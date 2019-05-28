Задерживают начало реконструкции аэропорта

Реконструкция винницкого аэропорта откладывается до осени из-за задержек в проведении экспертиз и тендеров.

Работы по реконструкции аэропорта должны были начаться уже этим летом, пишет vezha.vn.ua.

По словам директора аэропорта Ярослава Мазурца, ожидается, что реконструкция начнут осенью.

Чартерные рейсы в Анталию в течение лета, скорее всего, осуществляться не будут.

"Египет летом - не слишком популярное направление, потому что там очень жарко. А вот Анталия другое дело. Впрочем, чартерная программа на лето формируется еще зимой, а мы планировали быть на реконструкции. Поэтому туроператоры не подавали заявок на рейсы из Винницы. Сейчас ведем переговоры по осуществлению рейсов в Анталию, но пока рано говорить о результате ", - отмечает Мазурец.

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Реконструкция аэропорта "Винница" пройдет в две очереди. Первую, которая будет стоить 1 млрд. 13 млн. грн., планируют завершить до конца года. В течение этого времени должны быть выполнены следующие работы: реконструкция покрытия взлетно-посадочной полосы, частичная реконструкция перрона, освещение перрона, водосточной сети и очистных сооружений в районе части перрона и летной зоны, радиотехнического и метеорологического обеспечения, кабельной сети и инженерных сетей электроснабжения и связи " связи. Вторая очередь реконструкции начнется в 2020 году, будет стоить 1 млрд. 202 миллиона гривен и продлится 18 месяцев.