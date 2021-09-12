Выступление Go_A и огромный герб: как в Виннице погуляли на День города - яркие фото

Вчера, 11 сентября, жители Винницы праздновали День города. Виннице исполнилось 658 лет. Празднование началось в 14:00 на площади Независимости. На разных локациях представили общественные проекты, экономические достижения и рассказывали о туристическом потенциале Винницкой области.

По улице Соборная движение транспорта перекрыли. Там обустроили арт-галерею. На площади Ливерпуль проводили мастер-классы и различные шоу. К примеру, студенты естественно-географических факультетов показывали химические опыты.

Фото: Ирина МАМРЫГА

Жители Винницы имели возможность сделать интересные фотографии благодаря необычным фотозонам. Наибольшей популярностью для фотосессий пользовался вышитый лентами герб города размером 4 на 6 метров. Его создали студенты и преподаватели Винницкого педагогического университета.

В Центральном парке состоялся фестиваль-конкурс современного танца, а также опытные хореографы провели танцевальные мастер-классы.

В 19.00 начался концерт на площади Василия Стуса, где собралось наибольше жителей Винницы и гостей города. Настоящий фурор вызвало выступление групп Go_A, "Бумбокс" и певца Артема Пивоварова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж

По итогам Всеукраинского муниципального исследования, которое проводила Социологическая группа Рейтинг по заказу Международного республиканского института International Republican Institute, Винница признана самым комфортным городом Украины.