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пятница, 11 октября 2019 16:12

Второе ДТП в центре города: мужчину сбил троллейбус

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Второе ДТП в центре города: мужчину сбил троллейбус
Очередное ДТП в Виннице. Фото: vinnitsa.info

В Виннице во второй раз за неделю произошла авария в центре городе. На этот раз рядом с пешеходным переходом возле ТЦ "СкайПарк" водитель троллейбуса сбил мужчину.

Происшествие произошло около 13:45 часов в Виннице на улице Соборной с участием троллейбуса №5 по маршруту "Вишенка-Железнодорожный вокзал". По информации прохожих, мужчина переходил дорогу на пешеходном переходе.

"Мужчина шел возле пешеходного перехода. Водитель троллейбуса ехал на небольшой скорости, однако не успел затормозить. Мужчина жив", - рассказывает Gazeta.ua Вадим Кобзарь из Нацполиции в Винницкой области.

Ему забинтовали голову и госпитализировали во вторую больницу Винницы.

Движение электротранспорта в сторону Центрального моста было заблокировано почти час.

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В Виннице Ситуационный центр опубликовал видео вчерашней аварии, которая привела к смерти пешехода. ДТП произошло около 8:00 10 октября. С тяжелыми травмами 34-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу. Ей дважды проводили операцию. Вечером в 19:30 она умерла.

У погибшей женщины остался муж и сын.

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