Взяли под стражу полицейского, который смертельно травмировал соратника Гриценко

Автор: 20 минут арестовали полицейского Сергея Пивовара, который нанес смертельные травмы соратнику Гриценко

Сегодня Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора взять под стражу без права внесения залога полицейского Сергея Пивовара.

"До сих пор суд назначил полицейскому домашний арест на время расследования производства. Но прокурор подал апелляционную жалобу. Ее суд удовлетворил", - говорит Gazeta.ua руководитель пресс-службы прокуратуры в Винницкой области Ирина Выхованец.

Защита Пивовара ходатайствовала назначить домашний арест с ношением электронного браслета.

"Также сегодня Хмельницкий городской суд удовлетворил ходатайство прокурора об отстранении полицейского от занимаемой должности", - добавила Выхованец.

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Автор: Depo.Вінниця Александр Комарницкий

11 июня около полуночи во время несения службы оперативник Сергей Пивовар превысил служебные полномочия и причинил Александру Комарницкому тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Полицейский остановил Комарницкий на дороге, чтобы он выступил понятым при изъятии гранаты у задержанного мужчины. По словам оперативника, он грубо ответил ему. Тот в ответ толкнул.