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вторник, 17 декабря 2019 20:00

Впервые за 7 лет выступит Андрей Залиско

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Впервые за 7 лет выступит Андрей Залиско
Выступит Андрей Залиско. Фото предоставлено организаторами.

14 февраля в День всех влюбленных в львовском цирке пройдет концерт Андрея Залиски.

В программе новые песни, проверенные хиты, премьеры, новые постановки балета "Dalkroz", сообщают организаторы.

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"Что в концерте? Будет все по новому! Будут известные гости с которыми спою дуэтом. Для этого убедил организаторов поставить более "демократичные" цены на билеты. Мы концертировали на западе страны, дальше война. Мне не хватало вдохновения для нового сольника. Очень много времени проводил на студии. Записал много хороших песен, снял несколько клипов, которые набирают миллионы просмотров. Сделали с балетом новую программу. За прошедшие два года приглашений на выступления было достаточно. Сейчас я полностью готов к классному сольного в родном городе, - говорит певец.

Андрей Залиско отметил, что не делал сольников во Львове с 2012-го.

25 декабря во Львовской филармонии состоится ежегодный и долгожданный рождественский проект от Lviv Jazz Orchestra "Christmas по-Львовски".

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