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пятница, 25 февраля 2022 18:55

ВСУ отбили остров Змеиный - СМИ

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ВСУ отбили остров Змеиный - СМИ
Остров Змеиный вчера захватили русские оккупанты. Сегодня бойцы ВСУ его вернули, сообщают СМИ. ФОТО: glavcom.ua

Украинская армия отбила остров Змеиный. Под контролем оккупантов он пробыл около суток

Про освобождение острова заявили во время телемарафона на телеканале "Украина 24".

"Срочное сообщение: Генеральный штаб заявил, что украинская армия отразила остров Змеиный", – заявили на телеканале. В то же время, официальной информации о возвращении острова не было, по состоянию на 19:55.

К Змеиному подошли вражеские корабли 24 февраля. Один из представителей оккупантов связался с бойцами Измаильского пограничного отряда и предложил сдаться. Мол, только так вы сможете избежать кровопролития. Воины отказались выполнить ультиматум. Агрессор начал бить по украинцам из ствольного корабельного оружия, а затем применил авиацию. 13 пограничников погибли. Поздним вечером остров перешел под контроль агрессора.

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Российское командование оккупантов приказывает стрелять по гражданским лицам в Украине. Об этом рассказал россиянин, попавший в плен под Харьковом.

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