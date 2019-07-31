Ждали Зеленского: черкасщане устроили митинг под ОГА

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Под стенами Черкасской ОГА собрались более сотни митингующих с различными проблемами. Все надеются пообщаться с президентом Владимиром Зеленским, который приехал в Черкассы с официальным визитом.

Местные жаловались на плохое состояние дорог и работу агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт". Говорят, он уничтожает экологию области.

"Звала Зеленского во весь голос. Просила остановить строительство курятников на Чигиринщине и Каневщине. Нечем уже дышать, воды чистой нет, у детей аллергия появляется. К счастью, президент меня услышал и обернулся. Говорил, что разберется. Я голосовала за Зеленского, верю в его помощь", - говорит Любовь Горобец из села Тубильцы Черкасского района.

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В здание митингующих не пускали. Заходить разрешали только депутатам, журналистам и должностным лицам. Там Зеленский провел собрание власти области, во время которого назначил нового губернатора Черкасской бизнесмена Игоря Шевченко.

После собрания президент долго с толпой разговаривать не стал, быстро направился к авто.

Бизнесмен Игорь Шевченко возглавил Черкасскую областную государственную администрацию. Его представил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область. Он призвал активистов обращаться к Шевченко с проблемами.