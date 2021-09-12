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воскресенье, 12 сентября 2021 12:39

Выступление Go_A и огромный герб: как в Виннице погуляли на День города - яркие фото
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Вчера, 11 сентября, жители Винницы праздновали День города. Виннице исполнилось 658 лет. Празднование началось в 14:00 на площади Независимости. На разных локациях представили общественные проекты, экономические достижения и рассказывали о туристическом потенциале Винницкой области.

По улице Соборная движение транспорта перекрыли. Там обустроили арт-галерею. На площади Ливерпуль проводили мастер-классы и различные шоу. К примеру, студенты естественно-географических факультетов показывали химические опыты.

11 сентября жители Винницы праздновали День города
Фото: Ирина МАМРЫГА
Жители Винницы имели возможность сделать интересные фотографии благодаря необычным фотозонам.
Наибольшей популярностью для фотосессий пользовался вышитый лентами герб города.
Жители Винницы имели возможность сделать интересные фотографии благодаря необычным фотозонам.
В 19.00 начался концерт на площади Василия Стуса

Жители Винницы имели возможность сделать интересные фотографии благодаря необычным фотозонам. Наибольшей популярностью для фотосессий пользовался вышитый лентами герб города размером 4 на 6 метров. Его создали студенты и преподаватели Винницкого педагогического университета.

В Центральном парке состоялся фестиваль-конкурс современного танца, а также опытные хореографы провели танцевальные мастер-классы.

В 19.00 начался концерт на площади Василия Стуса, где собралось наибольше жителей Винницы и гостей города. Настоящий фурор вызвало выступление групп Go_A, "Бумбокс" и певца Артема Пивоварова.

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По итогам Всеукраинского муниципального исследования, которое проводила Социологическая группа Рейтинг по заказу Международного республиканского института International Republican Institute, Винница признана самым комфортным городом Украины.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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