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вторник, 31 июля 2018 10:25

Впервые откроют 3 школы одновременно, которые строили десятилетиями

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Автор: gazeta.ua
  Винницкая область: за месяц в области откроют 3 школы, которые строились десятилетиями: Новая школа в селе Сосонка Винницкого района
Винницкая область: за месяц в области откроют 3 школы, которые строились десятилетиями: Новая школа в селе Сосонка Винницкого района
Менее чем за месяц в Винницкой области откроют три школы, которые строили десятилетиями.

Учебные заведения откроют в селах Зведеновка Шаргородского района, Михайловка Гайсинского района и в селе Сосонка Винницкого района.

В Сосонке школу построили на месте недостроенной. Ее развалили и построили заново с новым фундаментом.

"Строительство школы началось семимильными шагами в 2012 году по современным технологиям. Очень много лет дети учились в две смены. Еще весной люди не верили, что в августе откроем школу. Когда уже попросили их помочь мебель разгрузить и разнести по классах, то обрадовались. Когда увидели сколько работы уже сделано, то и сомнения все развеялись. Моют коридоры. Дети уже хотят в новые кабинеты, спортивный зал. Все ждут открытия", - говорит Gazeta.ua директор школы Людмила Кугай.

Автор: gazeta.ua
  Винницкая область: Старая школа в селе Сосонка Винницкого района
Винницкая область: Старая школа в селе Сосонка Винницкого района

Обустроили помещение школы по программе Новой украинской школы.

"Во всех классах расставили одноместные парты. Есть 2 компьютерных класса, большой актовый зал. Уже сформировали два первых класса на 39 детей. Школьники начальных классов будут питаться бесплатно. А дети старших классов по желанию за средства родителей. До сих пор не имели столовой", - отмечает Людмила Кугай.

Автор: gazeta.ua
  Винницкая область: Новая школа в селе Сосонка Винницкого района
Винницкая область: Новая школа в селе Сосонка Винницкого района

Вокруг школы выложили тротуарную плитку, установили современные фонари и высадили бархатцы.

В селе также готовятся к открытию детского сада.

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В Виннице не планируют строить школы чтобы разгрузить действующие с двумя сменами обучения. Сейчас в Виннице строят только одну школу - в микрорайоне "Подолье". Она явно разгрузит учебные заведения, которые находятся поблизости. Но даже после открытия новой школы в соседних равно останется вторая смена обучения.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
31
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