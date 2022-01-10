Взорвался бензобак: на Закарпатье экстренно сел аэроплан

Управлял самолетом 23-летний пилот, в результате чрезвычайного происшествия получил мощные ожоги. Фото: pixabay.com

В селе Терново Тячевского района Закарпатской области аэроплан совершил аварийную посадку на поле. 23-летний пилот получил сильные ожоги

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в оперативной сводке за выходные.

"Во время приземления аэроплана взорвался бензобак. Травмированного доставили в реанимацию Тячевской центральной больницы", - говорится в сообщении.

У пилота диагностировали ожоги всего тела третьей степени тяжести.

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