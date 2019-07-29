 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 657
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2430
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 558
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 810
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5256
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5662
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1098
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3582
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
Фото
Все фото
6
19
24
17
5
Впервые установили уникальное велоСТО
Впервые установили уникальное велоСТО
Миниатюрные планеты, брелки и острый соус – как проходит ярмарка хендмейда
Миниатюрные планеты, брелки и острый соус – как проходит ярмарка хендмейда
&quot;Теперь каждый может позвонить в колокола&quot; – проводят уникальные экскурсии по собору
"Теперь каждый может позвонить в колокола" – проводят уникальные экскурсии по собору
&quot;Разве жирных рыл станет больше&quot;- что говорят в день выборов
"Разве жирных рыл станет больше"- что говорят в день выборов
Задержали банду полицейских-оборотней
Задержали банду полицейских-оборотней
Видео
Все видео
Фильм про евреев выиграл международный киноконкурс
Фильм про евреев выиграл международный киноконкурс
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Городское озеро зальют известью
Городское озеро зальют известью
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5256
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 990
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2610
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1206
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 396
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
вторник, 30 июля 2019 04:25

Впервые установили уникальное велоСТО
6

  Комментировать

В Виннице, в районе "Вишенка" появилась первая станция велосипедного СТО.

  Открыли СТО для велосипедов. Фото: Gazeta.ua
Открыли СТО для велосипедов. Фото: Gazeta.ua

Конструкция рассчитана для самостоятельного обслуживания велосипедов их владельцами. Высота ее более двух метров. Имеет специальные ручки, на которые можно установить велосипед. Для его ремонта там поместили две отвертки, набор гаечных ключей и набор шестигранников. Есть насос для подкачки колес двухколесного.

"Первое велоСТО оборудовали 27 июля. Все инструменты, кроме насоса, прикрепили к конструкции тонким металлическим тросом. Сделали это, чтобы не украли инструменты", - рассказывает руководитель развития велоинфраструктуры Винницы Андрей Сорокин.

Открыли СТО для велосипедов. Фото: Gazeta.ua
Открыли СТО для велосипедов. Фото: Gazeta.ua
Открыли СТО для велосипедов. Фото: Gazeta.ua
Открыли СТО для велосипедов. Фото: Gazeta.ua
Открыли СТО для велосипедов. Фото: Gazeta.ua

Не все прохожие поняли, что это за конструкция. После того, как журналист сказал прохожему пенсионеру, что это СТО для велосипедов, мужчина в грубой форме добавил: "*уйня. Все инструменты украдут!".

28 июля на странице Facebook Андрей Сорокин сообщил, что вандалы поломали ручку насоса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голобородько отменяется. Зеленский не будет ездить на работу на велосипеде

В Виннице СТО для велосипедов будет по всей территории города. Установят 10 штук. Финансируется Швейцарской Конфедерацией в рамках Проекта "Развитие велоинфраструктуры при поддержке Швейцарской Конфедерации". Адреса расположения остальных станций:

ул. Хмельницкое шоссе, 107 (Западный автовокзал);
ул. В. Порика перекресток / просп. Юность;
просп.Космонавтов / (вул. А. Первозванного (Парк Дружбы Народов);
ул. Хмельницкое Шоссе / ул. Магистратская (вход в ЦМП);
ул. Пирогова / ул. Келецкая (р-к "Урожай");
ул. М. Оводов (Европейская площадь);
Ул. Киевская / ул. Стрелецкая;
ул. Привокзальная. Железнодорожный вокзал;
просп. Коцюбинского. Дом офицеров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Впервые установили уникальное велоСТО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 61428
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 55728
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 55018
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце Просмотров: 28062
&quot;Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
"Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
3
 Просмотров: 17066
Винница
Крымская татарка покинула ресторанный бизнес и пошла служить в Нацгвардию
Крымская татарка покинула ресторанный бизнес и пошла служить в Нацгвардию
5
 Просмотров: 531
Спасатель погиб после тушения горящего поля: рассказали подробности
Спасатель погиб после тушения горящего поля: рассказали подробности
 Просмотров: 504
В Подольском зоопарке поселят редкосных карликовых животных
В Подольском зоопарке поселят редкосных карликовых животных
 Просмотров: 54
Твердые шампуни и бамбуковые зубные щетки: как полностью отказаться от мусора
Твердые шампуни и бамбуковые зубные щетки: как полностью отказаться от мусора Просмотров: 621
Миниатюрные планеты, брелки и острый соус – как проходит ярмарка хендмейда
Миниатюрные планеты, брелки и острый соус – как проходит ярмарка хендмейда
19
 Просмотров: 1368
Больше всего комментируют
8
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
5
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
3
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
2
Зеленский перепутал название области
2
Поставлять или нет: что думает Зеленский об украинской воде для оккупированного Крыма
Голосов: 3484
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua