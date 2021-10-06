Жил как ангел - 7 октября вспоминают великого украинского святого

7 октября церковь чтит преподобного Феодосия Манявского. Это один из основателей Манявского Скита - монастыря возле села Манява на Ивано-Франковщине. Святыню еще принято называть украинским Афоном. Сейчас она находится под юрисдикцией Православной церкви Украины.

Неизвестно, когда и где родился преподобный Феодосий. В монастырь он пришел в сане диакона и с 1608-го стал помощником Иова Манявского, который считается главным основателем святыни. Долгое время Феодосий отказывался принять сан священника, так как считал себя недостойным этого статуса. Но все же в 1613 году на служение его благословил митрополит Моневасийский Иосаф.

Феодосий вместе с братией обустраивал обитель и подготавливал место для строительства Крестовоздвиженской церкви. Ее возвели на средства благотворителей.

Автор: http://saint.in.ua Феодосий Манявский прожил благочестивую жизнь. Умер в 1629 году. Был канонизирован украинской церковью 1994-го

В 1621 году преподобный Иов заболел и умер. Игуменом Манявской обители стал святой Феодосий. Он был последователем Иова и подобным образом руководил монастырем. Увеличил количество братии и продолжал обустраивать Скит. Запрещал употреблять братии в пищу мясо, яйца, молочные продукты. Жители обители питались растительной пищей, среди которой было много грибов и меда. Без разрешения игумена монахам запрещалось покидать монастырь и общаться с женщинами.

Преподобный Феодосий придерживался строгой и благочестивой жизни. О нем знали верующие в Карпатах, Галиции, Волыни, Буковине, Молдавии, Румынии. Отец Феодосий жил, как ангел, говорили люди.

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"Если хотите увидеть слуг Божьих в человеческом обличье, то пойдите в Карпаты, где своим служением 200 ангелов посвятили свою жизнь Богу", - писал украинский церковный деятель Петр Могила о Манявском Ските, когда им руководил преподобный Феодосий.

При игумене Феодосии около 250 монастырей Львовской, Черновицкой, Перемышлянской епархий и в Молдове – признали главным над своими обителями именно Манявский Скит. Он получил ряд привилегий от польских королей - право собственности на землю, освобождение от уплаты налогов и тому подобное.

Автор: https://neo7777vitaha.livejournal.com Так сейчас выглядит Манявский Скит - православный мужской монастырь на Ивано-Франковщине. Одним из его основателей считают Феодосия Манявского. Его память сегодня чтит церковь

Преподобный Феодосий умер 27 сентября 1629-го. Он похоронен под спудом в монастырской Крестовоздвиженской церкви. Канонизировали Феодосия в 1994 году.

Также сегодня вспоминают святую первомученицу, равноапостольную Феклу. Она родилась в I веке в городе Иконии, сейчас Турция. Происходила из богатой семьи.

Примерно в 45 годув Иконию пришел апостол Павел и начал обращать людей к вере. Среди тех, кто его послушал, была и Фекла. Апостольский призыв к сохранению духовной и телесной чистоты - стал для нее главным девизом по жизни. Многие мужчины хотели завязать с ней отношения, но получали отказ.

"Мой жених Христос, сын Божий", - отвечала святая.

Апостол Павел благословил Феклу поселиться на горе у тогда существующего города Селевкия. Там святая беспрестанно молилась Богу. Исцеляла больных, обращавшихся к ней за помощью. Это вызвало ненависть со стороны врачей и чародеев, по христианскому преданию. Они напоили нескольких ребят и послали их надругаться над святой. Увидев мужчин, Фекла попросила у Господа спасения. По церковному учению, перед ней разошлась гора и приняла Феклу к себе.

Вчера, 6 октября, православная церковь вспоминала мученицу Ираиду Александрийскую и Зачатие пророка и Предтечи Господня Иоанна Крестителя. Он является наиболее почитаемым христианским святым после Девы Марии. Всю свою жизнь посвятил Богу. Был казнен во время правления Ирода Антипа. Святому отсекли голову. Ираида Александрийская с детства посвятила себя Богу, а впоследствии стала монахиней. Приняла мученическую смерть во время правления римского императора Максимилиана.