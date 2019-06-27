Жить в мусоре: назвали продукцию, которую начали изготавливать из отходов

bezremonta.net В Винницкой области придумали, как из отходов производить тротуарную плитку и черепицу

В городе Ильинцы Винницкой области планируют запустить производство тротуарной плитки и кровельной черепицы из пластиковых отходов.

26 июня местное коммунальное предприятие, которое курирует вопросами благоустройства, объявило тендер на площадке Prozorro. Хотят приобрести комплект необходимого для фабрики оборудование стоимостью 2,6 млн грн, пишет "UBR".

Из местного бюджета на проект выделяют 400 тыс. грн. Остальные покроют за счет средств области.

"Идея открыть в городе мини-завод появилась, когда власть задумалась над вопросом, что делать с пластиковыми отходами. В городе наладили систему раздельного сбора мусора и открыли сортировочный комплекс", - говорит директор КП "Добробут" Юрий Вишневский.

Однако в Украине есть спрос далеко не на все вторсырье.

"Сейчас мы отправляем на свалку около 40% отходов. В основном органику и то, что не поддается очистке. Остальные сортируем. Но продаем из этого объема лишь около 15%, преимущественно пластиковые ПЭТ-бутылки. А вот на пластик, например, от косметики, покупателей в Украине нет. Его мы и планируем использовать для производства плитки. Будем сортировать, мыть, измельчать и потом готовить смесь из 70 частей песка и 30-ти - пластика", - рассказал о проекте руководитель КП.

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Местные власти рассчитывают использовать продукцию для собственных нужд - класть плитку в населенных пунктах, входящих в местную ОТГ. Если будет хватать сырья и появится спрос - готовы продавать избыток.

Переселенка из Макеевки Екатерина Уварова шьет в Харькове сумки-шоперы из использованных рекламных баннеров. "Человечество давно вышло из пещер, где было актуально носить шкуры диких зверей: мы живем совсем в другое время, когда есть большое количество новых материалов. При этом мусор - серьезная и большая проблема, каже вона.