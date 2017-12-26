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вторник, 26 декабря 2017 18:16

Женщину убили за 3 тыс. грн

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Женщину убили за 3 тыс. грн
Полиция подозревает знакомого ее сына. Фото: My.iD

В Чудновском районе Житомирской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве женщины.

По предварительной версии он похитил у нее 3 тыс. грн, сообщает полиция области.

"Во время осмотра у погибшей зафиксировали травмы головы, а затем судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что кто-то таки лишил женщину жизни. Кроме того, оказалось, что из дома похищены 3000 гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что перед убийством к женщине пришел знакомый ее сына.

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"Полицейские быстро установили личность 40-летнего жителя соседнего села. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В то же время правоохранители собрали достаточные и красноречивые доказательства его причастности к совершению тяжкого преступления. Мужчину задержали. Сейчас ему официально объявлено о подозрении. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За умышленное лишение жизни человека из корыстных побуждений подозреваемому может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - сообщили полицейские.

2 мужчин и женщину со следами насильственной смерти нашли в разные дни и в разных местах Дарницкого района Киева. Впоследствии правоохранители установили, что пострадавшие связаны между собой.

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