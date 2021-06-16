Вступительная кампания-2021: ректор ОНМедУ Запорожан рассказал правила зачисления

Студенты осваивают профессию в условиях, максимально приближенных к клиническим

В рамках вступительной кампании-2021, которая стартует 1 июля, Одесский национальный медуниверситет проводит набор на три специальности: "Медицина", "Стоматология", "Фармация". Об этом пишут "Факты".

"Одесский национальный медуниверситет — это крупнейший вуз такого профиля на юге Украины. Поступая в ОНМедУ, каждый абитуриент может быть уверен: по окончанию он получит фундаментальную теоретическую базу, практические навыки и диплом, соответствующий всем международным стандартам", — говорится в материале.

Как сообщил ректор ОНМедУ, академик Валерий Запорожан, для участия в конкурсе абитуриентам необходимо сдать ВНО по украинскому языку, математике и на выбор по биологии, химии или физике. Минимальное количество баллов для "Фармации" — не менее 100 на каждый предмет. Для "Медицины" и "Стоматологии": украинский язык — от 130 баллов, математика и третий предмет на выбор — от 150 баллов. В этом году документы от абитуриентов принимаются исключительно в электронной форме, сроки подачи: с 14 по 23 июля.

ОНМедУ специализируется на компетентностной подготовке будущих врачей, когда с первых курсов студенты осваивают профессию в условиях, максимально приближенных к клиническим. Для этого в ОНМедУ создан крупнейший центр симуляционной медицины. Студенты учатся диагностике, реанимации, малоинвазивной хирургии на роботах, которые с точностью имитируют настоящего пациента. Только после успешного обучения на симуляторах студенты начинают практиковаться в университетской клинике. "Это гордость и визитная карточка университета — коллаборация теоретической и практической подготовки будущих врачей. На этом базируется компетентностный подход к обучению, когда студенты-медики получают максимально объемные и доведенные до автоматизма практические навыки", — говорит Запорожан.

Для объективного оценивания знаний ОНМедУ одним из первых внедрил объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ), который студенты сдают анонимно. Результаты подсчитывает электронная система — человеческий фактор исключен. Допуск или недопуск к сессии также автоматизирован.

"Наши выпускники — конкурентоспособны, работают в Украине и далеко за ее пределами. Есть даже "диаспора" выпускников ОНМедУ в США. Они работают в лучших клиниках и университетах, своими успехами популяризируют альма-матер во всем мире", — говорит Запорожан.

В ОНМедУ обучаются свыше 6,5 тысяч студентов из 53 стран. Университет основан в 1900 году. Имеет IV уровень аккредитации, входит в Международную ассоциацию университетов и Международный научный комитет ЮНЕСКО. Официальный партнер программы ЕС Эразмус+ по обмену студентов стран-участниц ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии и Турции. В числе почетных докторов: представители ведущих университетов Великобритании, Германии, Литвы, Франции, Италии, Швейцарии и других стран.