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пятница, 21 июня 2019 14:36

Зеленский хочет построить в Днипре современный аэропорт

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Зеленский хочет построить в Днипре современный аэропорт
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что Владимир Зеленский "вплотную занялся" строительством местного аэропорта

Мэр Днипра Борис Филатов на своем аккаунте в Facebook сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в курсе проблем горожан, связанных с отсутствием нормального воздушного сообщения этого крупнейшего мегаполиса с остальным миром, и занимается их решением: "Только что позвонили из АП. От Владимира Александровича и по его поручению. Там уже знают об обращении депутатов горсовета касаемо аэропорта. И уже вплотную им занимаются. Скоро будут хорошие новости".

Перед этим 19 июня депутаты Днепровского горсовета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выделить на реконструкцию существующего аэропорта или строительство новой взлетно-посадочной полосы 2,7 млрд грн. " Просим вас оказать содействие осуществлению финансирования из государственного бюджета реконструкции действующей или строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр", - сказано в документе. А 20 июня, на брифинге Филатов заявил: "Надеюсь, в ближайшее время нас ждут достаточно прорывные новости по аэропорту, наберемся терпения и будем держать кулаки".

Напомним, что глубокий износ взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепр" и его прочей инфраструктуры привел фактически к полному прекращению выполнения внутренних и внешних рейсов. А это, в свою очередь, сдерживает развитие региона, снижает деловую и инвестиционную активность. Ранее горожане обращались к предыдущему президенту Украины Петру Порошенко с петицией, по содержанию аналогичной упомянутому обращению горсовета. Однако, несмотря на задекларированное внимание власти к проблеме, мнение громады не было учтено. Активно лоббировался в 2 раза более дорогой проект создания "с нуля" аэропорта между Днепром и соседним Запорожьем, для чего потребовалось бы минимум в 2,5 раза больше времени, чем нужно для реконструкции действующего городского аэропорта. В результате, в ходе прошедших президентских выборов громада региона дала оценку президентским обещаниям Порошенко: за него проголосовали лишь около 8 % в первом туре, и 10,8 % во втором.

В настоящее время ситуация выглядит обнадеживающе для жителей региона. На состоявшемся в минувшую среду заседании Кабинета Министров Украины по представления Министерства инфраструктуры было принято решение о выделении 200 млн. грн. на проектные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепр". "Мы будем прилагать усилия для реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр", - сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Это фактически дает старт государственному финансированию приведения в порядок взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепр", являющейся стратегическим для страны объектом гражданско-военного назначения. И автоматически означает, что частную часть инвестиционной программы (строительство нового терминального комплекса днепровского аэропорта) берет на себя группа DCH Александра Ярославского, ранее успешно реализовавшая такой же проект в Харькове в рамках подготовки города к Евро-2012. Ярославский лично подтвердил готовность вложить в строительство нового аэропорта в Днепре порядка $60-70 млн. Проведение работ по благоустройству прилегающей территории и подъездных путей обеспечит городская власть, глава которой Борис Филатов последовательно отстаивал именно реконструкцию действующего аэропорта как более эффективный экономически и соответствующий ожидания горожан вариант создания новых "воздушных ворот".

По мнению экспертов Airport Consulting Vienna, проект реконструкции Международного аэропорта "Днепр" может быть реализован за 2 года. Таким образом, уже максимум в 2021 г. горожане смогут убедиться в том, насколько ответственно относится к выполнению своих обязательств высшее руководство страны - президент Украины и премьер-министр, местная власть и украинский бизнес.

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