Здание школы подсветили фонарями украинского флага

Накануне Дня защитника Украины в селе Войтовка Бершадского района Винницкой области завершили световое оформление фасада школы.
Теперь по вечерам она светится желтыми и голубыми полосами в честь украинского флага.
Достаточно необычный подход с подсветкой в области использован впервые.
Он выполнен на средства местного предпринимателя Владимира Заричанского.
Такая иллюминация будет способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения, уверен он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Художница создает объемные картины из стекла и драгоценных камней
В селе Мизяков Калиновского района Винницкой области родители не хотят, чтобы их дети изучали русский язык.
Аргументировали, что русский язык - это язык страны-агрессора и ее не стоит изучать.
×
Комментарии