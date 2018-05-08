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вторник, 08 мая 2018 07:10

Забила ножкой от табурета: под Полтавой нашли две мумии

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Забила ножкой от табурета: под Полтавой нашли две мумии
Погибшая пара жила в самодельном шалаше в 300 м от трассы Киев-Харьков. Фото: poltava.to

Вблизи села Шмыгли Полтавского района нашли два мумифицированных тела 35-летнего мужчины и 38-летней женщины. Человеческие останки находились в самодельном шалаше в 300 метрах от трассы Киев-Харьков.

Тела обнаружили полицейские, сообщили 8 мая в прошлом году в издании "Полтавщина".

Впоследствии стали известны обстоятельства гибели людей. Они были бездомными и вместе жили в шалаше. К паре пришла бывшая сожительница мужчины 33-летняя Валентина Прохорович из Кобеляцкого района. Из-за ревности убила соперницу - забила по голове ножкой от табурета. Когда в палатку вернулся мужчина, ему нанесла аналогичные травмы. Тела забросала вещами, сожгла свою окровавленную одежду. После убийства погибшие пролежали в шалаше около месяца.

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22 мая злоумышленницу взяли под стражу без права внесения залога. Почти год длилось следствие. В апреле 2018 года женщину признали виновной в двойном убийстве. Посадили за решетку на 15 лет. Она не признала вину.

В мае прошлого года в одной из квартир Харькова обнаружили мумифицированное тело женщины. 60-летняя пенсионерка пролежала мертвой в помещении около года.

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Дата
08
мая

Забила ножкой от табурета: под Полтавой нашли две мумии

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