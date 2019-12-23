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понедельник, 23 декабря 2019 13:36

Все шахты "Львовуголь" отключили от энергоснабжения. Идет затопление (обновлено)

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Все шахты &quot;Львовуголь&quot; отключили от энергоснабжения. Идет затопление (обновлено)
Последствиями этого может стать экологическая катастрофа в регионе

На государственном предприятии "Львовуголь" выключено поставки электроэнергии за долги.

"В полночь с 22 на 23 декабря, несмотря на все договоренности с поставщиком, выключено электроэнергию на всех 6 шахтах ГП" Львовуголь ", - сообщает пресс служба предприятия.

Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех 6 шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопления. К моменту обесточивание работники были выведены на поверхность шахты.

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"ГП "Львовуголь" на сегодняшний день не получило средств за отгруженный уголь: 113 млн грн с ГП "Держвуглепостач", 92 млн грн с ОАО "Центрэнерго" и 4 млн 743 тыс грн -"Калушская" ТЭЦ. Поэтому рассчитаться наперед за электроэнергию не может - нет достаточных оборотных средств", - добавили в пресс служба.

Сообщается, что последствиями этого могут стать уничтожение предприятий и экологическая катастрофа в регионе.

По состоянию на сейчас ситуацию электроснабжения на шахтах ГП "Львовуголь" урегулировано. Энергоснабжение на шахтах восстановлено.

На 6 шахтах Львовщины правоохранители провели спецоперацию и обыскали предприятия. Следствие рассматривает версию, что несколько руководителей шахт одного из госпредприятий не по назначению использовали труд подчиненных.

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