слышно шум. Рядом со мной девушка в черно-бежевом платье и на каблуках. Ее длинные волосы накручены. Представляется Ангелиной. Заходим в телересторан и садимся за стол.

"Странно, что лучшими поварами в мире считаются мужчины. В большинстве случаев женщины на кухне проводят все время. В нашем обществе так точно. Интересно, кто выиграет в этом проекте", - говорит Ангелина. Берет в руки бокал воды. На вопрос, кто лучше готовит, мужчины или женщины, и попытаются ответить в реалити.

Участники двух команд - синей и красной - осматривают гостей несколько минут. К ним подходит Якутов. После этого начинается суета. Участники занимают места на кухне и начинают готовить. Через 10 минут официанты подают закуски.
Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Участники синей и красной команд готовили пять блюд из необычных продуктов
Участники синей и красной команд готовили пять блюд из необычных продуктов

"Замечательно, что есть подобные проекты, которые повышают уровень поваров. В Украине ситуация с кулинарными кадрами плачевная, ведь система обучения устарела. Поэтому даже для тех зрителей, которые будут просто смотреть реалити, проект станет большим толчком к развитию", - отмечает звездный повар Евгений Клопотенко, который в этот вечер среди гостей.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Звездный повар Евгений Клопотенко в этот вечер был среди гостей
Звездный повар Евгений Клопотенко в этот вечер был среди гостей

Меню разрабатывали финалисты. Каждая из команд готовила пять блюд из необычных продуктов: варенье из шишек, килограмма сверчков, 1,5 тыс. улиток и съедобных роз. После закусок подают основные блюда, а в конце - десерты.

"Наблюдая, как участники готовили, я сделал один вывод - каждый из них очень вырос на "Пекельній кухні". Это было заметно из блюд, которые подавали. Если участники и финалисты правильно воспользуются знаниями, которые они получили на проекте, их ждет блестящее профессиональное будущее. По секрету скажу, что одна из участниц, которая пришла на кастинг любителем, после реалити устроилась шеф-поваром в ресторан", - рассказывает Якутов.

Адский Шеф объявляет окончания ужина. Гостям раздают меню, на которых надо выставить баллы за каждое блюдо. Ангелина берет ручку и внимательно читает названия блюд.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  В теле-ресторане гости пробовали, а затем оценивали блюда
В теле-ресторане гости пробовали, а затем оценивали блюда

"Наш шеф так шутит, что надо ставить баллы от одного до 10. На самом деле, мы ждем только двузначные числа", - говорит представитель одной из команд. Забирает меню, на которых гости уже проставили баллы.

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Повар, который победил (или победила) в реалити, получил 300 тыс. грн и возможность работать в ресторане Якутова. Кто именно победил в "Пекельній кухні" - зрители смогут узнать осенью на "Новом канале".

Самое важное в выборе повара для шефа Алекса Якутова то, что он "горит" кухней. Мужчина будет давал наставления участникам "Пекельної кухні". Он отметил, что относился к участникам как человек, который уже прошел "адскую" кухню.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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