Женщина умерла от отравления грибами

Вероятно, женщина отравилась бледной поганкой. Фото: 1000ml.ru

В селе Суничное Сновского района Черниговской области из-за отравления грибами умерла 55-летняя женщина.

Вероятно, среди жареных сыроежек была бледная поганка, - пишет "Сьогодні".

Женщина умерла в больнице.

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Сейчас специалисты Черниговского областного лабораторного центра МОЗ Украины проводят расследование случая отравления.

Врачи предупреждают, что осторожными нужно быть даже со съедобными грибами. Отмечают, что сам продукт достаточно тяжелый для желудка, и проблемы может почувствовать и здоровый человек, а также те, кто страдает холециститом, панкреатитом, у кого застой желчи.

В Одесской области в селе Ясенево Второе многодетная семья отравилась грибами.