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суббота, 13 октября 2018 09:40

Женщина судится с батюшкой, который создал кладбище под ее забором

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Автор: facebook
  Винницкая область: Женщина судится с батюшкой, который создал кладбище под ее забором
Винницкая область: Женщина судится с батюшкой, который создал кладбище под ее забором

В поселке Брацлав Немировского района Винницкой области местная жительница Раиса Дивинская судится с местным священником Свято-Николаевского собора Украинской православной церкви Московского патриархата.

Мужчина похоронил своих родственников на территории храма. Пенсионерка, раньше жила в доме неподалеку храма, была вынуждена продать дом через такое соседство, говорится в сюжете UA Винница.

"Поэтому я и продала дом. Я бы никогда ее не продала, пусть она оставалась моим внукам. Пусть тот клочок земли был. Очень большое давление был со стороны священника ", - говорит женщина.

Виктор Лазор, в прошлом году приобрел усадьбу за 10 метров от могил, до сих пор не переехал с семьей в новый дом.

"Ребенок не хочет быть здесь. Говорит:" Я вышел из порога и вижу кресты. Что это, мама, за кресты? Чего они здесь?"- рассказывает мужчина.

Уже два года Раиса Дивинская пытается через суд добиться перезахоронения могил на действующем кладбище. Последнее заседание судья оставил без рассмотрения и закрыл дело.

  Винницкая область: Женщина судится с батюшкой, который создал кладбище под ее забором
Винницкая область: Женщина судится с батюшкой, который создал кладбище под ее забором

"Судья даже не открыв, вынуждена закрыть слушания, так как Рогачук привез целый автобус людей и такое давление на нее был", - рассказала Дивинская.

Перезахоронить останки родственников рекомендовала отцу Николаю комиссия, которая создали из районных чиновников и санитарных врачей.

"Расстояние от захоронений в жилых застроек составляла 15 метров, что является нарушением государственных санитарных норм и правил, - говорит заместитель председателя Немировской райгосадминистрации Богдан Урбанский. - Рекомендовали настоятелю Свято-Николаевского храма перезахоронить данные могилы на то место, которое было определено органами местного самоуправления, в данном случае поселковым советом Брацлавской".

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Настоятель церкви прокомментировал, что традиция хоронить священников на территории храма существует давно.

"Это спекуляция с духовностью и тот человек, который там похоронена - протоиерей, который 50 лет прослужил при церкви, он является духовным отцом этого человека, теперь требует, чтобы его перехоронилы. Это просто кощунство. Мы со своей стороны и прихожане делали все, потрудились и считаем, что они заслуживают того памяти и той чести - быть там погребенными. они настаивают, чтобы изменить что-то. Мы не противимся, как Бог управит, так оно и будет. как хочет, пусть берет лопату, перекапывает ", - говорит отец Николай.

В соответствии с действующими государственными нормами расстояние от кладбищ до жилых домов должно быть не менее 300 метров.

"Это расстояние может быть сокращено только после завершения кладбищенских периода, а это должно пройти 20 лет после последнего захоронения. То есть только при таких условиях и по согласованию с местными службами можно будет сократить санитарно-защитную зону до 50 метров, - говорит заместитель начальника управления Держпродспоживслужбы в Винницкой области Александр Сорочан.

Между тем, пенсионерка подала апелляционную жалобу в суд. Пока дата рассмотрения не назначена. Раиса Дивинська также требует от отца Николая моральную компенсацию - 10 000 гривен.

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13
октября

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