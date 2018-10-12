Здание школы подсветили фонарями украинского флага

Автор: facebook Винницкая область: школу подсветили цветами украинского флага

Накануне Дня защитника Украины в селе Войтовка Бершадского района Винницкой области завершили световое оформление фасада школы.

Теперь по вечерам она светится желтыми и голубыми полосами в честь украинского флага.

Достаточно необычный подход с подсветкой в ​​области использован впервые.

Он выполнен на средства местного предпринимателя Владимира Заричанского.

Такая иллюминация будет способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения, уверен он.

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В селе Мизяков Калиновского района Винницкой области родители не хотят, чтобы их дети изучали русский язык. Аргументировали, что русский язык - это язык страны-агрессора и ее не стоит изучать.