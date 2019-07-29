Впервые установили уникальное велоСТО

В Виннице, в районе "Вишенка" появилась первая станция велосипедного СТО.

Открыли СТО для велосипедов. Фото: Gazeta.ua

Конструкция рассчитана для самостоятельного обслуживания велосипедов их владельцами. Высота ее более двух метров. Имеет специальные ручки, на которые можно установить велосипед. Для его ремонта там поместили две отвертки, набор гаечных ключей и набор шестигранников. Есть насос для подкачки колес двухколесного.

"Первое велоСТО оборудовали 27 июля. Все инструменты, кроме насоса, прикрепили к конструкции тонким металлическим тросом. Сделали это, чтобы не украли инструменты", - рассказывает руководитель развития велоинфраструктуры Винницы Андрей Сорокин.

Не все прохожие поняли, что это за конструкция. После того, как журналист сказал прохожему пенсионеру, что это СТО для велосипедов, мужчина в грубой форме добавил: "*уйня. Все инструменты украдут!".

28 июля на странице Facebook Андрей Сорокин сообщил, что вандалы поломали ручку насоса.

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В Виннице СТО для велосипедов будет по всей территории города. Установят 10 штук. Финансируется Швейцарской Конфедерацией в рамках Проекта "Развитие велоинфраструктуры при поддержке Швейцарской Конфедерации". Адреса расположения остальных станций: ул. Хмельницкое шоссе, 107 (Западный автовокзал);

ул. В. Порика перекресток / просп. Юность;

просп.Космонавтов / (вул. А. Первозванного (Парк Дружбы Народов);

ул. Хмельницкое Шоссе / ул. Магистратская (вход в ЦМП);

ул. Пирогова / ул. Келецкая (р-к "Урожай");

ул. М. Оводов (Европейская площадь);

Ул. Киевская / ул. Стрелецкая;

ул. Привокзальная. Железнодорожный вокзал;

просп. Коцюбинского. Дом офицеров.