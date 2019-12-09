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"Задевает за живое", - в Черкассах продолжается премьера "Черного ворона"

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&quot;Задевает за живое&quot;, - в Черкассах продолжается премьера &quot;Черного ворона&quot;
Историческая драма "Черный ворон" вышла в прокат 5 декабря. Фото: umoloda.kyiv.ua

В Черкассах продолжаются премьерные показы фильма "Черный ворон" по книге украинского писателя Василия Шкляра.

Зал кинотеатра "Мультиплекс" в ТРЦ "Дніпро Плаза" на 124 места почти заполнен, свободные только первые два ряда. Среди зрителей в основном люди среднего возраста с семьями. С собой брали ведра попкорна, пиво и газированные напитки. Перед началом сеанса слышно хруст и шепот, но с первым кадром фильма все замолкают.

В ленте речь идет о борьбе украинских повстанцев против коммунистической власти в 1920-х годах. Главный герой атаман по прозвищу Черный ворон после смерти отца оставляет семью и уходит на ожесточенную борьбу против оккупантов в Холодном Яру.

"Вот дрянь", - воскликнул 25-летний Владислав Иванченко. Так отреагировал на эпизод ленты, где пленный молодой командир большевиков, отсекает головы своим солдатам, чтобы уберечь собственную жизнь. В зале слышатся насмешки мужчин. Женщины отворачиваются, прикрывая лицо руками.

"Больше всего ненавижу людей, которые ни нашим, ни вашим. Нет разницы за кого ты воюешь, в каждой армии своя правда. Главное, чтобы верил в это, нес какую-то идею. У него ее нет, он всегда будет предателем", - продолжает Иванченко.

К концу фильма все сидели молча. Ведерки с попкорном и напитки поставили на пол.

"Пока смотрела "Черного ворона" трижды расплакалась, - говорит 45 летняя Инна Альбоща. Специально приехала из соседнего райцентра Смела на премьеру нового фильма. - Я люблю Шкляра, часто бываю на творческих встречах. "Черный ворон" - один из самых любимых романов . Когда дочь пригласила в кино, не могла отказаться, даже выходной на работе взяла".

"Не ожидала, что мне понравится фильм. В университете читала сам роман, то не очень заинтересовал. Но от ленты просто в восторге, - добавляет дочь Инны 23-летняя Анна Альбоща. - чувствовала гордость за наших воинов - и тех из Холодного Яра и наших современных бойцов. Украина действительно может похвастаться защитниками, но и 100 лет назад, и сейчас нет того гетмана, который бы собрал всех в кулак".

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Зрители также отметили хорошую игру актеров и интересный сюжет.

"История, которая задевает за живое. Я читаю Шкляра, сейчас вот начал "Характерника". Приятно, что фильм очень похож на роман, но очень сокращен. Если бы за основу взяли всю книгу, то хватило бы на целый сериал. Подобные фильмы стоит массово и бесплатно показывать молодежи, чтобы имели дух патриотизма. Сюжет замечательный, игра актеров тоже. Украина начинает снимать действительно хорошие, качественные фильмы", - рассказывает 53-летний Василий Тырса.

Лента "Черный ворон" настолько поразила черкащан, что в конце фильма все аплодировали и несколько минут не оставляли своих мест.

Историческая драма "Черный ворон" по роману Василия Шкляра вышла в прокат 5 декабря. Посвящена освободительной борьбе против советской власти в 1920-х.

1922-й. Бывший старшина армии Украинской Народной Республики Иван Черноус по прозвищу Черный ворон возглавляет отряд повстанцев в Холодном Яру в Черкасской области, борется с большевиками, по сюжету.

Фильм снял режиссер Тарас Ткаченко, лауреат национальной кинопремии "Золота дзиґа" за драму "Гнездо горлицы". Главную роль сыграл Тарас Цимбалюк.

Автор: Анна Орел
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09
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