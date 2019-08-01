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пятница, 02 августа 2019 00:20

Выгодно создавать семейный бизнес - диаспорянин стал известным пекарем в Италии
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Автор: фото предоставлено Романом Олексюком
  Украинец Роман Олексюк рассказал, как стал известен пекарем в Италии
Украинец Роман Олексюк рассказал, как стал известен пекарем в Италии

В Италии бизнес может стать успешным, если его создать совместно с родными. Родственники лучше понимают трудности на этапе развития бизнеса, могут поддержать или контролировать конкретное направление деятельности.

"Успех приходит, когда дело делается вместе. В качестве примера беру итальянцев, ведущих успешно семейный бизнес. Для собственного дела нужны надежные люди, которые могут подождать и пережить какие-то трудности. Трудно самому все потянуть. Будет провал. Есть идеи открыть собственный бизнес. Возможно, это будет связано с выпечкой хлеба. Но не просто пекарня, а совместно с кофейней. Но для этого надо иметь жену и детей, потому что сам в поле не воин", - говорит Gazeta.ua Роман Олексюк из города Кицмань Черновицкой области. Уехал в Италию 13 лет назад в город Беллуно района Венето. Работает пекарем.

Автор: фото предоставлено Романом Олексюком
  Украинец Роман Олексюк рассказал, как стал известен пекарем в Италии
Украинец Роман Олексюк рассказал, как стал известен пекарем в Италии

С работой помог мамин знакомый. Устроили в пекарню к сеньору Де Париса Карло. Дал мне испытательный срок 3 месяца. Мне все было интересно. Все до мелочей повторял за сеньором. По профессии я не пекарь, а агроном с красным дипломом.

Автор: фото предоставлено Романом Олексюком
  Украинец Роман Олексюк рассказал, как стал известен пекарем в Италии
Украинец Роман Олексюк рассказал, как стал известен пекарем в Италии

Только язык знал плоховато. Но итальянцы помогли ее изучить в совершенстве. Они очень приветливые люди. Когда общаются и видят, что их не понимают, повторяют сказанное еще и с помощью жестов. Исправляют слова. Кроме того, слушал радио, смотрел телевизор, ходил в кинотеатр. На улице прислушивался к местным людям. Пытался с ними заговорить.

Автор: фото предоставлено Романом Олексюком
  Украинец Роман Олексюк рассказал, как стал известен пекарем в Италии
Украинец Роман Олексюк рассказал, как стал известен пекарем в Италии

В мои обязанности на работе входит подготовить хлеб к выпечке. Из готового теста вылепляю различной формы булочки. Когда подходит - ставлю в печь.

Утром свежеиспеченную выпечку везу к итальянцам. Ежедневно имею заказ от 150 семей. Разработал маршрут по улицам. Подъезжаю к каждому двору и оставляю пакет в специальной шкатулке. Если хозяева дома, то подходят и приветствуются. Охотно хотят поговорить лишний раз.

Кто меня встречает, могут заказать какую-то особенность: или более запеченную булочку, или более мягкую. Благодарят, что прислушиваюсь к их просьбам. Часто угощают огурцами, помидорами или картошкой с собственного огорода. Одна клиентка постоянно дает домашние яйца.

Автор: фото предоставлено Романом Олексюком
  Украинец Роман Олексюк рассказал, как стал известен пекарем в Италии
Украинец Роман Олексюк рассказал, как стал известен пекарем в Италии
Итальянцы не привыкли набирать по несколько буханок как в Украине. Ежедневно едят свежее. Итальянцы не признают вчерашней пищи. Все выбрасывают. Они много не готовят. Выпечку продаем на килограммы, а не поштучно. Обычно, ежедневно заказывают по две булочки. Некоторые могут в день съесть около 15 булочек. Поэтому, конечно, их конверты в конце месяца гораздо толще. Это радует. Каждый месяц они получают счет. По нему платят за булочки и доставку. Средняя стоимость - 30 евро, если заказывали по две булочки в день. Килограмм стоит 4,50 евро.
Автор: фото предоставлено Романом Олексюком
  Украинец Роман Олексюк рассказал, как стал известен пекарем в Италии
Украинец Роман Олексюк рассказал, как стал известен пекарем в Италии

О нашей пекарни знают достаточно много людей. Расположена у администрации, которая занимается мигрантами и иностранцами, выдает разрешения на пребывание, изготавливают загранпаспорта. Пока люди ждут оформления документов, заходят к нам по булочку. Предлагал сеньору создать пекарню, в которой можно выпить кофе. Но он не захотел. Привык 40 лет жить старыми традициями и ничего не менять.

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В то же время Роман Олексюк работает в международной компании. В течение последних семи месяцев в 189 стран продвигает товары и услуги.

"Они связаны с водой и здоровой пищей. Еще консультирую людей как правильно питаться", - объясняет Роман.

Елена Соловьева из Черкасской области три года живет в Баку с мужем-азербайджанцем. Украинка рассказала особенности жизни в столице Азербайджана.

Главной национальной чертой местных жителей является гостеприимство. Азербайджанцы всегда рады гостям и накрывают для них шикарный праздничный стол. Ни в коем случае не стоит отказываться от приглашения зайти в гости, это может сильно обидеть радушных хозяев.

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